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Сборная Грузии по регби одержала победу над российской командой
Сборная Грузии по регби одержала победу над российской командой и выиграла Кубок Европы. Встреча завершилась со счетом 16:7.
Заключительная встреча Чемпионата Европы по регби 2020 года состоялась сегодня, 7 февраля, на стадионе им. М. Месхи в Тбилиси. Игра началась в 15:00.
Из-за пандемии на сегодняшнем матче болельщики не присутствовали.
По информации «ИнтерпрессНьюс», россиянам удалось выиграть у сборной Грузии всего лишь один раз - в первом матче, состоявшемся в 1993 году. После этого в 2002 году между ними была зафиксирована ничья. В остальных же встречах победу одерживали грузинские регбисты.
Другие новости дня
«Медуза» рассказала об особенностях поставок «Спутника V» в Аргентину
Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину - одну из первых стран, зарегистрировавших российский препарат - идут по частному контракту, заключенному в британской юрисдикции. Об этом пишут аргентинская газета La Nacion и «Медуза», которые обнаружили и ряд других странностей, связанных с поставкой вакцины в Аргентину.
По данным журналистов, доступ к некоторым из документов, связанных с поставками, охраняется в Аргентине так же строго, как государственная тайна. Доступ к этим документам есть всего у семи чиновников самого высокого ранга.
Вакцина была зарегистрирована в стране в рекордные сроки и до завершения клинических испытаний. Поставка вакцины в Аргентину осуществляется не на межгосударственном уровне, а между двумя частными компаниями. За поставки из России отвечает ООО «Вакцина человека», зарегистрированное в 2020 году в Москве Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) специально для продажи вакцины за рубеж. Для разрешения возможных конфликтов с российской стороной была выбрана британская юрисдикция.
При этом аргентинские критики атмосферы секретности, окружающей поставки вакцины в страну, подчеркивают, что у них нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины - но они хотят большей прозрачности от своих властей.
По официальным данным, «Спутником V» в Аргентине уже привиты более миллиона человек. Это больше, чем по всей России, исключая Москву.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что к 7 февраля российская вакцина уже одобрена в 19 странах, а через неделю их число должно дойти до 25. Поставки вакцины за рубеж, по его словам, не должны помешать привить всех желающих в России еще до осени.
На прошлой неделе в журнале Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований вакцины, свидетельствующие о ее высокой эффективности. Ранее власти России подвергались критике за то, что они сертифицировали вакцину, не дожидаясь публикации этих результатов. Ряд представителей стран ЕС не исключили, что «Спутник V» может быть одобрен для применения в Евросоюзе. Пока по собственной инициативе о ее поставках в экспериментальном порядке договорилась Венгрия.
7 февраля проходит международный День солидарности с Беларусью
Сегодня, 7 февраля, по инициативе белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской проходит международный День солидарности с Беларусью.
Тихановская призвала мировых лидеров, активистов, журналистов и всех неравнодушных к ситуации в Беларуси принять участие в мероприятиях в поддержку граждан страны, которые протестуют против режима Александра Лукашенко.
Она напомнила, что уже полгода - с президентских выборов 9 августа 2020, результаты которых которые белорусская оппозиция и Запад не признали легитимными - жители Беларуси протестуют против Лукашенко, требуя его отставки и новых демократических выборов.
Различные акции солидарности проходят как в разных городах мира, в том числе в самой Беларуси, так и онлайн.
Накануне состоялась онлайн-конференция «Солидарность с Беларусью» с участием представителей белорусской оппозиции, ряда европейских политиков и экспертов. Тихановская вновь призвала страны ЕС и США ужесточить санкции, введенные в качестве реакции на фальсификации и на жестокое обращение с участниками акций протеста со стороны властей Беларуси.
Посольство США в Минске в связи с Днем солидарности выступило с заявлением, в котором говорится, что США «поддерживают белорусский народ и будут привлекать к ответственности всех, кто нарушает права народа Беларуси». С подобными заявлениями выступили и европейские лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Послы стран Евросоюза 7 февраля встретились в Минске с родственниками погибших и пострадавших участников акций протеста.
Акцию солидарности поддержал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, указав на опасность для суверенитета Беларуси со стороны России.
Не сообщалось о том, планируются ли в День солидарности акции в самой России. Официальная Москва поддерживает Александра Лукашенко.
- В германском городе Штутгарт 7 февраля будет вручена премия в области прав человека 2021 года фонда имени Герхардта Баума. Ее лауреат - Мария Колесникова, один из лидеров белорусской оппозиции, находящаяся с сентября прошлого года в СИЗО. В связи с вручением премии с открытым письмом к Лукашенко обратился российский писатель Виктор Шендерович - призвав его освободить Колесникову, которую правозащитники признали политзаключенной. «Если Вы отпустите Марию Колесникову, никто не упрекнет Вас в недостаточной жестокости или склонности к либерализму. Это пятно на репутации Вам не грозит. А позора станет чуть меньше».
На акции против строительства Намахванской ГЭС полиция изъяла оружие и дубинки
По данным МВД Грузии, на акции против строительства Намахванской ГЭС полиция изъяла оружие и дубинки.
«В районе села Джонети муниципалитета Цкалтубо продолжается акция против строительства Намахванской ГЭС. На месте для обеспечения безопасности и правопорядка мобилизована полиция.
В ходе акции сотрудники МВД остановили две машины. Из одного из автомобилей изъяты зарегистрированное огнестрельное оружие модели Winchester и снайперская винтовка, а из второго - бейсбольная бита и дубинка.
Полиция пояснила владельцам, что данные предметы будут возвращены владельцам по завершении акции», - говорится в сообщении МВД.
МВД призывает протестующих подчиняться законным требованиям полиции.
- Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзыва разрешения, выданного турецкой компании.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 855 случаев коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 855.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пять, в Кабардино-Балкарии - три, в Калмыкии и Адыгее - по два, в Дагестане и Ингушетии - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7186 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 224 человека.
- Ставропольский край + 224 (44 073 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 182 (34 961)
- Кабардино-Балкария + 84 (193 74)
- Дагестан + 76 (28 527)
- Калмыкия + 70 (17 926)
- Карачаево-Черкесия + 59 (18 013)
- Северная Осетия + 55 (14 852)
- Адыгея + 35 (13 311)
- Ингушетия + 36 (14 205)
- Чечня + 34 (10 989)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 216 231 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 7 февраля, выявлено 3 967 281 человек с коронавирусом.
Тбилисская транспортная компания готова к обслуживанию пассажиров с понедельника
«Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с 06:00 понедельника», - заявил представитель Тбилисской транспортной компании Тамаз Робакидзе.
На данном этапе проводится дезинфекция всех станций метро, вагонов подвижного состава, а также автобусов. «Дезинфекция проводится специальным раствором, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция будет проводиться ежедневно, каждую ночь, до выхода на линию.
Что касается рекомендаций, то остается только одно ограничение - все пассажиры должны быть в масках, что будет контролироваться нашими сотрудниками и патрульными метрополитена. Ни один пассажир не будет допущен в транспортное средство без маски, а автобус не сдвинется с места, если у кого-то из пассажиров не будет маски.
В связи с действием «комендантского часа», Тбилисское метро и автобусы будут работать до 21:00, сообщили в компании. Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскриниг.
В парламенте Грузии будет создан комитет по культуре
Параллельно реорганизации Министерства образования, науки, культуры и спорта и формированию двух ведомств, в парламенте Грузии соответствующий комитет также будет разделен на две части.
Для рассмотрения готов проект изменений в регламент, согласно которым, от существующего в парламенте комитета по образованию, науке и культуре будет отделена культура, и сформирована в отдельный комитет.
Автором проекта изменений является председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, а инициатором – сама фракция.
«Для большего представления интересов представителей чрезвычайно важной сферы – культуры, - содействия сохранению культурного наследия и развитию современного искусства, вместе с тем, для того, чтобы парламент Грузии с еще большим успехом мог исполнять свою функцию как в плане определения основных направлений политики и законодательной деятельности, так и контроля надзора, целесообразно выделить отдельно комитет культуры», - поясняет автор проекта.
К этому времени в парламенте Грузии функционируют 15 комитетов.
В селе Квемо Чала прошла акция с требованием освобождения Зазы Гахеладзе
Представители нескольких неправительственных организаций провели в селе Квемо Чала муниципалитета Каспи акцию солидарности под слоганом: «Свободу Зазе Гахеладзе, Россия - оккупант» с требованием освобождения Зазы Гахеладзе, удерживаемого властями самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Участники акции призвали правительство Грузии принять более эффективные меры для своевременного возвращения Зазы Гахеладзе к своей семье, сообщает Общественный вещатель.
«Мы символически приехали в село Квемо Чала, где проживает Заза Гахеладзе. Выражаем солидарность с его семьей. Мы хотим еще раз громко заявить, что Россия является оккупантом, и призываем правительство своевременно обратиться в соответствующие структуры, чтобы вернуть Зазу Гахеладзе его семье целым и невредимым. Россия является оккупантом, и именно Россия устанавливает эту колючую проволоку и незаконно похищает людей», - заявил представитель НПО «Новое поколение» Давид Донериани.
В акции приняли участие представители неправительственных организаций: «Центр мониторинга - общество», «Новая сила для Грузии», «Лига сторонников Америки», «Молодежь за европейское будущее», «Новое поколение».
- Цхинвальский суд приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Гахеладзе признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и статья 322 «незаконное пересечение государственной границы».
- Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- В декабре прошлого года Цхинвальский суд продлил арест гражданина Грузии на два месяца. В ходе очередного раунда Женевских дискуссий власти Грузии потребовали немедленного освобождения Гахеладзе. Освобождения Гахеладзе требуют и международные партнеры Грузии.
За сутки в Армении выявлен 151 новый случай коронавируса
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 151, в общем составив 168 088. По состоянию на 11:00 7 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 143 и сейчас составляет 159 720.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3117.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 779 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4472, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 664 325 (2576 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В селе Намахвани проходит акция противников строительства ГЭС
В селе Намахвани муниципалитета Цхалтубо проходит акция протеста с требованием прекратить строительство Намахванского каскада ГЭС, передает Общественный вещатель.
Протестующие требуют, чтобы компания «ЭНКА» покинула ущелье Риони, прекращения строительство ГЭС и возвращения государству 576 гектаров земли, которые были переданы турецкой компании на 99 лет.
По словам одного из организаторов митинга Варлама Голетиани, в акции, наряду с местными жителями, примут участие представители из многих городов страны и неправительственных организаций.
Уже почти три месяца в ущелье реки Риони не прекращаются протесты против проекта Намахвани ГЭС, который реализует крупнейшая строительная компания Турции – «ЭНКА». В конце октября 2020 года в селе Жонети Цхалтубского муниципалитета местные жители и гражданские активисты установили палатки. Там же был возведен деревянный крест, где протестующие периодически молились. Они требовали, чтобы «ЭНКА» незамедлительно свернула все работы и вывела из ущелья технику. Более того, через суд протестующие пытаются добиться отзыва разрешения, выданного турецкой компании.
30 января министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, комментируя протест местных жителей, заявила, что возобновление работ по строительству Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони абсолютно законно.
«Намахвани ГЭС – важный проект, который всегда поддерживался государством. Это не означает, что для инвесторов проекта мы не установили строгие требования. Почти два года продолжались различные исследования, в том числе геологические. Результатом стало то, что Намахвани ГЭС – это один из самых хорошо проработанных и безопасных проектов. Несколько международных организаций изучили и подтвердили, что с той же геологической точки зрения Намахвани ГЭС является одной из самых безопасных, исходя из сейсмических характеристик», - заявила она.
- Проект «Каскад Намахвани ГЭС» на реке Риони объединит две ГЭС - «Намахвани» и «Твиши». Их общая установленная мощность – 433 МВт. Вся вырабатываемая электроэнергия останется в Грузии. Таким образом, Намахвани ГЭС сможет покрыть до 12% потребности Грузии. «ЭНКА» уже инвестировала в проект 800 миллионов долларов. На строительстве будет задействовано до 1,6 тысячи человек.
В Дагестане росгвардейцы убили бывшего главу села прямо в ОВД
В Дагестане задержаны двое сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве 34-летнего местного жителя. Он был застрелен накануне вечером в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району Махачкалы.
По сообщениям СМИ, убитый - бывший глава села Новокули Новолакского района Абакар Капланов. Следственный комитет сообщил, что он был убит «из-за ранее возникших неприязненных отношений». Причиной конфликта, как пишет «Кавказский узел», мог быть земельный спор. Дагестанская газета «Черновик» утверждает, что Капланова застрелили братья-близнецы Курбановы, служащие в ОМОН. Утверждается, что они выпустили в убитого более 30 пуль.
После убийства у ОВД по Советскому району собрались более 300 человек – родственники и знакомые убитого. Туда же приехал глава республиканского МВД Магомед Абдурашидов, чтобы успокоить толпу.
В Грузии выявлено 404 новых случая инфицирования коронавирусом
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 13 573 теста, отсюда 7 252 на антигены и 6 321 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 404 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 262 024.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 6 февраля, дневной показатель положительности составляет 2.95%, за последние 14 дней - 3.87%, а за 7 дней - 3.64%.
За последние сутки выздоровели 799 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 253 614.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 14 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 283 человека.
Из выявленных за сутки 404 новых случаев коронавируса 188 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 7, в Имеретии – 73, в Квемо Картли – 10, в Шида Картли – 30, в Гурии – 26, в Самегрело и Земо Сванетии – 26, в Кахетии – 33, в Мцхета-Мтианети – 1, в Самцхе-Джавахети – 7, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.
На данном этапе в Грузии 5 101 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 230 человек, в том числе в Тбилиси – 1 020, в Аджарии - 179, в Имерети – 463. Тяжелых пациентов – 508, в том числе в Тбилиси – 215, в Аджарии – 44, в Имеретии – 127. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 138 лицо, в том числе в Тбилиси – 95, в Аджарии – 5, в Имеретии – 18. В клинических гостиницах находятся 294 человека, в том числе в Тбилиси – 167, в Аджарии – 116, в Имеретии – 11. На дому лечатся 2 577 человек.
В карантинном пространстве 450 человек, в том числе в Тбилиси – 216, в Аджарии – 144.
На данном этапе на самоизоляции находятся 14 099 человек, из них в Тбилиси – 8 277, в Аджарии – 788, в Имеретии – 1 545.
Жозеп Боррель возложил цветы к месту гибели Бориса Немцова
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, завершая 6 февраля трехдневный визит в Россию, посетил место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту и почтил память застреленного шесть лет назад оппозиционного политика.
Европейская служба внешних связей (ЕСВС) заявила 6 февраля, что Боррель обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым вопросы ухудшения ситуации с правами человека в России и целенаправленные попытки властей заглушить критические голоса и голоса неправительственных организаций и представителей гражданского общества.
Боррель вновь подчеркнул решительное осуждение Европейским союзом недавнего судебного постановления по делу Алексея Навального. В ЕС считают противозаконными попытку его убийства химическим веществом на российской территории и арест при возвращении на родину из Германии - после лечения и восстановления здоровья. Боррель повторил призывы Брюсселя к немедленному и безусловному освобождению оппозиционного политика.
ЕС решительно осуждает решение России 5 февраля выслать трех дипломатов государств ЕС якобы участвовавших антиправительственных акциях в защиту Навального. Боррель отверг утверждения, что дипломаты из Швеции, Германии и Польши вели деятельность, несовместимую с их статусом дипломатов и призвал российские власти пересмотреть их решение.
ЕСВС обращает внимание на то, что оппозиционный политик и активист борьбы с коррупцией Алексей Навальный обвинил президента Владимира Путина в санкционировании его убийства.
Что касается судебного решения о лишении Навального свободы почти на три года по давнишнему делу о мошенничестве, Боррель заявил, что последствия решения московского суда будут обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС позднее в этом месяце.
В заявлении Европейской службы внешних связей также говорится, что европейские дипломаты связывались с адвокатами Навального во время визита Борреля в Москву.
Жозеп Боррель в ходе визита обсуждал с российской стороной действия России на Украине, аннексию Крымского полуострова как части украинской территории и поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины.
Боррель также призвал Россию уважать демократический выбор народа Беларуси. Ранее Москва поддержала Александра Лукашенко, несмотря на отказ ЕС и других западных стран признать его в качестве законно избранного президента. Массовые протесты продолжались в Беларуси еженедельно в течение нескольких месяцев - после того, как Лукашенко объявил сам себя президентом. Мирные протестные акции привели к тысячам арестов и задокументированным актам насилия против демонстрантов, говорится в пресс-релизе ЕСВС.
Ковид в Абхазии: 39 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 289 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 87 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек медиками оценивается как тяжелое, 58 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутской больнице скончался пациент 1937 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчина поступил в медучреждение 17 января и получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 6 февраля.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 12, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 33, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 11800 человек. 181 летальный случай. Выздоровели 10625 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Саломе Зурабишвили назвала свои сильные качества
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает незлопамятность и отходчивость своими сильными качествами. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Имеди».
«Я тотально забываю обиды. Не то чтобы я не обижаюсь, меня многое обижает, но… Вообще кто-то может меня обидеть – я подразумеваю друзей, а не политическое, – однако почему и из-за чего я не помню. Наверное, потому что это не так важно, чтобы нагружать мою память», - сказала она.
Президент считает, что это качество помогает ей и в работе, действуя как «защитный механизм». По словам Зурабишвили, ежедневно в ее адрес поступает много критики, которую она воспринимает как «нападки на президента и институцию», а не как что-то личностное.
«Каждый день моя пресс-служба готовит обзор всех СМИ, что про меня сказано. Красное – это критическое, когда зеленое или желтое – нейтральное. Ежедневно красный настолько преобладает, что больше и нельзя. Так что это постоянный феномен, к которому я действительно привыкла, у меня есть защитные механизмы», - заявила она.
В Тбилиси устроили марш неповиновения во время «комендантского часа»
Около сотни человек проводят протестное шествие в Тбилиси с требованием отмены «комендантского часа» и других ограничений, действующих в стране из-за пандемии COVID-19.
«Марш неповиновения» стартовал в 21:00 – сразу после того, как начал действовать запрет на передвижение. К акции, организованной движением «Позор», присоединились члены и активисты нескольких оппозиционных партий. Свое шествие они назвали «блестящим». Участники держат в руках воздушные шары и флажки, у некоторых на лицах карнавальные маски. Протестующие барабанят и шумят.
Несмотря на предупреждения полиции, демонстранты вышли на проезжую часть улицы. Колонна следует в направлении станции метро «Руставели». Участников акции сопровождают сотрудники МВД, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Активисты не разглашают маршрут шествия, однако заявляют, что будут протестовать против ограничений в течение всей ночи. «Что касается штрафов, выпишут - спросят. Мы их штрафам не подчиняемся», - заявил журналистам активист Гига Макарашвили.
За последние пару недель в Тбилиси прошло уже три ночных акции с требованием отмены «комендантского часа». Многие участники были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 2 тысячи лари. Повторные штрафы за нарушение правил изоляции и карантина предусматривают уголовную ответственность.
Байден намерен лишить Трампа доступа к секретным данным разведки
Президент США Джо Байден считает, что его предшественнику Дональду Трампу не должен быть предоставлен доступ к секретным брифингам американской разведки. До сих пор в США действовала традиция - предоставлять бывшему президенту возможность получать секретную текущую информацию от органов разведки.
В интервью телеканалу CBS Байден сказал, что, по его мнению, Трампа надо лишить доступа к секретным данным разведки из-за его нестабильного характера.
Отношения Дональда Трампа с разведсообществом США были напряженными, отмечается в публикации «Голоса Америки». Он неоднократно критиковал представителей американских спецслужб. По словам бывших сотрудников Трампа, в отличие от Барака Обамы и Джорджа Буша, проводивших длительные совещания с представителями спецслужб, брифинги с участием Трампа проходили намного реже и были менее продолжительными по времени.
Гамкрелидзе: Случаи повторного заражения коронавирусом в Грузии не подтверждены
Случаи повторного заражения коронавирусом в Грузии на данном этапе не подтверждены. Об этом сообщил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, существовало около трех десятков предполагаемых случаев реинфицирования. Для изучения всех подозрительных случаев были проведены генетические исследования.
«Большинство из них отрицательные. По двум случаям продолжается генетическое исследование. На данном этапе случай реинфицирования в Грузии не подтвержден», - сказал он.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии составляет 261 620 – это более 7% от всего населения страны. 96% пациентов или 252 815 человек выздоровели. Скончались в Грузии 3 269 граждан с диагнозом «ковид», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Прокурор Фролова, известная по суду над Навальным, получила госзащиту
Прокурор уголовно-судебного управления московской прокуратуры Екатерина Фролова, участвующая в рассмотрении дел Алексея Навального, получила личную охрану. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. О причинах принятых мер защиты прокурора источник не рассказал.
Прокурор Екатерина Фролова 2 февраля появилась в сопровождении охранников на заседании Симоновского суда Москвы, которое проходило в здании Московского городского суда. На заседании рассматривался вопрос об отмене условного осуждения Навального по делу «Ив Роше». 5 февраля, на заседании мирового суда, Фролова поддерживала обвинение в отношении Навального по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
«Интерфакс» сообщает, что пока не располагает официальными комментариями в связи с предоставлением прокурору личной охраны.
Екатерина Фролова, согласно данным открытых источников, ранее занимала должность старшего помощника прокурора по Центральному административному округу Москвы.
Турнава призвала бизнес не говорить с властями языком ультиматумов
Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава призвала бизнес не говорить с властями языком ультиматумов, заявив, что последующая отмена ковид-ограничений будет зависеть только от эпидемиологической ситуации.
«Я бы не советовал бизнесу говорить с властями языком ультиматумов. То, что сейчас происходит постепенное смягчение, конечно же, это не является результатом какого-то давления на нас… Еще 25 января состоялась встреча всей экономической команды с ресторанным сектором, где было заявлено, что в течение еще двух недель мы будем наблюдать за ситуацией, а затем предпримем последующие шаги», - заявила Турнава журналистам.
Она добавила, что если эпидемиологическая ситуация не усугубится в ближайшие одну-две недели, то кафе и ресторанам разрешат открыть внутренние пространства. Одновременно Турнава не исключила, что объекты питания будут подключены к государственной программе тестирования на коронавирус и до марта смогут проверять своих сотрудников бесплатно. По решению властей, заведения должны тестировать всех своих сотрудников раз в две недели. В противном случае инспекция труда не позволит им работать.
На этой неделе правительство Грузии объявило о смягчении некоторых ограничений. В частности, с 8 февраля возобновится работа муниципального транспорта, откроются непродовольственные рынки, а с 15 февраля – объекты питания.
Пока что работать в обычном режиме бизнес не сможет. По выходным все по-прежнему будет закрыто. Кроме того, ресторанам и кафе запрещено открывать залы в помещениях, допускается только обслуживание на свежем воздухе.
Владельцы объектов питания указывают, что многие заведения не смогут работать на таких условиях из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры. Они призывают власти позволить сфере гостеприимства работать в обычном режиме, но при условии соблюдения всех правил предосторожности и мер безопасности. С аналогичными требованиями выступают аниматоры, горные гиды, экскурсоводы, владельцы фитнес-центров и другие предприниматели, которых не коснулись февральские послабления ограничений.
Они продолжают уличные акции, некоторые открываются в знак протеста, несмотря на ограничения.
В правительстве Грузии неоднократно предупреждали, что все те, кто откроются «самовольно» будут оштрафованы на 10 тысяч лари. На этой неделе было объявлено о дополнительных санкциях в отношении нарушителей. Теперь бизнес-субъекты, осуществляющие запрещенную деятельность, не смогут пользоваться льготами, субсидиями и разными государственными программами.
В Южной Осетии за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом
В Республиканский многопрофильный медицинский центр самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки госпитализированы три человека с коронавирусом, еще трое пациентов выписаны на амбулаторное долечивание.
Как рассказала информагентству «Рес» заместитель главврача по клинико-экспертной работе Светлана Бекоева, в «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра, по данным на утро 6 февраля, проходят лечение 40 пациентов с COVID-19. «В инфекционном корпусе больницы на сегодняшний день лечатся 24 человека, в здании детской больницы – 16», - сказала она.
Заместитель главврача по клинико-экспертной работе рассказала, что приемно-сортировочное отделение в пятницу приняло 18 пациентов, из них госпитализированы два человека. «Протестированы в приемно-сортировочном отделении 50 человек. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четверо пациентов», - отметила собеседница агентства. Выездные бригады осмотрели шесть человек на дому.
В Тбилиси гиды и аниматоры продолжают протесты с требованием отмены ковид-ограничений
Очередная протестная акция против ковид-ограничений сегодня, 6 февраля, прошла у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Представители разных сфер требовали, чтобы власти разрешили им продолжать работу.
Акцию организовало движение «Соцвзрыв» - инициативная группа, в которую вошли горные гиды, инструкторы по зимним видам спорта и представители других профессий, оставшихся без доходов после начала пандемии. К парламенту они принесли лыжи.
К митингу присоединились владельцы фитнес-центров, актеры, музыканты, аниматоры и предприниматели, которых не коснулось февральское послабление ограничений. «Уже год, как я безработный. Я требую, чтобы при условии соблюдения регуляций наш и не только наш сектор был открыт, чтобы мы могли прокормить детей», - сказал журналистам один из протестующих, пришедших на митинг в костюме человека-паука.
На плакатах в руках демонстрантов можно было прочесть их главный месседж: «Регуляции = голод». Некоторые участники акции больше не намерены подчиняться правилам. Они заявляют, что возобновят свою деятельность, несмотря на запрет.
Ожидалось, что сегодня к протесту присоединятся владельцы кафе и ресторанов. До 200 объектов питания намеревались открыться «самовольно». Рестораторы пересмотрели свои планы после того, как правительство Грузии объявило о смягчении некоторых ограничений. В частности, с 15 февраля все объекты питания смогут возобновить работу по будням. Пока что рассаживать посетителей можно будет только за столиками на улице.
Один из участников группы «Соцвзрыв» Гега Салуквадзе считает, что частичное смягчение ограничений «определенной приманкой». Он уверен, что правительство пошло на такой шаг из опасения масштабных протестов. По словам Салуквадзе, они продолжат акции до тех пор, пока все их требования не будут выполнены.
Наряду с полным открытием экономики демонстранты призывают отменить «комендантский час». Акция продолжилась концертом. За развлекательную часть на митинге также отвечают аниматоры.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации власти Грузии ввели масштабные ограничения с 28 ноября 2020 года. 22 января было объявлено, что послабление мер начнется с 1 февраля. Был снят запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины. В Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави начал работать общественный транспорт и школы.
- С 8 февраля работа муниципального транспорта, а также непродовольственных рынков будет возобновлена в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. С 15 февраля возобновится очная учеба в школах трех этих городов, а также работа объектов питания.
- Пока что в стране останется в силе запрет на ночное передвижение людей по всей стране, который действует с 21:00 до 05:00. Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные перевозки, запрещены массовые мероприятия.
Путин наградил Константина Эрнста одним из высших орденов
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Указ опубликован на сайте Кремля.
Эрнсту сегодня, 6 февраля, исполнилось 60 лет. В указе говорится, что он награжден «за большой вклад в развитие средств массовой информации».
Эрнст стал генеральным продюсером Первого канала, который тогда назывался ОРТ, в 1995 году, а генеральным директором - осенью 1999 года, вскоре после назначения Владимира Путина премьер-министром. Канал, главным акционером которого был Борис Березовский, оказывал Путину и партии «Единство» информационную поддержку перед выборами в 1999 и 2000 году. Впоследствии Березовский был вынужден продать канал, сейчас его основные акционеры - государство в лице Росимущества и Национальная Медиа Группа семьи Ковальчуков.
С именем Эрнста связан ряд успешных проектов Первого канала, как непосредственно в сфере телевещания, так и в кино, в том числе производстве сериалов.
Эрнст также известен как автор концепции церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи и как руководитель трансляций крупных государственных мероприятий. В частности, как утверждается, Эрнсту принадлежала идея переноса церемонии инаугурации президента в парадный Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Он же был автором идеи «прямой линии с Владимиром Путиным».
- Соратник Алексея Навального Владимир Ашурков от имени Фонда борьбы с коррупцией на прошлой неделе обратился с призывом к президенту США Джо Байдену ввести санкции против Эрнста - в числе прочих 35 приближенных Владимира Путина. Он был назван одним из столпов государственной пропаганды.
За сутки на Северном Кавказе скончались 37 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 874.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае и Дагестане - по шесть, в Северной Осетии - три, в Калмыкии и Кабардино-Балкарии - по два, в Адыгее - один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7155 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 230 человек.
- Ставропольский край + 230 (43 849 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 183 (34 779)
- Кабардино-Балкария + 85 (192 90)
- Дагестан + 85 (28 451)
- Калмыкия + 72 (17 856)
- Карачаево-Черкесия + 61 (17 954)
- Северная Осетия + 55 (14 797)
- Адыгея + 37 (13 276)
- Ингушетия + 34 (14 169)
- Чечня + 32 (10 955)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 215 376 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 6 февраля, выявлено 3 951 233 человека с коронавирусом.
Правозащитники просят ЕСПЧ принять срочные меры по двум похищенным в Чечне
«Российская ЛГБТ-сеть» подала ходатайство в Европейский суд по правам человека о принятии срочных обеспечительных мер по уроженцам Чечни Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву, которые 4 февраля были похищены силовиками в Нижнем Новгороде.
Также направлены заявления в следственное управление и управление МВД по Нижегородской области, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря организации Тима Бесцвета 6 февраля.
Как отмечается, местонахождение Магамадова и Исаева до сих пор неизвестно. Хотя операция по задержанию молодых людей проводилась полицейскими Гудермеса и Нижнего Новгорода, нижегородские силовики отказались отвечать на вопросы адвоката Александра Немова, а в Гудермесе его не пустили в участок.
«В полиции потом все же подтвердили, что Исаева и Магамадова везут на автомобиле в Гудермес на допрос как свидетелей по делу, при этом силовики не уточнили, по какому именно», - пишет издание.
При этом Исаев - несовершеннолетний, и вызов на его опрос по закону может осуществляться через родителя или опекуна, напомнил Бесцвет.
- Магамадова и Исаева впервые задержали в апреле 2020 года из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. После этого в сети опубликовали видео с их извинениями - на нем было видно, что молодые люди избиты. В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла им уехать из Чечни в Нижний Новгород.
- Координатор программы экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев опасается, что Магамадова и Исаева увезли в Чечню на казнь. Его опасения разделяют активисты оппозиционного чеченского движения 1ADAT. Согласно их расследованию, молодых людей специально вычислял человек, связанный с администрацией Кадырова.
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