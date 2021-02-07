За сутки на Северном Кавказе выявлено 855 случаев коронавируса

За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 855.

По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Кабардино-Балкарии - три, в Калмыкии и Адыгее - по два, в Дагестане и Ингушетии - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7186 человек с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 224 человека.

Ставропольский край + 224 (44 073 за все время эпидемии)

Краснодарский край + 182 (34 961)

Кабардино-Балкария + 84 (193 74)

Дагестан + 76 (28 527)

Калмыкия + 70 (17 926)

Карачаево-Черкесия + 59 (18 013)

Северная Осетия + 55 (14 852)

Адыгея + 35 (13 311)

Ингушетия + 36 (14 205)

Чечня + 34 (10 989)

На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 216 231 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 7 февраля, выявлено 3 967 281 человек с коронавирусом.