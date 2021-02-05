Немного Грузии в холодной войне

Телефонный разговор между госсекретарем США и министром иностранных дел России вызвал реакции в Тбилиси. Представитель Вашингтона поднял вопрос агрессии России против Грузии. В Москве же тему предпочли не заметить. Что это может означать для Тбилиси? Полноценное возвращение в международную повестку, или небольшой всплеск в дипломатическом болоте?

Грузия вновь в повестке дня российско-американских отношений. В телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым новый госсекретарь США Энтони Блинкен затронул вопрос военной агрессии Москвы в Грузии и Украине. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента:

«Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать американских граждан и решительно действовать в защиту интересов США, в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам… …Госсекретарь поднял, среди прочего, вопрос вмешательства России в выборы в США 2020 года, ее военную агрессию в Украине и в Грузии».

При этом в Москве, комментируя разговор главных дипломатов, грузинский вопрос опустили. В пресс-релизе на сайте российского МИДа среди тем международной повестки о Грузии ни слова:

«Из международных тем обсуждалось, в частности, содействие мирному урегулированию в Сирии и Ливии, а также ситуация на Украине», – говорится в сообщении.

В Тбилиси возвращение Грузии в повестку переговоров России и США встретили с воодушевлением. Правда, в оценках того, чья это заслуга, мнения власти и оппозиции разошлись. Так член политсовета «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили считает, что это случилось не благодаря действиям грузинского правительства, а скорее, вопреки:

«Россия всегда уродует информацию и подменяет контекст. С другой стороны, хорошо, что Грузия вернулась на карту переговоров между нашим стратегическим партнером и Россией. Как мы знаем, за восемь лет правления «Грузинская мечта» сделала все для того, чтобы вопрос Грузии был снят с повестки дня мирового сообщества, но, к счастью, этого не произошло».

В «Грузинской мечте», напротив, считают, что это результат ежедневной работы нынешних властей. Глава парламентского комитета по иностранным делам Николоз Самхарадзе считает, что попытка Москвы скрыть факт обсуждения Грузии говорит о том, насколько сложно работать дипломатам, но, тем не менее, Тбилиси удается поддерживать вовлеченность мирового сообщества в проблемы Грузии:

«Очень важно, что проблема Грузии обсуждалась между Блинкеном и Лавровым. Примечательно, что в пресс-релизе, выпущенном Россией, не упоминалась проблема Грузии. Россия скрыла тот факт, что Блинкен напомнил Лаврову вопрос Грузии. Между тем, вопрос Грузии стоит на повестке дня на очень высоком уровне. Конечно, в данном случае я имею в виду агрессию против Грузии и вопрос деоккупации двух наших регионов. Новая администрация хорошо знакома с Грузией, регионом, и большинство из ее представителей работали в государственных структурах во время войны 2008 года, поэтому эти проблемы для них не новы, и поэтому их однозначная позиция заключается в том, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена, а Россия должна выполнять свои обязательства».

Посол Грузии в Соединенных Штатах Давид Бакрадзе, со своей стороны, считает, что позиция Вашингтона обусловлена еще и тем, что Грузия является опорой и главным союзником США в регионе:

«Мы уже активно сотрудничаем с представителями новой администрации, чтобы еще больше укрепить наши отношения, которые находятся на историческом максимуме. Есть очень много направлений, по которым мы можем развивать стратегическое партнерство. Госсекретарь Блинкен сам председательствовал в одной из хартий стратегического партнерства пять лет назад, поэтому он хорошо знает направления, которые для нас важны».

Среди таких сфер Бакрадзе, в частности, назвал оборону и безопасность, напомнив, что уже четыре года продолжается программа повышения готовности системы обороны Грузии. По словам посла, для Тбилиси важно, чтобы Грузия, как региональный узел, активно использовалась Соединенными Штатами. «Такое видение есть и у самой Америки», – уверяет дипломат.

Впрочем, часть грузинского экспертного сообщества смотрит на такие перспективы с определенной долей скептицизма. По мнению политолога Георгия Рухадзе из Центра стратегического анализа, сегодня вопрос Грузии в международной повестке дня вторичен. О чем наглядно свидетельствует недавний разговор президентов Путина и Байдена. Тогда последний, говоря о претензиях к Москве упомянул Украину, но не Грузию:

«Любой лидер, который говорит о России или с Россией, наряду с Украиной, естественно, должен думать и о Грузии, и об оккупированных Россией территориях. Сразу же должен возникать образ Грузии. Это было бы хорошим итогом работы грузинского правительства. Но реальность иная. Мы увидели, что в ходе разговора Байдена с Путиным, Украину обсудили, а о Грузии даже не вспомнили. То есть политика «Грузинской мечты», согласно которой Грузия не должна быть предметом раздора между США и Россией, потихоньку работает».

После того, как в разговоре госсекретаря Блинкена с министром Лавровым вопрос Грузии все же был поднят, по мнению ряда аналитиков, говорит не столько об успехе грузинской дипломатии, сколько о хорошей памяти самого Энтони Блинкена, и в целом более жесткой позиции нового президента США по отношению к России. Джо Байден, в частности, пообещал, что дни, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий России, прошли. И что Вашингтон без колебаний заставит Москву заплатить за все. И Грузию, если Тбилиси не будет занимать пассивную позицию, могут включить в счет.