«Запустить учебный процесс поэтапно». В Абхазии снимают карантинные меры

В Координационном штабе по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции сегодня обсудили эпидемиологическую ситуацию в республике. Несмотря на то, что эксперты зафиксировали почти десятикратное снижение заболеваемости, президенту Аслану Бжания было рекомендовано сохранить все основные ограничения в нынешнем объеме, но возобновить учебный процесс в дошкольных учреждениях и начальной школе.

10 февраля заканчивается срок действия ограничительных мер, введенных распоряжением президента Абхазии. Перед специалистами, руководителями правительства и разных ведомств стоит вопрос: продлевать ограничения или снимать их?

Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции отметил почти десятикратное снижение в последние две недели уровня заболеваемости. Основываясь на этом, он рекомендует начать процесс снятий ограничительных мер с детских садов и школ. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия проинформировал, что в качестве первого этапа снятия ограничений рекомендуется с 15-го февраля открыть детские сады и начальную школу:

«Мы пришли к мнению о том, что можем запустить учебный процесс поэтапно, как нам рекомендует санитарный врач страны. Первым этапом мы бы хотели с 15-го февраля запустить детские дошкольные образовательные учреждения, совместно с начальным звеном общеобразовательных школ. Если ситуация будет стабильная на протяжении недели, мы готовы запустить и старшее звено школ – это 5-11-й классы. Важно отметить, что это будет возможно при условии наполняемости класса или группы в детском саду не более 20 человек. За этой нормой мы будем жестко следить. Ответственность за соблюдение всех норм санитарной службы будет нести руководитель организации, совместно с районным отделом образования».

Начальник Управления образования Сухума Астанда Таркил пояснила, что занятия должны проходить по схеме 3/3. Три дня в неделю занимаются начальные классы и три дня – старшие, когда им разрешат. Еще два дня обучение осуществляется дистанционно. Небольшие школы (до 200 учащихся) будут заниматься в одну смену, крупные (от 700 и выше) и средние – в две смены.

Владимир Делба уточнил, что рекомендация касается только учебного процесса, школьные столовые пока будут закрыты. С 15-го по 20-е февраля планируется мониторинг ситуации в школах и детских садах: если начнется всплеск заболеваемости, то все вернется на прежние ограничительные рельсы, если же роста заболеваемости не будет, что можно приступить к следующему этапу – началу учебного процесса в старших классах школ.

Правительство рассматривало также возможность послаблений для учреждений культуры. Министр культуры Гудиса Агрба сообщил, что ведомство готово взять на себя ответственность за возобновление работы учреждений культуры, однако не все к этому готовы:

«С установлением Министерством здравоохранения, санитарно-эпидемиологической службой необходимых требований, Министерство культуры готово взять на себя ответственность по организации работы в учреждениях культуры. Мы обратились в Координационный штаб и в Министерство здравоохранения с просьбой разработать меры безопасности, которые будут предписаны отдельно каждому учреждению культуры. На сегодняшний день не все учреждения, подведомственные Министерству культуры, готовы к возобновлению активной деятельности. При этом есть учреждения, которые готовы с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновить свою активную деятельность».

Министр здравоохранения уточнил, что пока речь не идет о возможности проведения массовых мероприятий, таких как, например, спектакли или концерты. На данном этапе учреждениям культуры разрешено приступить к работе и репетициям.

Заведения общепита смогут работать на вынос и обслуживать посетителей на открытом воздухе.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик пообещала, что для образовательных, культурных учреждений и заведений общепита СЭС разработает специальные рекомендации.

Владимир Делба отметил, что обязательным остается ношение масок и дезинфекция транспорта. Рынки продолжат работать в том же режиме, то есть три дня в неделю. Запрет на проведение торжественных, свадебных, спортивных и развлекательных мероприятий рекомендовано продлить. Игровые центры, боулинги и фитнес-клубы пока остаются на паузе.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия