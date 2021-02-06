В Тбилиси устроили марш неповиновения во время «комендантского часа»

Около сотни человек проводят протестное шествие в Тбилиси с требованием отмены «комендантского часа» и других ограничений, действующих в стране из-за пандемии COVID-19.

«Марш неповиновения» стартовал в 21:00 – сразу после того, как начал действовать запрет на передвижение. К акции, организованной движением «Позор», присоединились члены и активисты нескольких оппозиционных партий. Свое шествие они назвали «блестящим». Участники держат в руках воздушные шары и флажки, у некоторых на лицах карнавальные маски. Протестующие барабанят и шумят.

Несмотря на предупреждения полиции, демонстранты вышли на проезжую часть улицы. Колонна следует в направлении станции метро «Руставели». Участников акции сопровождают сотрудники МВД, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Активисты не разглашают маршрут шествия, однако заявляют, что будут протестовать против ограничений в течение всей ночи. «Что касается штрафов, выпишут - спросят. Мы их штрафам не подчиняемся», - заявил журналистам активист Гига Макарашвили.

За последние пару недель в Тбилиси прошло уже три ночных акции с требованием отмены «комендантского часа». Многие участники были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 2 тысячи лари. Повторные штрафы за нарушение правил изоляции и карантина предусматривают уголовную ответственность.