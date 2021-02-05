Загадочное похищение несовершеннолетней

В Абхазии на этой неделе переживали за судьбу пропавшей 12-летней Александры Гварамия и одновременно высказывали различные версии причин ее исчезновения. К счастью, поиски, к которым были привлечены правоохранители и спасатели, увенчались успехом. Девочка найдена целой и невредимой.

На этой неделе многих в абхазском обществе взбудоражило чрезвычайное происшествие в городе Очамчыра. Люди внимательно следили за ходом поисков пропавшей 12-летней жительницы Александры Гварамия, эмоционально высказывались о ЧП в соцсетях и на интернет-форумах, строили самые разные предположения о случившемся. Словом, будто участвовали в некоем интерактивном триллере.

В интернет-изданиях сообщалось, что первоначально об исчезновении девочки информацию в соцсетях распространили жители Очамчыры. Гварамия Александру Денисовну, 2008 года рождения, в последний раз видели около 14:00 в районе железнодорожного моста в городе Очамчыра. Была размещена как ее фотография, так и фотография парня, ее 19-летнего соседа, которого подозревали в похищении девочки, поскольку видели шедшим в том же направлении, к заброшенной чайфабрике.

«По предварительным данным, несовершеннолетняя девушка насильственном путем удерживается жителем г. Очамчыра Гамахария Иналом Мурмановичем, 2001 г.р.», – сообщала пресс-служба МВД Абхазии. Оперативно-розыскные мероприятия под руководством министра внутренних дел Дмитрия Дбара проводились силами УУР, оперативными подразделениями милиции Очамчырского, Ткуарчальского и Гальского районов, с привлечением кинологической службы УЦ МВД Абхазии. Всех, кто имел какую-либо информацию о местонахождении Гварамия Алесандры или Гамахария Инала, правоохранители просили связаться с ними по контактным телефонам или интернет-адресам.

Кто-то из интернет-комментаторов поминал историю Ромео и Джульетты, которые якобы решили убежать из дому (ведь шекспировская Джульетта была, мол, всего на год старше Александры), кто-то спорил с этим и доказывал, что у предполагаемого похитителя психические отклонения и что девочка звонила матери по мобильному телефону, были слышны ее крики, после чего разговор оборвался… Наконец, вчера все переживавшие за Александру вздохнули с облегчением, так как СМИ распространили сообщение:

«Разыскивавшаяся 12-летняя жительница города Очамчыра была найдена утром 4 февраля живой и невредимой. Происшествие получило широкий резонанс в республике. МВД Абхазии опубликовало видео, на котором преступник рассказывает, почему он совершил похищение. Задержанный гражданин в своих показаниях признается, что насильно удерживал девочку с целью получения выкупа в размере 200 тысяч рублей».

Вот аудиозапись упомянутого видеоролика (задержанный юноша отвечал на вопросы очень тихо, а иногда только утвердительно кивал или отрицательно мотал головой, а то и просто молчал):

«Фамилия, имя, отчество. Четко…

– Гамахария Инал Мурманович.

– Год рождения.

– 2001-й.

– За что задержан?

– …

– Похитил 12-летнюю девочку и насильно ее удерживал. Причину подобного поведения можешь объяснить?

– …

– Требовал выкуп? В какой сумме? Для чего ты хотел эти деньги?

– Хотел уехать.

– Куда собирался?

– …

– А ты знаешь, что совершил тяжкое преступление?

– Знаю».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с помощником министра внутренних дел Абхазии Бадрой Айба (именно он, как выяснилось, задавал на этой аудиозаписи вопросы задержанному), и вот что он рассказал:

«Третьего февраля, примерно в тринадцать часов, вышла из дома по улице Акармарская в городе Очамчыра 12-летняя Александра Гварамия. Вплоть до утра 4 февраля не прекращались розыскные мероприятия. Правоохранителями были установлены обстоятельства произошедшего и лицо, удерживавшее подростка. В результате проведения спецоперации сотрудниками Управления уголовного розыска, СОБР МВД и оперсоставом УВД по городу Очамчыра, совместно с центром специального назначения СГБ и МЧС пропавшая Александра освобождена, ее жизни ничего не угрожает. Гамахария задержан и доставлен в МВД. Задержанный гражданин в своих показаниях признается в похищении. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по статье 119 часть 2 пункт «б» «похищение». В настоящее время уголовное дело в отношении Гамахария находится на стадии предварительного следствия. Следствие ведет прокуратура Очамчырского района.

– Распространен видеоролик его допроса, и как-то невнятно он отвечает…

– Я сразу хочу поправить: это был не допрос. Я – не уполномоченное и не процессуальное лицо. Процессуальным лицом является следователь, который ведет уголовное дело. А это была беседа для средств массовой информации. Потерпевшая Гварамия в своих показаниях подтверждает, что именно с целью выкупа, и именно такая сумма – двести тысяч – была обозначена. Ну а в дальнейшем уже разберется следствие и, в конечном итоге, суд».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия