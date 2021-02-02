Из Ртищева с любовью?

В последнее время администрация Сухума реализует множество проектов по благоустройству города. Кое-что выходит хорошо, а что-то – не очень. Например, много вопросов у горожан вызвал строящийся сейчас на набережной фонтан в почти барочном стиле.

Архитектурные и дизайнерские изменения в пространстве города – важная и нужная вещь. Что-то разрушается и требует реставрации, что-то устаревает и нуждается в модернизации, а что-то просто просит новизны.

Например, модификация городской набережной, осуществленная администрацией Сухума прошлым летом и включающая в себя расширение пешеходной зоны, избавление от висящих в воздухе и уродующих вид проводов и замену старых фонарей на новые, были восприняты с радостью. Эти изменения действительно пошли на пользу главной прогулочной зоне города, сделав ее более привлекательной и доступной для разных групп населения.

Но не все перемены одинаково успешны и по душе горожанам.

Частью плана администрации Сухума по модификации набережной стало благоустройство площади имени Сергея Багапш, которая примыкает к набережной. Для этого был объявлен конкурс на лучший проект. Как отметила главный архитектор Сухума Светлана Шаменкова, его продлевали уже несколько раз по разным причинам:

«Конкурс был объявлен еще в 2019 году. Вначале просто на памятник Сергею Васильевичу Багапш. Когда этот вопрос подняли на заседании монументальной комиссии, было решено, что установка памятника без решения вопроса благоустройства этой площади – невозможна. И тогда конкурс был продлен и дано задание на благоустройство этой площади, с установкой памятника. Все работы конкурсанты должны были представить до 23 января 2021 года. Завтра в 11 часов состоится совещание монументальной комиссии по решению вопроса о том, на какое число назначить просмотр всех работ, которые представлены на конкурс. Решением монументальной комиссии будет выбрана лучшая работа, которая могла бы быть воплощена в жизнь. После того, как эта процедура произойдет, проект поступит в разработку. Нужно составить рабочий проект, в котором будет рассчитано, на какие средства устанавливать памятник, какая плитка должна лежать на площади, какие зеленые насаждения и где расположатся».

Затем потребуется время на изготовление памятника и его установку. По словам Светланы Шаменковой, поскольку все это займет достаточно большое количество времени, было решено следующее:

«Руководством администрации города принято решение временно привести эту площадь в надлежащий вид. Мы очистили ее от припаркованных машин, переставили клумбы, чтобы сделать площадь пешеходной. Закупили зеленые насаждения, просто для создания клумбы, чтобы площадь выглядела ухоженной. По многочисленным просьбам жителей было принято решение временно сделать на этом месте фонтан».

Гуляя мимо будущего фонтана, прохожие оживленно обсуждали, как же будет выглядеть новая достопримечательность города и когда ее, наконец, закончат.

И каково было их удивление, когда в прошлые выходные на бетонном основании вдруг появилось нечто весьма экстравагантное: кремово-золотистая конструкция с чашей.

Кто хоть раз был в Италии, вряд ли сможет удержаться от ассоциации с множественными фонтанами Рима ХVI-XVII веков, авторы которых любили изображать дельфинов, чей вид очень напоминает фигуры в основании возводящегося в Сухуме фонтана.

Среди горожан сразу же поднялась волна обсуждения. В социальных сетях задавались вопросами «почему?» и «зачем?», и давали разные забавные названия новой городской «достопримечательности». И даже тот факт, что на фонтан не были потрачены деньги из городского бюджета, поскольку это, как отмечается на сайте администрации, «личный подарок мэра городу», не мог успокоить возмущенных.

Архитектор Беслан Багателия даже нашел фотографию, на которой изображен идентичный фонтан, уже украшающий городок Ртищево в Саратовской области. Он назвал его типовым, и задался вопросом о том, почему о проекте жители города узнали только постфактум:

«Сейчас на площади устанавливают фонтан по инициативе администрации города. Он ни с чем и ни с кем не был согласован. Фонтан типовой и по стилистике ни к чему не привязан. В данном случае он, как достопримечательность, должен соответствовать какой-то общей концепции по благоустройству площади. Этот фонтан – сюрприз для горожан. Почему его не внесли на общественные слушанья, на голосование? Где чертежи, где скульпторы и архитекторы? Кто участвовал во всем этом?»

Администрация Сухума сдержанно комментирует реакцию горожан, предлагая сначала увидеть законченный фонтан, а потом уже давать ему оценку. А Светлана Шаменкова, уточнила, что он будет отличаться от той конструкции, что изображена на фотографии из Ртищево.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия