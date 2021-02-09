День рождения с видом на помолвку

МВД Грузии расследует факт возможной помолвки несовершеннолетних. Видеокадры с предположительной церемонии обручения накануне появились в социальных сетях. Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сегодня призвала свою грузинскую коллегу Нино Ломджария принять все возможные меры для защиты 11-летней девочки.

На видео, попавшем в Фейсбук, девочке набрасывают на плечи красный платок. Уже в этом платке, чуть позже, она выносит к праздничному столу поднос с чаем. Раздает стаканы.

Директор общинного радио «Марнеули» Камилла Мамедова говорит, что происходящее на видео очень похоже на церемонию обручения, когда семья невесты должна дать согласие на предстоящий брак:

«Сторона девочки дает согласие – они дают выпить сладкий чай в знак согласия, это такая традиция. И этот красный платок на плечах у ребенка – это тоже одна из традиций, когда надевают кольцо на палец девушке, ей также покрывают плечи красным платком. В принципе, все то, что было видно на кадрах, очень похоже на обручение или на церемонию взятия согласия у семьи девушки».

Последняя, в то же время настаивает на том, что в тот день семья отмечала день рождения девочки, а не ее помолвку. Кроме того, в интервью телекомпании «Мтавари архи» бабушка девочки Эльзан Ахмедова сказала, что ее внучке 14 лет, а не 11, как писали в социальных сетях (хотя в официальном заявлении МВД она упоминается именно как 11-летняя). При этом Ахмедова все же не отрицает, что речь о браке все-таки шла и кольцо также фигурировало:

«Никакой помолвки или свадьбы не было. У нее просто был день рождения. Наша девочка, когда она была еще маленькой, понравилась родителям мальчика, и мы договорились, что когда они вырастут – поженятся. А сейчас, так как у девочки был день рождения, родители мальчика просто подарили ей кольцо», – сказала бабушка девочки журналистам.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева сегодня призвала свою грузинскую коллегу Нино Ломджария сделать все для защиты прав девочки. В грузинском аппарате Народного защитника говорят, что занялись изучением дела:

«Мы уже беседовали с правоохранительным ведомством, и, разумеется, будем следить за развитием процесса. Очень важно при участии соответствующих ведомств исключить принуждение к браку и любое другое игнорирование (прав девочки), которые могли иметь место. В целом, в Грузии ранние браки и браки детей остаются устоявшейся практикой, что часто проявляется в помолвках. К сожалению, инициаторами выступают родители и родные несовершеннолетних, которые обязаны защищать лучшие интересы своих детей и заботиться о них», – сказала Эка Схиладзе, заместитель Народного защитника Грузии.

В то же время Камилла Мамедова предлагает рассматривать эту проблему более комплексно. По ее наблюдениям, как правило, семьи, выдающие замуж девочек – это семьи материально необеспеченные. Именно в этом, как и в обстоятельствах, сопутствующих этому положению, а с другой, определивших его, Камилла Мамедова видит корень этой проблемы:

«С этой точки зрения надо смотреть на это, а не так, что это, мол, азербайджанцы, и у них такие традиции. Это же не традиции, это выход из положения. Мы сейчас вспоминали, в 90-е, вне зависимости от того, какая этническая община это была, много было ранних браков. Это был единственный выход из положения – ты не видишь перспективы в этой жизни, кроме как выйти удачно замуж. Но получается, что какая-то часть общества развилась и дала возможность молодым женщинам и детям получить более-менее нормальное образование, дополнительное образование, но почему-то в Грузии в определенной общине этого нет. И это системная проблема – почему вся эта система работает так, что семья видит перспективу лишь в замужестве, чтобы у ребенка было благополучное будущее? С этой стороны надо на это смотреть. Почему эта (часть) общества закрыта настолько до сих пор, что мы не можем увидеть все эти аспекты, из-за которых роль женщины в семье и в обществе рассматривается так, что ее просто нужно благополучно выдать замуж?»

Согласно данным МВД, дело ведется по статье о принуждении к браку несовершеннолетнего лица.