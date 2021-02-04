Обзор абхазской прессы

В коридорах власти формируется новая коалиция, пишет «Апсны.паблик». В здании Администрации Президента Абхазии прошла встреча, направленная на создание провластной коалиции политических партий и общественных организаций.

В повестке – обсуждение общественно-политической обстановки, принятие решений по поводу подготовки Меморандума о создании Союза политических партий и общественных объединений РА, его руководящих органов. К обсуждению были приглашены представители Администрации Президента, РПП «Единая Абхазия», РОО «Кьяразаа», РОО «Апсадгьыл», ПП «Айтайра», ПП «Амцахара», Коммунистическая партия, РОО «Абзанхара», ЭФ «Ахьыпшымра», ПП «Народный Фронт Абхазии», РОО «Наш дом – Абхазия», «Фонд им. С.В. Багапш», РОО «Форум молодежи Абхазии». Издание уточняет, что мнение других политических партий и движений власть не интересовало.

«А ведь столько слов ранее было сказано о необходимости объединять народ! Тем не менее, здание Администрации Президента РА принадлежит всему народу Абхазии, и в подобных встречах должны участвовать представители всех политических сторон. И если Аслан Бжания решил формировать так называемую провластную коалицию, то нужно это делать на других площадках, не используя административный ресурс. Таким образом, прошедшая 28 января встреча констатирует очевидный факт: у власти отсутствует желание вести конструктивный диалог с оппозицией. Аслан Бжания дал нам всем понять, что он Президент не для всего народа Абхазии, а лишь для отдельной части своих сторонников», – пишет «Апсны.паблик».

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Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария в эфире Абхазского телевидения рассказал о причинах большого количества летальных случаев в Гудаутской ЦРБ, пишет «Апсныпресс». В связи с нехваткой медперсонала Алхас Конджария вот уже несколько дней дежурит в третьем инфекционном отделении ковидного госпиталя. Впрочем, по его словам, рост смертности в медучреждении не связан с дефицитом медиков. «Дело не в том, что не хватает медицинского персонала. Дефицит медиков не имеет отношения к тяжелобольным. Тяжелобольные лечатся в реанимационном отделении, они находятся под постоянным наблюдением реаниматологов. Там есть все необходимые лекарственные препараты и специальное медицинское оборудование. Поэтому говорить, что больным не хватало должного внимания, категорически нельзя», – отметил Конджария.

Пациенты нередко поступают в госпиталь в крайне тяжелом состоянии, и это осложняет работу медиков. «Пациенты изначально поступают к нам с сопутствующими патологиями. Многие пациенты, в том числе относительно молодые люди, поступают с ожирением третьей степени, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У многих, помимо этого, еще и сахарный диабет. Из-за этих заболеваний состояние пациента в любой момент в процессе лечения может усугубиться», – подчеркнул замминистра.

Алхас Конджария обратил внимание на то, что смерть одного из пациентов в палате отражается на психологическом и эмоциональном состоянии других больных. На этот случай врачи гудаутского госпиталя держат связь с психологами. В роли психологов выступают и сами лечащие врачи. «Мы часто разговариваем с больными, подбадриваем их. Успех лечения зависит не только от лекарств, но и от умения врача вселить в больного уверенность в положительном исходе лечения», – отметил Алхас Конджария.

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Блогер Тенгиз Джопуа считает, что антикоррупционное законодательство, которое способно хоть ничтожно повлиять на сложившуюся систему отношений в стране, ни законодательная власть, ни исполнительная не примет. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«Чтобы это понять, достаточно представить себе нашу систему власти в антикоррупционной системе координат. Все, начиная от наших выборов, назначений на должности, распределения благ, принятие судьбоносных решений и ответственность по ним перед обществом, и даже отставка главы государства и его уход на «покой» вместе со всем своим окружением, совершившими десятки хищений, растрат, принявшие множество решений, нанесших ущерб обществу и государству, без коррупции невозможно. Чтобы принять антикоррупционный закон в стране, нам нужен антикоррупционный парламент. Нам нужны люди, готовые не только сломать систему, но и способные это сделать», – отметил Тенгиз Джопуа.

Он подчеркнул, что «пассионарной части общества нужно начать борьбу за возвращение власти народу и завоевание места в своем же парламенте. Этот парламент не наш, он не представляет наших интересов, он нас не слышит и не видит».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия