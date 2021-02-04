Памяти Терентия Чаниа

В последние месяцы в Абхазии коронавирусная пандемия унесла жизни многих известных людей. Среди них – общественные деятели, ученые, писатели… Одни умирали, заболев COVID-19, другие – от последствий этой болезни. Накануне стало известно еще об одной потере – ушел из жизни известный абхазский поэт, прозаик, журналист Терентий Чаниа – отец блогера «Эха Кавказа» Изиды Чаниа.

Вчера поздно вечером социальные сети в Абхазии облетела скорбная весть о том, что ушел из жизни поэт, прозаик, журналист, педагог, общественный деятель, член Союза писателей СССР, России и Абхазии, заслуженный деятель культуры Абхазии, награжденный орденом «Ахьдз-Апша» III степени, Терентий Чаниа. Причем в траурном извещении, помещенном в Фейсбуке, родные покойного, как это стало довольно часто происходить в республике в последние месяцы, в связи с эпидемиологической ситуацией просили ограничиться соболезнованиями по телефону.

Да, так и есть, «жатва коронавирусного дьявола» продолжается. Сколько известных людей в Абхазии она унесла за несколько месяцев. Одни умирали, заболев COVID-19, другие, как в данном случае – от последствий этой болезни, уже пройдя курс лечения.

Терентий Михайлович Чаниа родился 10 февраля 1937 года в селе Кутол Очамчырского района (то есть умер он, не дожив неделю до своего 84-летия). Рано потерял отца, который погиб в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Учился в кутольской восьмилетней школе, потом – в тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа. Окончил в 1960 году филфак Сухумского государственного педагогического института, работал учителем-воспитателем в Сухумской абхазской школе-интернате №1, на Абхазском радио, в редакции газеты «Апсны капш» («Красная Абхазия»), Абхазском обкоме партии.

С 1987 года – директор государственного книжного издательства «Алашара». Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, квартира Терентия Чаниа в Сухуме вместе с библиотекой и рукописями (в их числе рукопись единственной его пьесы «День первый – день приема», других неопубликованных произведений) была разграблена и сожжена. В начале войны он с семьей оказался в осажденном городе Ткуарчале, затем им удалось перебраться в Гудауту. Там он был назначен главным редактором газеты Минобороны Абхазии «За наше Отечество». После войны вернулся в Сухум, и начал работать в Абхазском объединенном издательско-полиграфическом комбинате. С 2007 года – директор Литфонда Союза писателей Абхазии. В 2010-2011 годах – председатель Союза писателей Абхазии.

Сегодня нынешний председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу поделился с «Эхом Кавказа» своими мыслями об ушедшем старшем собрате по перу:

«Абхазская национальная литература потеряла большого писателя. Терентий Михайлович был одной из самых ярких личностей в духовной культуре нашего народа. У него был многогранный талант поэта, писателя. Я лично работал вместе с ним в Союзе писателей Абхазии. Когда он был избран председателем СП, меня избрали секретарем Союза. И, конечно, я приобрел тогда от него много опыта работы. Человек был с большим опытом не только в творчестве, но и вообще в жизни».

В ходе нашего разговора вспомнился эпизод, когда мы два-три года назад, то есть еще в докоронавирусную эпоху, сидели втроем за одним столиком в сухумском ресторане на свадьбе, по приглашению коллеги по перу. И тут в самый разгар веселья в очередной раз заиграл оркестр и зазвучала популярная абхазская песня на стихи Терентия Чаниа. И взоры многих в зале сразу устремились к нашему столику, где сидел их автор… Вахтанг Абхазоу продолжил:

«Да, это я упустил сказать: около 35 песен написано на его стихи!»

Поистине, то, что Терентий Чаниа – автор 25 книг стихов, поэм, рассказов и повестей, романа «За тридевять земель», то, что лучшие его произведения опубликованы в 3-томном издании собрания сочинений в 2007-2009 годах, включены в школьные учебники и хрестоматии по абхазской литературе – это одно. Но когда автор стихов на протяжении многих лет приходит на какой-нибудь концерт, в ресторан, и неожиданно слышит песни со словами, которые родились когда-то в его душе, это, согласитесь, особое ощущение.

Стихи он начал писать еще в седьмом классе школы. Первые сборники «Упры-сара сашэа» («Лети, моя песня»), «Сылашара» («Солнце мое») принесли поэту популярность и любовь в народе.

Что касается публицистики, то вспоминаются его международные политические обозрения на родном языке, которые он вел в первые послевоенные годы на Абхазском телевидении и о которых с восхищением, помнится, отзывался первый президент РА Владислав Ардзинба, противопоставляя его другому автору, который вел такие обозрения на русском. Особенно ему нравился сочный народный язык, сдобренный юмором, которым говорил с телеэкрана Терентий Чаниа.

По его стопам в журналистику и публицистику пошла и дочь Терентия Михайловича – наша коллега на «Эхе Кавказа», блогер Изида Чаниа.

А еще это был очень доброжелательный к окружающим, приветливый, простой и мягкий в общении человек, каких, увы, бывает немного.

Вот, что сегодня написал в Фейсбуке пользователь Тимур Куакуаскир:

«УШЛА ЦЕЛАЯ ЭПОХА... Как личную боль воспринял эту утрату. Терентий Михайлович – это олицетворение настоящего абхаза, души и редкого таланта... Невероятное количество стихов, которые известны не только в Абхазии, множество песен написаны на его необычные стихи. Со школьной скамьи и по сей день я восхищаюсь глубиной мысли и красоте его строк. На мой взгляд, он лучший поэт-песенник из тех, кого я знал!

Мы, а именно Управление культуры Администрации г. Сухум, обратились к Терентию Михайловичу с тем, чтобы он написал текст к песне, с которой планировалось открытие праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню освобождения Сухума (2018 г.). Так появилась замечательная песня «Апсны иацу»…

Его уход – огромная утрата для всей страны».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия