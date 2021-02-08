Фарисеи и электростанции

Я неоднократно писал о том, что плачевное положение, в котором в настоящее время находится Грузия – это есть результат творческого симбиоза некомпетентной власти и инфантильного народонаселения. Они друг друга гармонично дополняют – то, что не испортит один, обязательно добьет второй.

Причем усилия обеих сторон по превращению собственной страны в третьестепенный бантустан и первого кандидата на исчезновение с карты мира настолько масштабны, что порой сложно понять, кто из них первый на этом поприще, а кто второй. С любой точки зрения, будет правильно сказать, что в этом почетном деле и власть, и народ – на высоте.

Ну вот, например, в Грузии снова началась активная фаза выступлений части народонаселения, которая специализируется на высококвалифицированных выстрелах в собственные ноги. Вот как они умеют навредить своей же стране – правительству еще поучиться надо.

«Грузинская мечта» не имеет почти никаких позитивных идей на будущее и плывет по течению вот уже 9-й год. Правящая партия неспособна предложить стране ничего нового, и Грузия в настоящее время находится в состоянии полноценной стагнации, но – ключевое слово в это абзаце – «почти».

Надо же было такому случиться, что у «Грузинской мечты» все-таки есть кое-какие прорывные идеи, но именно их реализации народ-богоносец сопротивляется так, как не сопротивлялся иноземному вторжению. Ну прямо обидно – в кои веки «мечтатели» вознамерились сделать что-то полезное, и именно тогда страна встала на дыбы.

В эти дни в одном из горных регионов Грузии активизировалось движение с требованием запрета строительства Намахванской гидроэлектростанции.

То, как грузинский народ отчаянно сопротивляется строительству стратегических важных электростанций, навевает ощущение всеобщей потери адекватности.

Грузины, которые засоряют атмосферу некачественным бензином, джипами, полные отсутствия желания хоть немного поспособствовать очищению воздуха для своих же детей, вдруг непонятно откуда, и неизвестно на кой, озаботились экологической обстановкой в высокогорных регионах, где большинство из них никогда не были.

Экологи бьют тревогу – из-за некачественного бензина в воздухе в Грузии наблюдается повышенное содержание свинца, что приводит к росту заболеваемости раком, в том числе и среди детей. Вот вам лучшая сфера приложения ваших экологических тревог – пересаживайтесь на небольшие гибриды, сокращайте поездки на автомобилях, больше ходите пешком, и ездите на общественном транспорте.

Но увы, все это требует усилий, организованности, а главное – самоограничений. Начинать борьбу за лучшее будущее с самих себя – это совсем не по-нашему. Куда как проще рвать глотку за защиту экологического состояния горного отдаленного региона с населением в 5,5 человек.

Среди самих обитателей регионов дальше всех на этом поприще пошли жители Сванети, которые отличаются самым жестким неприятием проектов ГЭС. Официальная причина – экология.

При этом пару лет назад, во время крупного наводнения тамошние реки заполнились тысячами деревьев – это местное население, озабоченное экологией своего края, параллельно нещадно вырубает леса, оставляя десятки квадратных километров пустыни… Вот такая фарисейская экология.

Странности грузинской борьбы против ГЭС на этом не заканчиваются. В обычной жизни сельское население Грузии за свои деревушки не только не держится, но и с удовольствием оттуда бежит, предпочитая продавать бананы у тбилисских станций метро или таксовать в Тбилиси.

Молодежи в селах почти нет – достигнув совершеннолетия, все они без малейших сожалений покидают токсичную зону, в которую усилиями их родителей превращено грузинское село.

Но почему-то именно когда речь заходит о строительстве гидроэлектростанций, грузины чудесным образом вспоминают о своих селах, которые предполагается потопить. Вдруг деревни, которые не вызывали у них никакой жалости в течение последних 30-ти лет, становятся объектом повышенного внимания и нежных чувств – ах, как мы оставим наши родные села, там же наши дома, приусадебные участки.

Открою вам маленький секрет – любовь к затапливаемым деревушкам примерно из той же категории, что охрана окружающей среды в Сванети – полное и абсолютное фарисейство. Я вам скажу, как все будет – из этих убогих, застрявших в 19-м веке сел люди продолжать уезжать, что с электростанциями, что без них. В итоге через 10 лет там не будет ни сел, ни ГЭС. Достойный финал для народа, выпивающего ведра вина за благополучие родины.

У местного населения есть большая поддержка из городов – это всякого рода природоохранные НПО, заявления которых по поводу энергетики настолько некомпетентны, что верить в них может лишь только тот, кто страстно этого желает.

«Надо строить малые ГЭС», «Надо развивать альтернативную энергетику». Звучит красиво, но, по сути – пустозвонство. Десятки малых ГЭС должны строить свои линии электропередач, отдельно договариваться с потребителями, создавать всю необходимую инфраструктуру под самих себя, в результате чего стоимость электроэнергии достигнет заоблачных высот.

В этом нет ничего специфически энергетического – это закон рынка: себестоимость помидоров, выращенных на гигантских фермах – ниже, чем таких же помидоров с приусадебного участка. Что верно для помидоров – то верно для электроэнергии. Так сказать, невидимая рука рынка.

Так же обстоят дела и с альтернативной энергетикой, и будь это иначе, крупнейшим источником энергии для развитых стран не был бы атом, которого все боятся как огня, но – деваться некуда.

Солнце и ветер на сегодня – это как десерт, как задел на будущее. Нет сомнений в том, что в конечном итоге завтрашний день – за альтернативной энергетикой, но пока она слишком дорогая, дотационная, и не может существовать вне традиционной энергетики.

Такие страны, как Германия, тратят миллиарды евро на дотации этих видов энергии, понимая, что в будущем эти деньги окупятся. Но сегодня основные источники энергии в стране – атом и уголь.

Однако все это неважно. У грузин есть одна специфическая черта: если они убедят себя в чем-то, то пытаться переубедить их совершенно бессмысленно. Многолетняя пропаганда, опирающаяся на деревенские фобии значительной части грузин, привела к тому, что строительство ГЭС в стране воспринимается чуть ли не как национальная измена.

В результате страна, которая имеет потенциал на создание конкурентоспособной, экспортной энергетической отрасли, вынуждена тратить десятки миллионов в год на импорт энергии.

Грузины, как всегда, идеально умеют закопать в могилу собственные возможности.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции