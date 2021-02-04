«Маяк демократии» перенесли из Тбилиси в Ереван

Грузия отходит от демократии – согласно «Индексу демократии», который ежегодно составляют эксперты британской компании Economist Intelligence Unit, страна заняла 91-е место в мире из 167-ми. Согласно новому рейтингу, Грузия потеряла еще два пункта по сравнению с прошлым годом.

Грузия больше не «маяк демократии» – согласно новому отчету британских экспертов из Economist Intelligence Unit, страна уступила лидирующие позиции в регионе в «Индексе демократии». Теперь на Южном Кавказе первенство за Арменией – 89 место, а Грузия, потеряв два пункта, переместилась на 91-е.

Сегодня страна находится между Либерией (90-е место) и Непалом (92-е место) в группе стран с «гибридным режимом». Общий показатель составляет 5,31 балла. Для сравнения, в 2019 году было 5,42 балла. Новое падение 2020 года после двухлетней стагнации эксперты обуславливают тем, что в прошлом году в стране прошли парламентские выборы, итоги которых до сих пор лихорадят внутриполитический ландшафт страны.

По мнению исполнительного директора «Института демократии» Арчила Хахутаишвили, грузинскому обществу, начиная от правительства и заканчивая рядовыми гражданами, необходимо понять, что демократия – это не единичное достижение, а постоянный процесс:

«Самым большим вызовом для демократии как раз является способность сохранить те позиции, которых удалось достичь путем длительной борьбы. Но индекс демократии, отражающий качество этих процессов, к сожалению, показывает, что на протяжении лет мы движемся совсем в другом направлении. Если послушать людей, все мы прекрасно понимаем главные принципы и признаки демократии – начиная от свободы слова и заканчивая свободными выборами, – но на практике мы год от года получаем все более худшие результаты. Демократия – это не только и не столько форма правления, сколько образ жизни, образ мышления, правила игры. При этом, хотя правительство, безусловно, является главным ответственным за уровень или, если хотите, индекс демократии в стране, вместе с тем, сам народ тоже должен понимать, что именно от его отношения к этим базовым принципам, куда также входят толерантность, терпимость к чужому мнению и т.д., и зависит уровень этой самой демократии».

Последние два года Грузия удерживала в «Индексе демократии» 89-е место. Самое серьезное падение в рейтинге произошло в 2018 году, когда страна ухудшила свои позиции сразу на 11 пунктов, переместившись с 78-го на 89-е место. Сегодня Тбилиси может лишь утешать себя тем, что по-прежнему существенно обгоняет соседние Азербайджан, Россию и Турцию. Баку – на 146-м месте, Москва – на 124-м, а Анкара – на 104-м.

А еще, общей оценкой британских экспертов – Economist Intelligence Unit указывает, что пандемия коронавируса в целом вызвала беспрецедентный откат демократических свобод в 2020 году. Причина – различные ковид-ограничения, вводимые правительствами разных стран. Сейчас только восемь с половиной процентов населения Земли живут при полной демократии, тогда как в условиях авторитарных режимов – около 66%.

По словам руководителя НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгия Мшвениерадзе, учитывая все события 2020 года, международные наблюдатели не могли не заметить, что качество демократии в стране неуклонно ухудшается:

«У власти серьезные проблемы с конституциональным либерализмом. Это атаки на свободу выражения, законодательство, ухудшающие качество свободы в стране... И это касается не только свободы слова. Естественно, все это указывает на то, что государство идет в неправильном направлении, отдаляясь от того демократического стандарта, который мы имели раньше».

В «Грузинской мечте» пока никак не прокомментировали ухудшение показателей «Индекса демократии» в Грузии. Впрочем, в правящей партии не устают повторять, что с момента прихода к власти «Грузинской мечты» демократия и свобода в стране достигла неслыханных высот.

При расчете рейтинга эксперты Economist Intelligence Unit учитывают несколько десятков показателей, сгруппированных по пяти категориям: выборы и плюрализм; деятельность властей; политическая культура; гражданские свободы; влияние населения на политику. В зависимости от балла, полученного путем усреднения групповых показателей, все страны делятся на четыре группы: полные демократии; неполноценные демократии; гибридные режимы и авторитарные режимы.

То есть, согласно показателю «Индекса демократии 2020», Грузия не может рассчитывать даже на «неполноценную демократию».