Президент Грузии выступила за включение страны в план ЕС по борьбе с раком

Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что европейский план по борьбе с раком станет доступным и для ассоциированных партнеров ЕС. «Мы должны быть участниками этого плана. Грузия готова присоединиться к этой инициативе и объединить свои силы с европейским регионом», - заявила Зурабишвили, выступая на форуме Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Конференция проходила в онлайн-режиме и была приурочена к Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается сегодня, 4 февраля. Президент Грузии отметила, что пандемия COVID-19 крайне негативно повлияла на доступ к диагностике и лечению онкологических заболеваний. Одновременно Зурабишвили назвала недопустимой ситуацию, когда рак становится причиной смерти только из-за того, что человек родился в менее привилегированном обществе.

Саломе Зурабишвили считает, что европейская инициатива по борьбе с раком станет мощным инструментом для достижения большего равенства во всей Европе. Она также пригласила в Грузию посла ЕРБ ВОЗ по борьбе с раком Аарона Андерсона.