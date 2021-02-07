Похищенных уроженцев Чечни вынудили отказаться от адвоката

Замглавы МВД Чечни вынудил отказаться от услуг адвоката местных уроженцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которые 4 февраля были похищены силовиками в Нижнем Новгороде.

«Он угрожал, что «опозорит» их по всем местным и федеральным телеканалам, рассказали в организации», - передает «Дождь» со ссылкой на Тима Бесцвета, пресс-секретаря «Российской ЛГБТ-сети», чьи юристы пытаются помочь вызволить задержанных. Имя замминистра не уточняется.

О местоположении Магамадова и Исаева стало известно накануне. Из Нижнего Новгорода их увезли в Гудермес, где допросили по делу о незаконном вооруженном формировании.

«Им задали пространные вопросы: «Вы вообще знаете о существовании незаконных вооруженных формирований? Сирию на карте можете показать?» Вопросов относительно их участия вообще не было», - рассказал адвокат Александр Немов нижегородскому изданию NN.RU.

После первого вопроса молодых людей обещали отпустить. Однако на выходе их ожидали сотрудники полиции из другого отдела с тем же постановлением. Они вновь задержали Магамадова и Исаева и отправили их в Серноводск.

В ОВД по Серноводскому району к задержанным Немова не пустили. Об отказе от его услуг адвокату сообщили полиция и отец одного из молодых людей - ему единственному разрешили войти в отдел.

По словам адвоката, Магамадова и Исаева собираются допросить как свидетелей по другому делу - в полиции ему не уточнили, по какому.