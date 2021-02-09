Обзор грузинской прессы

МВД Грузии оштрафовало гражданскую активистку Тамар Какабадзе за нарушение «комендантского часа», хотя в это время она находилась дома, пишет сайт телекомпании «Мтавари». Произошло это 6 февраля, в ночь, когда граждане, выступающие за отмену действующих в стране ограничений, организовали акцию неповиновения. После некоторых разбирательств выписанный штраф был отменен:

«Позвонили, сказали, что я нарушила правила карантина. Спрашиваю – какие? Мне заявляют, что я находилась на улице 6 февраля, после 9 часов вечера. Я им ответила: как же так, я в 8:45 была дома. Сначала он (звонивший) настаивал, а через час после того, как я опубликовала пост о произошедшем, мне вновь позвонил тот же сотрудник (МВД) и сказал, что все перепроверил и меня на самом деле не оштрафовали. Просто вызвали в МВД «что-то» обсудить. Я ничего толком не поняла».

Впрочем, как утверждает Тамар Какабадзе, произошедшее указывает на то, что у МВД есть «шаблонный список активистов». МВД штрафует людей из этого списка, даже не проверяя, были ли они на том или ином митинге, пишет сайт «Мтавари».

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Ученики 50 учебных заведений Австрии сформировали альянс против депортации студентов и учеников из страны, пишет информационное интернет-агентство netgazeti. Так они отреагировали на депортацию из государства трех девушек – гражданок Армении и Грузии, а также членов их семей. Решение было принято на основании того, что родители девушек в течение многих лет находились в Австрии нелегально.

Противники их выдворения пытались помешать властям осуществить депортацию, организовывали протестные акций, заявляя, что девушки «хорошо интегрированы в австрийское общество и принятое решение бесчеловечно».

«Мы, независимые студенты, хотим дать понять, что не поддерживаем такие действия и связанную с ними мизантропическую политику. Мы требуем создания независимой и прозрачной комиссии для дальнейшего усиления прав детей в Конституции Австрии. Следует уделять больше внимания запрету дискриминации, защите конфиденциальности, с учетом интересов детей», – говорится в письме созданного альянса правительству Австрии.

Кроме того, известный австрийский адвокат Хайнц Мейер собирается подать иск против правительства в Конституционный суд. По его словам, при депортации 12-летних школьниц были нарушены права детей. Также в стране распространили петицию с требованием вернуть в Австрию армянских и грузинских учениц, к ней уже присоединились более 50 тысяч человек, пишет издание.

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Многие крупные производители хлебобулочных изделий Грузии не получили государственную субсидию на электроэнергию, поскольку не были должным образом проинформированы о помощи, предлагаемой им правительством, пишет информационное интернет-агентство Грузия Online. Государство было готово покрыть половину разницы между увеличенным и старым тарифом на электричество для производителей хлеба, но для этого компаниям необходимо было заполнить соответствующую заявку до 27 января на специальном сайте. Однако о сроках регистрации знали далеко не все, утверждает председатель Ассоциации хлебопекарей Грузии Малхаз Долидзе:

«12 января государство приняло постановление о частичном субсидировании тарифа на электроэнергию для производителей, после того, как он был повышен на 11 тетри, и хлебопекари должны были получить субсидию приблизительно в пять тетри, чтобы не повышать цену на продукцию… Цена на хлеб не изменится до апреля. Мы обещали государству, и мы выполним это обещание, но повышенный тариф на электроэнергию отразится на себестоимости продукта и ляжет тяжким грузом на производство».

Хлебопекари обращаются к министрам сельского хозяйства и экономики Грузии с просьбой открыть регистрацию еще на неделю, чтобы заявки подать смогли все производители, пишет издание.