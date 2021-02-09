МВД Грузии заинтересовалось помолвкой подростков 11 и 15 лет в Поничала

МВД Грузии заинтересовалось помолвкой подростков 11-ти и 15 лет, которая предположительно произошла в поселке Поничала на окраине Тбилиси.

Как пишет «Новости-Грузия», фотография возможной помолвки несовершеннолетних лиц была опубликована в Facebook – азербайджанская активистка и писательница Гюнель Мовлуд призвала правительство Грузии отреагировать на этот факт.

«Дорогие коллеги из Грузии, что это? Фото из церемонии обручения 11-летней девочки и 15-летнего мальчика – граждан Грузии азербайджанского происхождения, из грузинского Поничала. То есть в Грузии это в порядке вещей? Уже и в Тбилиси так получается? Это никакие не обычаи какого-то народа. В Азербайджане ранние браки такое же преступление, как и в Грузии. Надеюсь, соответствующие инстанции Грузии возьмут это дело (и другие подобные) под контроль», – написала Мовлуд.

В МВД Грузии сообщили, что по факту возможного обручения несовершеннолетних проводится расследование по подпункту «А» части 2 статьи 150 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает принуждение к вступлению в брак с несовершеннолетней с предварительным осознанием этого.

В ведомстве подчеркивают, что для установления обстоятельств, зафиксированных в выложенном в сети видеоматериале, по указанному уголовному делу проводятся все соответствующие следственные и процессуальные действия.