Сон – всему голова

Недавно, маясь от безделья и не найдя никакого сериала, соответствующего упадническому настроению, я начал пересматривать всякую интернет-чепуху, и наткнулся на статью про Васту Шастра. Это наука (наука ли?) индийской архитектуры, сформулированная мудрецами (мудрецами ли?) и передаваемая ими тысячи лет через древние писания на санскрите. Целью науки является содействие более высокому благополучию людей, живущих в зданиях. Она может быть использована в любом месте и в любое время, и будет приносить свою выгоду, независимо от расы, религии, культуры или партийной принадлежности.

Говоря простым, доступным среднему обывателю языком, наука эта разъясняет, какая вещь в нашей квартире, где должна лежать, чтобы жить нам было лучше и веселее. К примеру, если любимые тапочки лежат в неправильном месте, то это может быть чревато любовными неудачами и болезненной отрыжкой. Если же положить их по всем правилам, то доживешь до возраста Мафусаила и, может быть, еще дольше. Подобное есть у китайцев, и называется фэн-шуй. В полубогемных кругах давно стало модным «жить по фэн-шую», есть даже специалисты этой дисциплины, и когда обустраиваешь квартиру, они приходят, говорят, что куда ставить, получают за это неплохую комиссию, и исчезают в ночи.

Я – материалист с огромным стажем, и я не верю в то, чего нельзя объяснить формулами или хотя бы простой арифметикой. Я никогда всерьез не воспринимал вышеупомянутый фэн-шуй, так же как и шаманские пляски, астрологию, эзотерику и вудуизм. Может быть, это было зря. Может быть, поэтому мои дела шли не очень гладко, что я ни во что не верил. Сохраняя в себе здоровый скептицизм, решил я все-таки прошерстить малую толику подобной литературы. Начал я, как уже сказал, с Васту Шастра.

В первую очередь меня заинтересовало, в правильное ли направление кладу я свою буйную голову, когда отхожу ко сну? При помощи компаса я нарисовал на стенах квартиры стороны света, затем прочел инструкцию, и, о ужас, оказалось, что до сих пор я спал неправильно. Я спал головой на север! А в индийской инструкции строго-настрого запрещается... нет, не запрещается, а не рекомендуется ложиться головой на север. Оказывается, такое расположение лишает меня позитивных вибраций во время сна.

Прожив три четверти жизни, никогда мне не приходило в голову, что во сне мне нужна вибрация. Я ошибался! Нужна, да еще как! Оказывается, с «научной» точки зрения человеческое тело представляет собой магнит, где голова и ноги соответствуют Северному и Южному полюсу. Если во время сна моя голова направлена на север (а одноименные полюса, как известно, отталкиваются друг от друга), мне приходится противостоять магнитному полю Земли. Планета, разумеется, побеждает, поскольку обладает более сильным полем – и я в итоге просыпаюсь с чувством вялости и раздражения.

Вот оно что! А я думал, что утренняя вялость и раздражение – это результат неуверенности в завтрашнем дне, боязнь осени жизни, незнание, что день грядущий мне готовит и плотный ужин перед сном.

Я знаю, намного легче жить, когда веришь в разные предсказания, приметы, наговоры, заговоры, предостережения и в сетевой маркетинг. Умом понимаешь, что сетевой маркетинг – это приманка для дурака, но все равно думаешь, а вдруг нет? А вдруг правда есть, к примеру, такая микстура, которую выпьешь, и из тебя вылезут черви, которые давно в тебе живут. Или накапаешь на язык волшебных капель, и снова, как тридцать лет тому назад, дубы начнешь валить плечом. Многих знаю, кто повелся на подобную лабуду и попал на деньги. Никакие черви, ясное дело, не вылезли, так же как и дубы оставались целехонькими, зато любопытство было удовлетворено, настроение поднялось, а кто-то там, вдалеке, заработал парочку копеек.

Возвращаясь ко сну! Согласно Васту, тот, кто спит головой на север, он не прав. Надо спать головой на юг. Очень полезно для здоровья. Как только я разверну свое массивное ложе на 180 градусов и буду почитать, упираясь макушкой в теплый юг, то сразу тело мое будет синхронизироваться с магнитным полем Земли, и это значительно облегчит прохождение энергии от головы к ногам, то есть от Южного полюса к Северному. Произойдет доброе взаимодействие Земли с моим организмом, сон мой успокоится, и я проснусь в хорошем настроении.

А когда я проснусь в хорошем настроении, то и у окружающих меня людей тоже будет хорошее настроение, которое не покинет больше нас. Только хотел я начать пертурбационные действа для разворота своего ложа, как решил на всякий случай прочитать и другие позиции, то есть про восток и запад.

Прочитал, и задумался. Вариант с западом меня насторожил. Очень, оказывается, вредно спать головой на запад. Эмоциональная неустойчивость, раздражительность, подавленность – это все распространенные побочные эффекты такого сна. Также это может привести к головной боли и повышению давления. И мое физическое и психическое здоровье будет подвергаться риску.

Маленькое и легенькое отступление.

Я с детства склонен к перемене мест. Недавно я подсчитал, за свою долгую-недолгую жизнь, не считая армии, что поменял около 15 мест жительства. Я имею в виду дома, где я проживал долгое время, и каждый раз думал, что это навсегда. Ан нет! Снова приходила пора собираться и переезжать и обживать новые места, и вешать по углам прокопченные иконы и находить место для семейного пианино «Rönisch», с которым я часто сливаюсь в экстазе, играя этюды Черни и «Бирюльки» Майкапара. И все эти годы, не будучи знаком с учением Васту Шастра, очень может быть, что я клал голову именно на запад. Или север. Отсюда и все мои беды. Бегло пересмотрев свою жизнь, я понял, что, наверное, редко где я спал головой на юг или восток. Теперь жалею, что такие истины нам не преподавали ни в школе, ни в институте. Но кто в совковые времена учил бы нас таким заморочкам? Да никто. Посмел бы на лекции какой-нибудь лектор такое нам сказать, его сразу выперли бы с волчьим билетом. А в более суровые времена еще бы припаяли 58-ю статью, десяточку без права переписки.

Конечно, все, о чем я сейчас пишу, я пишу в полушутливом тоне. Слишком все это кажется мне притянутым за уши и сказочным. Хотя, если кому-нибудь приятно верить в сказки, что в этом плохого? Это же самый настоящий эффект плацебо, который многим, говорят, помогает. Я сам, несмотря на то, что всю жизнь смеюсь над предрассудками, видя перебегающую мне дорогу черную кошку, на всякий случай сплевываю через левое плечо, стучу по деревяшке, и даже иду, как Ленин, другим путем. Не верю, но чем черт, как говорится, не шутит? Кстати, в черта я тоже не верю, но как сказано в одном знаковом фильме: «Величайшая хитрость дьявола заключается в том, что он убедил мир в своей нереальности».

В общем, не веря ни в какие приметы, я все-таки развернул свою кровать в сторону юга. Посмотрим, каков будет результат.

Я не сказал про восток. Восток – тонкое дело и тоже благоприятствует хорошему высыпанию. Спать в сторону востока благоприятно для здоровья, памяти, концентрации внимания, мозговой активности и склонности к позитивному мышлению. Рано утром магнитное поле солнца движется с востока, от вашей головы к ногам, благодаря чему голова остается свежей, спокойной, и можно крепко спать.

Это не я сказал, это Васту Шастра так говорит. Попробуйте, может, кому-то и пойдет на пользу.

В заключение не могу не привести свою любимую притчу про Нильса Бора, которую, уверен, многие знают.

Как-то раз один американский ученый нанес визит Нильсу Бору. Американец был озадачен, когда обнаружил в доме знаменитого академика подкову, прибитую над дверью. Гость спросил Бора:

– Профессор, я думал, что вы не верите в приметы и амулеты. Неужели вы, великий ученый, всерьез считаете, что подкова над дверью приносит счастье?

Нильс Бор с улыбкой ответил американцу:

– Конечно же, я не верю в приметы, и считаю их абсолютной чепухой! Но… люди говорят, что подкова приносит счастье даже тем, кто в это не верит.

P.S. Краткая инструкция:

Головой на север – тревожный сон, вредно для здоровья;

Головой на восток – полезно для мозга;

Головой на юг – спокойный сон, укрепление здоровья;

Головой на запад – вредно для здоровья.

Выбор за вами.

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