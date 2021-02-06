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Прокурор Фролова, известная по суду над Навальным, получила госзащиту
Прокурор уголовно-судебного управления московской прокуратуры Екатерина Фролова, участвующая в рассмотрении дел Алексея Навального, получила личную охрану. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О причинах принятых мер защиты прокурора источник не рассказал.
Прокурор Екатерина Фролова 2 февраля появилась в сопровождении охранников на заседании Симоновского суда Москвы, которое проходило в здании Московского городского суда. На заседании рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по делу «Ив Роше». 5 февраля, на заседании мирового суда, Фролова поддерживала обвинение в отношении Навального по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
«Интерфакс» сообщает, что пока не располагает официальными комментариями в связи с предоставлением прокурору личной охраны.
Екатерина Фролова, согласно данным открытых источников, ранее занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу Москвы.
Другие новости дня
Байден намерен лишить Трампа доступа к секретным данным разведки
Президент США Джо Байден считает, что его предшественнику Дональду Трампу не должен быть предоставлен доступ к секретным брифингам американской разведки. До сих пор в США действовала традиция - предоставлять бывшему президенту возможность получать секретную текущую информацию от органов разведки.
В интервью телеканалу CBS Байден сказал, что, по его мнению, Трампа надо лишить доступа к секретным данным разведки из-за его нестабильного характера.
Отношения Дональда Трампа с разведсообществом США были напряженными, отмечается в публикации «Голоса Америки». Он неоднократно критиковал представителей американских спецслужб. По словам бывших сотрудников Трампа, в отличие от Барака Обамы и Джорджа Буша, проводивших длительные совещания с представителями спецслужб, брифинги с участием Трампа проходили намного реже и были менее продолжительными по времени.
Гамкрелидзе: Случаи повторного заражения коронавирусом в Грузии не подтверждены
Случаи повторного заражения коронавирусом в Грузии на данном этапе не подтверждены. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, существовало около трех десятков предполагаемых случаев реинфицирования. Для изучения всех подозрительных случаев были проведены генетические исследования.
«Большинство из них отрицательные. По двум случаям продолжается генетическое исследование. На данном этапе случай реинфицирования в Грузии не подтвержден», - сказал он.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии составляет 261 620 – это более 7% от всего населения страны. 96% пациентов или 252 815 человек выздоровели. Скончались в Грузии 3 269 граждан с диагнозом «ковид», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Турнава призвала бизнес не говорить с властями языком ультиматумов
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава призвала бизнес не говорить с властями языком ультиматумов, заявив, что последующая отмена ковид-ограничений будет зависеть только от эпидемиологической ситуации.
«Я бы не советовал бизнесу говорить с властями языком ультиматумов. То, что сейчас происходит постепенное смягчение, конечно же, это не является результатом какого-то давления на нас… Еще 25 января состоялась встреча всей экономической команды с ресторанным сектором, где было заявлено, что в течение еще двух недель мы будем наблюдать за ситуацией, а затем предпримем последующие шаги», - заявила Турнава журналистам.
Она добавила, что если эпидемиологическая ситуация не усугубится в ближайшие одну-две недели, то кафе и ресторанам разрешат открыть внутренние пространства. Одновременно Турнава не исключила, что объекты питания будут подключены к государственной программе тестирования на коронавирус и до марта смогут проверять своих сотрудников бесплатно. По решению властей, заведения должны тестировать всех своих сотрудников раз в две недели. В противном случае инспекция труда не позволит им работать.
На этой неделе правительство Грузии объявило о смягчении некоторых ограничений. В частности, с 8 февраля возобновится работа муниципального транспорта, откроются непродовольственные рынки, а с 15 февраля – объекты питания.
Пока что работать в обычном режиме бизнес не сможет. По выходным все по-прежнему будет закрыто. Кроме того, ресторанам и кафе запрещено открывать залы в помещениях, допускается только обслуживание на свежем воздухе.
Владельцы объектов питания указывают, что многие заведения не смогут работать на таких условиях из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Они призывают власти позволить сфере гостеприимства работать в обычном режиме, но при условии соблюдения всех правил предосторожности и мер безопасности. С аналогичными требованиями выступают аниматоры, горные гиды, экскурсоводы, владельцы фитнес-центров и другие предприниматели, которых не коснулись февральские послабления ограничений.
Они продолжают уличные акции, некоторые открываются в знак протеста, несмотря на ограничения.
В правительстве Грузии неоднократно предупреждали, что все те, кто откроются «самовольно» будут оштрафованы на 10 тысяч лари. На этой неделе было объявлено о дополнительных санкциях в отношении нарушителей. Теперь бизнес-субъекты, осуществляющие запрещенную деятельность, не смогут пользоваться льготами, субсидиями и разными государственными программами.
В Южной Осетии за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом
В Республиканский многопрофильный медицинский центр самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом, еще трое пациентов выписаны на амбулаторное долечивание.
Как рассказала информагентству «Рес» заместитель главврача по клинико-экспертной работе Светлана Бекоева, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра, по данным на утро 6 февраля, проходят лечение 40 пациентов с COVID-19. «В инфекционном корпусе больницы на сегодняшний день лечатся 24 человека, в здании детской больницы – 16», - сказала она.
Заместитель главврача по клинико-экспертной работе рассказала, что приемно-сортировочное отделение в пятницу приняло 18 пациентов, из них госпитализированы два человека. «Протестированы в приемно-сортировочном отделении 50 человек. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четверо пациентов», - отметила собеседница агентства. Выездные бригады осмотрели шесть человек на дому.
В Тбилиси гиды и аниматоры продолжают протесты с требованием отмены ковид-ограничений
Очередная протестная акция против ковид-ограничений сегодня, 6 февраля, прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Представители разных сфер требовали, чтобы власти разрешили им продолжать работу.
Акцию организовало движение «Соцвзрыв» - инициативная группа, в которую вошли горные гиды, инструкторы по зимним видам спорта и представители других профессий, оставшихся без доходов после начала пандемии. К парламенту они принесли лыжи.
К митингу присоединились владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры и предприниматели, которых не коснулось февральское послабление ограничений. «Уже год, как я безработный. Я требую, чтобы при условии соблюдения регуляций наш и не только наш сектор был открыт, чтобы мы могли прокормить детей», - сказал журналистам один из протестующих, пришедших на митинг в костюме человека-паука.
На плакатах в руках демонстрантов можно было прочесть их главный месседж: «Регуляции = голод». Некоторые участники акции больше не намерены подчиняться правилам. Они заявляют, что возобновят свою деятельность, несмотря на запрет.
Ожидалось, что сегодня к протесту присоединятся владельцы кафе и ресторанов. До 200 объектов питания намеревались открыться «самовольно». Рестораторы пересмотрели свои планы после того, как правительство Грузии объявило о смягчении некоторых ограничений. В частности, с 15 февраля все объекты питания смогут возобновить работу по будням. Пока что рассаживать посетителей можно будет только за столиками на улице.
Один из участников группы «Соцвзрыв» Гега Салуквадзе считает, что частичное смягчение ограничений «определенной приманкой». Он уверен, что правительство пошло на такой шаг из опасения масштабных протестов. По словам Салуквадзе, они продолжат акции до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.
Наряду с полным открытием экономики демонстранты призывают отменить «комендантский час». Акция продолжилась концертом. За развлекательную часть на митинге также отвечают аниматоры.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года. 22 января было объявлено, что послабление мер начнется с 1 февраля. Был снят запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начал работать общественный транспорт и школы.
- С 8 февраля работа муниципального транспорта, а также непродовольственных рынков будет возобновлена в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. С 15 февраля возобновится очная учеба в школах трех этих городов, а также работа объектов питания.
- Пока что в стране останется в силе запрет на ночное передвижение людей по всей стране, который действует с 21:00 до 05:00. Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные перевозки, запрещены массовые мероприятия.
Путин наградил Константина Эрнста одним из высших орденов
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Указ опубликован на сайте Кремля.
Эрнсту сегодня, 6 февраля, исполнилось 60 лет. В указе говорится, что он награжден «за большой вклад в развитие средств массовой информации».
Эрнст стал генеральным продюсером Первого канала, который тогда назывался ОРТ, в 1995 году, а генеральным директором - осенью 1999 года, вскоре после назначения Владимира Путина премьер-министром. Канал, главным акционером которого был Борис Березовский, оказывал Путину и партии «Единство» информационную поддержку перед выборами в 1999 и 2000 году. Впоследствии Березовский был вынужден продать канал, сейчас его основные акционеры - государство в лице Росимущества и Национальная Медиа Группа семьи Ковальчуков.
С именем Эрнста связан ряд успешных проектов Первого канала, как непосредственно в сфере телевещания, так и в кино, в том числе производстве сериалов.
Эрнст также известен как автор концепции церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи и как руководитель трансляций крупных государственных мероприятий. В частности, как утверждается, Эрнсту принадлежала идея переноса церемонии инаугурации президента в парадный Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Он же был автором идеи «прямой линии с Владимиром Путиным».
- Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков от имени Фонда борьбы с коррупцией на прошлой неделе обратился с призывом к президенту США Джо Байдену ввести санкции против Эрнста - в числе прочих 35 приближенных Владимира Путина. Он был назван одним из столпов государственной пропаганды.
За сутки на Северном Кавказе скончались 37 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 874.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае и Дагестане - по шесть, в Северной Осетии - три, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии - по два, в Адыгее - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7155 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 230 человек.
- Ставропольский край + 230 (43 849 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 183 (34 779)
- Кабардино-Балкария + 85 (192 90)
- Дагестан + 85 (28 451)
- Калмыкия + 72 (17 856)
- Карачаево-Черкесия + 61 (17 954)
- Северная Осетия + 55 (14 797)
- Адыгея + 37 (13 276)
- Ингушетия + 34 (14 169)
- Чечня + 32 (10 955)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 215 376 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 6 февраля, выявлено 3 951 233 человека с коронавирусом.
Правозащитники просят ЕСПЧ принять срочные меры по двум похищенным в Чечне
«Российская ЛГБТ-сеть» подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о принятии срочных обеспечительных мер по уроженцам Чечни Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву, которые 4 февраля были похищены силовиками в Нижнем Новгороде.
Также направлены заявления в следственное управление и управление МВД по Нижегородской области, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря организации Тима Бесцвета 6 февраля.
Как отмечается, местонахождение Магамадова и Исаева до сих пор неизвестно. Хотя операция по задержанию молодых людей проводилась полицейскими Гудермеса и Нижнего Новгорода, нижегородские силовики отказались отвечать на вопросы адвоката Александра Немова, а в Гудермесе его не пустили в участок.
«В полиции потом все же подтвердили, что Исаева и Магамадова везут на автомобиле в Гудермес на допрос как свидетелей по делу, при этом силовики не уточнили, по какому именно», - пишет издание.
При этом Исаев - несовершеннолетний, и вызов на его опрос по закону может осуществляться через родителя или опекуна, напомнил Бесцвет.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. После этого в сети опубликовали видео с их извинениями - на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев опасается, что Магамадова и Исаева увезли в Чечню на казнь. Его опасения разделяют активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова.
Суд в Черногории отменил приговоры по делу о попытке переворота
Апелляционный суд в Черногории отменил приговоры по делу о попытке государственного переворота в 2016 году. Дело направлено в Верховный суд на новое рассмотрение. В своем вердикте суд заявил о «серьезных уголовно-процессуальных нарушениях» в ходе следствия.
По делу о попытке переворота 13 человек в мае 2019 года были осуждены к различным срокам тюремного заключения. В их числе и двое граждан России, предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба, известного как ГРУ (военная разведка). Их судили заочно, и они получили самые большие сроки - Эдуард Шишмаков 15 лет и Владимир Попов 12 лет лишения свободы.
Среди осужденных были также граждане Сербии и Черногории, в том числе пророссийские политики Андрия Мандич и Милан Кнежевич. Их партия тогда находилась в оппозиции, и, по данным следствия, политики участвовали в заговоре с целью свергнуть прозападное правительство и не допустить вступления Черногории в НАТО. Мандича и Кнежевича осудили к реальным срокам, но оставили на свободе на время рассмотрения апелляции. Сами они считают свое преследование политически мотивированным. Россия также категорически отрицала причастность к подготовке переворота.
В прошлом году к власти в Черногории пришла оппозиционная коалиция, в которую в том числе входят и пророссийские силы.
Жителям Тбилиси разъяснили правила работы маршруток с 8 февраля
С понедельника, 8 февраля, маршрутные микроавтобусы в Тбилиси начнут обслуживать пассажиров с учетом ограничений, действующих из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в заявлении компании «Тбилисский микроавтобус».
По решению правительства, с 8 февраля муниципальный транспорт возобновит работу в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, но только в будние дни. В Грузии продолжает действовать «комендантский час», что повлияло и на продолжительность рабочего дня. В частности, в Тбилиси метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы будут обслуживать пассажиров с утра до 21:00.
В маршрутки будет запрещен допуск пассажиров без защитных масок. Водители не смогут включить систему охлаждения, во время поездки обязательно должны быть открыты окна.
«Тбилисский микроавтобус» обязуется проводить дезинфекцию в салонах всех своих машин, как только они завершат рабочий день и вернутся на базу.
«Компания призывает всех клиентов во время передвижения использовать маски и соблюдать перечисленные меры безопасности. В противном случае за водителем компании остается право не заводить микроавтобус и попросить пассажира без маски покинуть транспортное средство», - отмечено в заявлении.
- Ежедневно маршрутками в Тбилиси пользуются более 600 тысяч человек, сообщает агентство «Новости-Грузия». Жителей столицы обслуживают около 2 тысяч микроавтобусов. Они принадлежат частной компании «Тбилисский микроавтобус», которая работает на основании контракта с мэрией Тбилиси.
- Общественный транспорт в крупных городах Грузии был остановлен 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. С 1 февраля муниципальные автобусы и маршрутки уже возобновили обслуживание пассажиров в Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 5 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 211, в общем составив 167 937. По состоянию на 11:00 6 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 227 и сейчас составляет 159 577.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 5 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3114.
По информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 779 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4467, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 661 749 (2568 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Европарламентарии критикуют Талаквадзе после разглашения персональных данных Гварамия
Депутаты Европарламента (ЕП) обеспокоены фактом нарушения неприкосновенности частной жизни в парламенте Грузии. Шесть членов ЕП, которые работают по вопросам Грузии, прокомментировали поступок бывшего министра юстиции Теи Цулукиани, которая в настоящее время является депутатом парламента от партии «Грузинская мечта» и возглавляет комитет культуры и образования. Во время пленарного заседания парламента она обнародовала номер личного мобильного телефона директора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.
«Прискорбно, чрезвычайно неприятно и неэтично, когда фундаментальное право на неприкосновенность частной жизни по неосторожности попирается в стенах вашей институции», - говорится в совместном письме европарламентариев, направленном председателю парламента Грузии Арчилу Талаквадзе.
Депутаты Европарламента также подвергли критике Цулукиани из-за «нежелательного отношения» к послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю. Дипломат оценил поступок экс-министра, как неэтичный. Тогда Цулукиани вызвала посла на разговор. После встречи она объявила журналистам, что оценка Харцеля отражала только его личную позицию, а не позицию ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Вызывает сожаление, что после точной оценки событий послом ЕС со стороны ваших коллег поступает просьба о дополнительных разъяснениях. По сути, это просто плохой тон», - говорится в письме.
Депутаты Европарламента подчеркнули, что Харцель «выражает не только свое личное мнение, но и фундаментальные ценности Евросоюза». При этом они напомнили о посреднической роли посла ЕС в переговорах правящей «Грузинской мечты» и оппозиции, указав, что Харцель «не щадил усилий для того, чтобы в Грузии был функционирующий, плюралистический и демократический парламент».
Члены ЕП указали Талаквадзе, что как председатель парламента он обязан обеспечить «высокий уровень благопристойности в зале пленарных заседаний, который позволит проводить конструктивные обсуждения и эффективный надзор за законодательством».
Письмо подписали следующие депутаты Европарламента: Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые/Европейский свободный альянс, Германия); Свен Миксер (Социал-демократы, Эстония); Андрюс Кубилиюс (Европейская народная партия, Литва); Маркета Грегорова (Зеленые/Европейский свободный альянс, Чехия); Майкл Галер (Европейская народная партия, Германия); Петрас Ауштревичюс (Обновленная Европа, Литва).
Telegram заблокировал каналы с данными сотрудников силовых ведомств РФ
Мессенджер Telegram заблокировал несколько каналов, в которых выкладывались личные данные, в том числе домашние адреса и номера телефонов, сотрудников российских силовых структур и судей, в частности канал «Каратели Тут». Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.
Он напомнил о том, что ранее мессенджер заблокировал каналы, в которых выкладывались в публичный доступ телефонные номера и адреса участников акций протеста в России.
Дуров подчеркнул, что в комментариях к записям с данными судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов звучали призывы к насилию по отношению к ним, что противоречит правилам Telegram. «Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением». Пишет Дуров. Окончательным аргументом для блокировки каналов стало то, что корпорация Apple отказывалась одобрить обновление Telegram для операционной системы iOS – в связи с призывами к насилию в мессенджере.
- Во время протестов в Беларуси осенью 2020 года Павел Дуров заявил, что Apple потребовала от Telegram заблокировать каналы с личными данными белорусских силовиков - напоминает «Медуза». В Apple ответили, что просили удалить не каналы, а конкретные посты с личными данными.
- В конце прошлого года Госдума России приняла закон о запрете разглашать данные о сотрудниках правоохранительных органов и военных, даже если угроза для их жизни отсутствует.
- Каналы с данными о предполагаемых сотрудниках российских силовых ведомств появились после жестких разгонов акций протеста в России 23 и 31 января.
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Дорога через Верхний Ларс открыта для всех видов транспорта
Движение всех типов автомобильного транспорта в направлении грузино-российской границы (ТПП «Казбеги-Верхний Ларс») восстановлено. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии.
Из-за интенсивного снегопада со вчерашнего утра участок Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт для большегрузов - для машин с прицепом и полуприцепом. Сегодня, 6 февраля, эти ограничения были сняты.
В настоящее время на данном отрезке дороги движение осуществляться в безостановочном режиме и только через лавинозащитные тоннели. Движение машин с полуприцепом, прицепом и автобусов вместимостью более 30 мест в туннелях осуществляется в одностороннем порядке. За соблюдением установленного режима следит патрульная полиция.
- Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.
573 человека оштрафовали в Грузии за нарушение ковид-ограничений
За минувшие сутки сотрудники полиции оштрафовали 573 человека за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает МВД Грузии.
Полиция привлекла к административной ответственности 116 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера. За нарушение правила ношения масок оштрафованы 573 человека. Им придется выплатить штраф в размере 20 лари (6 долларов).
- С 28 ноября в Грузии установлено правило обязательного ношения маски на улице и ограничение на передвижение пешком и на автомобиле с 9 вечера до пяти утра, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Страны ЕС готовы к ответным мерам после высылки дипломатов из РФ
Евросоюз осудил решение России выслать трех дипломатов из стран ЕС, о которой российский МИД объявил в пятницу. Германия - одна из стран, дипломаты которых были объявлены persona non grata - пригрозила Москве ответными мерами в случае, если решение о высылке не будет пересмотрено.
Российский МИД обвинил сотрудников консульств Польши и Швеции и посольства Германии в том, что они участвовали акциях протеста сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.
Германия, Польша и Швеция заявили, что их дипломаты не допустили никаких нарушений и в несогласованных акциях не участвовали.
Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля подтвердил, что Боррель узнал о предстоящей высылке дипломатов во время встречи в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. «Высокий представитель решительно осудил эту новость» - сказано в заявлении.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что власти Германии «не оставят без ответа» высылку своего дипломата из России в случае, если Москва не изменит своего решения. По его словам, решение России наносит «еще больший вред отношениям с Европой». Ситуацию прокомментировала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она назвала высылку неоправданной.
На пресс-конференции после встречи в пятницу с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель также затронула тему возможного расширения санкций против России - в связи с отравлением и арестом Навального, а также высылкой дипломатов. «В свете событий в России... оставляем за собой продолжить принятие санкций, прежде всего, в отношении конкретных лиц» - сказала она, подчеркнув, что по вопросу о сооружении газопровода «Северный поток-2» позиция германского правительства о том, что он должен быть достроен, «на данный момент» не меняется. Меркель также подчеркнула, что с Россией необходимо продолжать вести диалог.
Страны ЕС осудили арест Навального и замену ему условного срока на реальный, а также задержания участников демонстраций в его поддержку и полицейское насилие в России. Как подчеркнул Боррель в ходе визита в Москву, в марте в ЕС должно состояться обсуждение о стратегии отношений с Россией в свете последних событий.
- В ходе визита в Москву глава внешнеполитического ведомства ЕС не встретился с находящимся в СИЗО Навальным - хотя выражал такое желание. Ему, однако, удалось встретиться с российскими правозащитниками - еще до встречи с Лавровым. «Он больше слушал, чем говорил. Хотел узнать как можно больше», - сказала «Немецкой волне» сотрудница Human Rights Watch Татьяна Локшина. По ее словам, правозащитники обобщили информацию о произвольных задержаниях мирных протестующих, об условиях, в которых содержатся задержанные, и о том, что не соблюдается право на справедливый суд, а также рассказали о преследовании Навального. «Общее понимание того, что Навальному было отказано в праве на справедливый суд, что его приговор политически мотивирован, а также, что в стране жестоко и противоправно подавляются мирные протесты, у господина Борреля, на мой взгляд, есть», - сказала Локшина. Говорили также о нарушении прав журналистов, в том числе в связи с законодательством об «иностранных агентах» и с задержаниями представителей СМИ на митингах.
В Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре
Землетрясение магнитудой 3,7 и силой до 5 баллов в эпицентре произошло в Армении. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
«6 февраля в 00:06 сейсмологической сетью региональной службы сейсмической защиты МЧС Армении в 5 километрах от села Шоржа (в Гегаркуникской области, в 110 километрах к востоку от Еревана) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре достигла 5 баллов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МЧС.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в Гегаркуникской и Тавушских областях.
Отметим, что это уже второе землетрясение, зарегистрированное в данной области в течение нескольких часов.
В Грузии выявлено 602 случая COVID-19 за сутки, скончались 11 человек
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщили в операционном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 18 335 тестов – примерно на 2 тысячи больше, чем накануне, когда было выявлено 538 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявляемости составляет 3,28%. Общее число заболевших в стране к утру пятницы увеличилось до 261 620.
Более 40% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 246. В Имеретии выявили 101 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 77, в Кахетии – 54, в Гурии – 30, в Аджарии – 25, в Шида Картли – 21. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано 7 случаев заражения. В Квемо Картли выявлено 16 новых фактов COVID-19, в Мцхета-Мтианети и в Самцхе-Джавахети – по 10.
От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 269.
Выздоровели 569 человек, их общее число выросло до 252 815.
В настоящее время в стране 5 510 активных случаев COVID-19. Из них 2 231 пациент (почти 41%) проходят лечение в больницах, 2 984 (примерно 54%) – на дому, а 295 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 509. К аппаратам ИВЛ подключены 141 человек. В карантинных пространствах размещены 485 граждан. 14 632 человека остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
В Германии актеры и актрисы сделали массовый каминг-аут
В Германии 185 актеров и актрис совершили массовый каминг-аут и сообщили о своей гомосексуальности, бисексуальности или трансгендерности. Заявление и портреты публикует издание Süddeutsche Zeitung.
Манифест участников совместно каминг-аута опубликован на 16 языках, включая русский.
«Мы - актеры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей - в этом суть нашей работы. (…) Часто это персонажи, с убеждениями которых мы сами никогда бы не согласились», - говорится в обращении.
Помимо прочего авторы манифеста призвали изменить отношение к представителям ЛГБТ и чаще показывать их в фильмах.
Авторы назвали каминг-аут актом солидарности за пределами кинематографической отрасли и призывом ко всем поддержать их.
- В России с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Европейский суд по правам человека в 2017 году признал этот закон дискриминационным.
- Правозащитники отмечают, что последние годы в России растет количество нападений на представителей ЛГБТ. Среди прочего он связан с высоким уровнем бытовой гомофобии российского общества. Согласно опросу «Левада-центра», в 2019 году более половины респондентов заявили о «скорее отрицательном» отношении к геям и лесбиянкам.
Reuters: в Кремле готовы применять еще большую силу к демонстрантам
Российские власти готовы применять еще большую силу при разгоне митингов «при необходимости». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Один из собеседников назвал ответ властей на январские протесты «разминкой», второй добавил, что сценарий еще более жесткой реакции властей вполне реален.
В качестве примера собеседники агентства привели протесты в Беларуси против Александра Лукашенко и в Венесуэле против Николаса Мадуро.
Они отметили, что эти акции не привели к смене власти. «Белорусский сценарий подтвердил свою эффективность. В Кремле точно не встанут на колени. Лукашенко выстоял, Мадуро в порядке», – сказал агентству источник, близкий к Кремлю.
Второй собеседник подчеркнул, что социально-экономическая ситуация в России, несмотря на пандемию, не так плоха, как в Венесуэле. При этом большинство россиян консервативны и не хотят изменений, считает он.
В конце января – начале февраля в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они сопровождались многочисленными задержаниями. При этом полиция и ОМОН действовали крайне жестко, избивали демонстрантов дубинками, применяли электрошокеры. Задержанные жаловались на пытки в полиции, нечеловеческие условия содержания в спецприемниках. Участников протестных акций увольняют с работы, отчисляют из вузов.
Глава региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил вчера, что в ближайшее время митинги в поддержку арестованного политика не планируются. Из-за массовых задержаний и последовавших арестов активистов очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а сама эффективность уличных протестов спадет. Мирные акции, по словам Волкова, могут возобновиться весной.
Вчера же появилось первое обращение Алексея Навального к сторонникам, сделанное после того, как суд заменил ему условный срок на реальный.
Навальный назвал «демонстративное беззаконие», происходящее с ним с момента возвращения в Россию, не только личной местью Путина, но и посланием правящего режима стране всем несогласным. Он вновь призвал своих сторонников не дать себя запугать и обмануть «с помощью иллюзии силы и крутизны». «Они могут удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх. Оставайтесь свободными», – добавил Алексей Навальный.
Спасателям пришлось откапывать машины, застрявшие на трассе в горной Аджарии
Непогода застала врасплох водителей на трассе Батуми-Ахалцихе – около двух десятков машин застряли на перевале Годердзи. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Из-за интенсивного снегопада во второй половине дня движение на автомагистрали было парализовано. Водители обратились за помощью к спасателям.
Несколько бригад чрезвычайного ведомства продолжали работу на 32-м километре трассы уже более семи часов. На буксире спасатели вытащили из сугробов восемь автомобилей. Все они смогли продолжить движение. Пассажиров еще двух машин разместили в ближайшей гостинице.
«Ситуация на местах находится под полным контролем. Жизням и здоровью людей опасность не угрожает», - отметили в ведомстве.
По прогнозам метеорологов, непогода в Западной Грузии сохранится и завтра. Как ожидается, метель в горах стихнет после обеда.
Зеленский записал видеообращение на русском языке о блокировке СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский записал на русском языке видеообращение, в котором отверг утверждения ряда украинских СМИ о запрете русскоязычной литературы.
Он подчеркнул, что решил использовать в своем заявлении именно русский язык потому, что считает необходимым донести информацию до тех соотечественников, которые, по его словам, относятся к украинскому языку «настороженно» и доверяют исключительно русскоязычной прессе.
Зеленский продемонстрировал на камеру несколько книг, в том числе под авторством Михаила Булгакова и Бориса Акунина, а также чеки, свидетельствующие о том, что произведения были куплены только что в центральных магазинах Киева. Этот факт, настаивает Зеленский, подтверждает ложность сообщений о том, что соответствующая литература попала под запрет на украинской территории.
Сюжеты, в которых содержались соответствующие утверждения, он назвал «наглой, циничной и опасной ложью». Виновниками распространения соответствующей дезинформации глава государства назвал три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, – которые были заблокированы во вторник.
Комментируя этот шаг, он напомнил, что у него как у человека, выступающего за торжество свободы слова, были «железобетонные» основания. В качестве таковых он назвал связь этих изданий с незаконными формированиями в аннексированном Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем сепаратистов.
2 февраля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» («ОПЗЖ») Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Пакет мер предполагает блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами. Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует кум российского президента, глава политсовета «ОПЗЖ» Виктор Медведчук. Сейчас они прекратили вещание на всех платформах, за исключением YouTube.
Виктор Медведчук, комментируя действия администрации Владимира Зеленского, заявил, что украинский президент «встал на стезю диктатуры и узурпации власти».
В Абхазии за сутки выявлено 23 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 259 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 23 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 104 человека, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек медиками оценивается как тяжелое, 56 пациентов – средней степени тяжести.
Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 37, в сухумском российском военном госпитале - 26 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11761 человек. 180 летальных случаев. Выздоровели 10598 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Землетрясение близ грузино-армянской границы не вызвало разрушений
Землетрясение, эпицентр которого находился у грузино-армянской границы, не вызвало жертв и разрушений на территории Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.
«По состоянию на 20:40 на территории Республики Армения не зарегистрировано сообщений по поводу разрушений, пострадавших и раненых», - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.
Согласно данным местной службы сейсмической защиты, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 5 февраля, в 19:36 по местному времени (совпадает с тбилисским), в 5 километрах к северо-востоку от села Шоржа Гегаркуниской области, на северо-восточном берегу озера Севан.
В эпицентре сила землетрясения составила 6-7 баллов, в Гегаркунике – 5-6 баллов, в Котайке, Тавуше, Лори и Арарате – 4-6 баллов, а в Ереване – 3-4 балла.
По информации грузинских сейсмологов, в эпицентре землетрясения также было зафиксировано два афтершока с разницей в четыре минуты – в 19:44 и 19:48. Их магнитуда составила 3,8 и 4,2.
Толчки ощущались как на территории Армении, так и в соседних Грузии и Азербайджане. Почувствовали землетрясение, в том числе, в Тбилиси.
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