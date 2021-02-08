Конец света, или Майнинг на все руки

Абхазия столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии из-за роста численности криптоферм. Власти республики в сентябре 2020 года узаконили добычу криптовалюты, но уже в декабре запретили майнинг до июня 2021 года. Из-за возросших нагрузок на сети стали происходить аварии. РУП «Черноморэнерго» то и дело отключает незаконные криптофермы, однако майнеры находят обходные пути. Отключения света в республике стали регулярными. Все это создает неудобства жителям, бизнес несет убытки.

Пекарня №1 расположена рядом со зданием Сухумского городского суда. Выпечка хлеба, булочек – это длительный процесс, начиная от замешивания теста и до выпечки продукции. Когда отключают электричество, весь процесс останавливается. Управляющая булочного отдела Илона Мирошниченко рассказывает, что установить мощный генератор им не разрешают, так как он будет мешать работе суда. В пекарне пытаются приспособиться к нынешним условиям, что не всегда получается:

«Обычно, когда выключают свет, мы звоним в СУЭС или на «горячую линию». Если есть возможность, через наших знакомых выясняем, что это могло бы быть. Если нет достоверной информации на данную минуту, тогда сидим и ждем. Может, все каким-то образом разрешится. В это время мой персонал, который замесил тесто, начинает нервничать, где-то на каком-то моменте все встало. Либо если у нас стоят булочки на подъеме и надо их жарить, время уходит. Свет если не дадут, все, можно сказать, это выброшенный товар».

Пекарня работает круглосуточно. Здесь стараются, чтобы выпечка была свежей. В булочном цехе занято 6 человек. Илона Мирошниченко говорит, что они несут убытки. Причины – отключения электричества и пандемия:

«Я не знаю до конца, с чем связано на сегодняшний день отключение света. Все, видимо, правда сводится к тому, что это расход энергии, которая направляется не в то русло. Кто-то на этом наживается, причем, очень хорошо, не работая, практически. Но это неправильный труд, я так думаю. С этим надо заканчивать».

Управляющая пекарни считает, что нужно ужесточить наказание за незаконный майнинг:

«В моем представлении настоящий гражданин – это тот человек, который живет, работает и при этом еще заботится о людях, которые находятся рядом, но никак не вредительствует. В данном случае, как минимум, они – вредители (майнеры), а как максимум, то, что говорят, что будут ужесточать меры – я, например, за».

У Илоны Мирошниченко две дочери: старшая – студентка, младшая – школьница. Она признается, что из-за перебоев со светом им приходится нелегко, и они практически не могут заниматься дистанционно:

«У меня дочь в 9 классе. У них должны были быть переходные экзамены. Когда нет света, они не могут вообще заниматься. Она у меня учится хорошо. Из-за того, что такие вещи происходят, я вижу, у нее настроения нет, абсолютно. Опять же, связано с тем, что нет света. А родители не могут заниматься с детьми, они в это время работают. Кто будет обучать детей, как не школа?»

Косметолог салона Виктория Мурадян говорит, что приходится работать в сложных условиях из-за постоянных отключений электричества:

«Нужен горячий воск, нужно пощипать бровки. Приходится надевать шахтерский фонарик на голову и щипать пинцетом брови. Как можно делать косметические процедуры без света? Ничего ты не сделаешь в темноте! Просто сидим и ждем, когда нам дадут свет. У нас объект большой, дизель нужен большой, это нерентабельно, потому что столько мы не заработаем, сколько потратим на покупку этого дизеля», – говорит косметолог.

Они признается, что клиентов стало меньше. Салон расположен у Центрального рынка, поэтому люди в основном приходят в рыночные дни. А когда нет света, клиенты разворачиваются и уходят. С ноября по декабрь 2020 года в стране были введены веерные отключения электроэнергии, люди подстраивались под этот график. А сейчас отключения происходят не по графику, и это очень неудобно, говорит косметолог:

«Татуаж делаешь… У меня люди уходили с одной бровью – естественно, они мне не заплатит, уйдет домой. Когда она придет, когда я доработаю… А это уже плохая работа, когда ты одну часть сделал, а вторую подгоняешь через день или через два».

Виктория Мурадян с пониманием относится к тем, кто продал свои автомобили, чтобы приобрести оборудование для майнинга, так как у людей нет работы:

«Все потому, что нет рабочих мест, людям негде работать. Люди с образованием даже купили (оборудование для майнинга), я не говорю о бизнесменах, которые вложили большие деньги. Я говорю о простых гражданах, они тоже приобрели. Их жалко, и нас жалко. Мы тоже хотим работать», – говорит Виктория Мурадян.

Пенсионерка Валентина Берулава работает продавцом в небольшом ларьке в центре Сухума. Она говорит, что отключения света отражаются на всех без исключения:

«Я, например, сегодня могу вообще на работу не ходить по возрасту, и такой нужды у меня нет. Но хочется, раз пришла на работу, чтобы было тепло, чтобы я не замерзала, чтобы я не простудилась. И дома хочется, чтобы было тепло. Хочется комфортно, конечно, жить», – говорит Валентина Берулава.

Она подчеркивает, что если жители начнут исправно платить за электроэнергию, то не будут так вольготно ее потреблять:

«Если поставят счетчики, которые показывают, что я потратила дома или на работе, ворую ли я свет. Если они (сотрудники «Черноморэнерго») будут за всеми нами наблюдать, во-первых, люди не будут так безобразно пользоваться светом. Если к этому придем, я думаю, что у нас все будет хорошо».

Майнеров в Абхазии привлекают низкие цены на электроэнергию. На фоне резкого роста стоимости биткоина многие в Абхазии обратились к этому виду бизнеса. В итоге массовая незаконная добыча криптовалют стала причиной энергетического кризиса.

Власти ищут выход из ситуации, но пока безуспешно. Президент Аслан Бжания 22 января поручил в каждом районе создать штабы по борьбе с незаконным майнингом под руководством глав районных администраций, и снизить нагрузку на электросети до уровня 2019 года. А 3 февраля депутаты парламента приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную добычу криптовалют.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия