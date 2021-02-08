Михаил Саакашвили зовет к неповиновению против беззакония

Грузинская власть приглашает оппозицию к расследованию возможных нарушений на выборах и реформированию избирательной системы. Оппозиция призывает не доверять власти и зовет к решимости, вплоть до акций неповиновения.

Сегодня в парламенте при участии профильных НПО состоялось первое заседание рабочей группы по реформе избирательной системы. В ее работе принимала участие единственная оппозиционная сила в парламенте – партия «Граждане», ранее подписавшая с правящей партией меморандум о реформировании избирательного кодекса. Лидер «Граждан» Леван Иоселиани напомнил об условиях, которые поставила власти его партия:

«Реформа предполагает, что администрация ЦИК к осенним муниципальным выборам будет укомплектована новым составом, что автоматически означает выборы нового председателя. Если это условие нашего договора с властью не будет выполнено, я не вижу смысла нахождения в парламенте».

Сегодня «Грузинская мечта» вернулась к теме следственной комиссии, которая должна изучить вопрос фальсификации выборов. Правящая партия назначит новые выборы, если будет доказан хоть 1% фальсификаций, пообещал лидер «Мечты» Мамука Мдинарадзе. Впрочем, оппозиционеры не видят в этом перспектив.

«Напрашивается аналогия, что сами преступники хотят расследовать свое же преступление, и сами себя наказывать. Мы не собираемся участвовать в этом фарсе», – напомнила член политсовета «Нацдвижения» Тинатин Бокучава.

А по словам члена политсовета «Лело» Сабы Буадзе, инициативы большинства заводят ситуацию в абсолютный тупик:

«Если бы «Грузинская мечта» хотела найти путь к примирению, она бы сделала это не три месяца спустя, а согласно плану, предложенному оппозицией. Если бы события развивались по этому сценарию, не понадобилось бы ни бойкота, ни создания этих непонятных структур, которые никак не разрешают проблему».

В то же время ведущие оппозиционные партии предлагают активизировать протест. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в Facebook призвал сторонников к массовой кампании неповиновения. Вот некоторые выдержки из заявления:

«Если мы и дальше будем сохранять иллюзию, что у нас существует государство и государственные институты, мы обманем себя и позволим Иванишвили окончательно похоронить Грузию. Если мы хотим хорошего будущего для своих детей, мы не должны соблюдать ограничения, которые они сами не соблюдают, не должны подчиняться решению их судов, которые работают на интересы одного человека. Нас много, всех не арестуют, только так мы сможем переломить хребет системе, основанной на полном беззаконии».

Для одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия такая форма борьбы вовсе не кажется неприемлемой, заявил он в эфире телекомпании «Формула»:

«Думаю, для оппозиции наступает момент, когда нужно проявлять больше активности. Сейчас общественный протест отдан на откуп отдельным активистам, и партии как бы дистанцировались от него, что, как я думаю, неправильно. Необходима более активная борьба, с учетом специфики пандемии, которая стала дополнительным фактором в пользу властей. Мы сегодня обсуждали этот вопрос, и, думаю, надо действовать».

По словам политолога Гии Хухашвили, противоборствующие стороны намеренно нагнетают события, выдвигая друг другу заведомо неприемлемые предложения. Даже в случае, если «Грузинской мечте» удастся переманить некоторую часть оппозиции, внеочередные выборы неизбежны:

«К сожалению, в краткосрочной перспективе страна войдет в зону повышенного риска. На сегодняшний день парламентская оппозиция представлена двумя силами, поэтому можно утверждать, что нынешний парламент не отражает интересов половины избирателей, а значит, существует опасность возникновения радикального протеста. К тому же, в оппозиции осведомлены, что при нынешнем кворуме нельзя принять фундаментальные законодательные акты. Поэтому в среднесрочной перспективе работа законодательного органа может быть парализована, и может наступить необходимость назначения внеочередных выборов», – считает политолог.