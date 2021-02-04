Задержан написавший на памятнике «Навальному свободу!»

Во Владивостоке полиция задержала местного жителя, которого подозревают в том, что он написал на памятнике в центре города «Навальному свободу!». Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Приморью.

По версии следствия, задержанный сделал надпись чёрным скотчем на постаменте памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, расположенном на центральной площади Владивостока. Утром 3 февраля её убрали работники муниципальных служб.

Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и установила личность подозреваемого. Им оказался 31-летний местный житель, говорится в сообщении.

3 февраля полиция завела дело о вандализме в отношении жителя Южно-Сахалинска Жаргала Будаева. Его обвиняют в том, что он нанес на постамент с пушкой надпись «Путин, уходи». Об этом сообщает «ОВД-Инфо». По статье о вандализме ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Вчера надпись «Путин – вор» появилась на памятнике Владимиру Ленину в центре Томска. Кто её сделал– неизвестно. Журналисты «Агентства новостей ТВ2» сделали фото вечером 3 февраля.