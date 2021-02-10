Исидор Дочия: «Таких оползней в Абхазии я никогда не видел»

В восточной части Ткуарчальского района, где расположены села Бедиа, Бедиа ду (Большая Бедиа) и Агу-Бедиа (Центральная Бедиа), вот уже почти месяц переживают бедственное положение из-за оползней, отрезавших эти села от райцентра.

Первые оползни были замечены еще 15 января. Через неделю в Администрацию района поступило заявление об оползне, в результате которого пострадал жилой дом в селе Бедиа ду, затем последовало заявление от семьи, проживавшей в другом доме того же села. Из опасных домов семьи перебрались к родственникам, причем одна из семей многодетная, в ней восемь человек. Администрация района помогла семьям с перевозкой вещей. Вслед за этим из-за оползня обрушился участок дороги, которая связывает три села с городом Ткуарчал.

3 февраля ситуация ухудшилась, появились новые трещины в земле и оползни. Как сообщал в СМИ глава Администрации села Бедиа ду Джумбер Харчилава, даже пешком уже невозможно пройти разрушенный участок дороги в райцентр: «Там обрыв, дорога может в любой момент рухнуть, оползни спустились уже и к реке, перекрыв ее».

По словам Харчилава, каждый день приходится ремонтировать водопроводную трубу, справляются пока своими силами, подача воды в села идет.

Фотоснимки пострадавшего участка дороги, выложенные в интернете, не могут не шокировать: новенький асфальт, который то тут, то там рассекают глубокие трещины, обнажившие грунт. Причем снимки эти заставили вспомнить про так называемый «закон бутерброда», падающего обычно маслом вниз. Дело в том, что дорога, соединяющая Ткуарчал с названными селами, была восстановлена и заасфальтирована на средства Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии аккурат с 2017 по 2020 годы Сметная документация составила около 60 миллионов рублей.

Мне также сразу вспомнилось, как года три назад добирался на легковушке на похороны родственника, жившего в селе Агу-Бедиа. Тогда дорожные работы еще велись, и где-то на середине пути от Ткуарчала пришлось оставить машину на дороге, поскольку было очевидно, что она вот-вот намертво застрянет, и добираться дальше на попутках. Назад до нашей машины снова пришлось ехать на попутном джипе… И вот сейчас эта дорога, после всех затраченных усилий, пришла в такое плачевное состояние…

Специалисты изучают причины произошедшего и то, какую работу предстоит провести, чтобы подобные оползни на дороге не происходили. Выясняется, можно ли рядом с поврежденным участком сделать временную объездную дорогу. Условия для этого непростые из-за особенностей рельефа местности.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с руководителем пресс-службы Кабинета министров Абхазии Дианой Зантария. По ее словам, представленные Администрацией района документы, фотоснимки в связи со случившимся рассматриваются комиссией, а затем, по ее выводам, решение о помощи пострадавшим семьям и восстановлению дороги будет приниматься президентом республики Асланом Бжания.

Сегодня же глава Администрации Ткуарчальского района Исидор Дочия рассказал по телефону:

«Ситуация, конечно, сложная. Таких оползней у нас, видимо, и не было в Ткуарчальском районе. Всего они охватили площадь около пятнадцати гектаров, на протяжении километра с чем-то. Я таких оползней в Абхазии вообще не видел.

– А сейчас как жители ездят?

– В обход, в обход они ездят. Через Шубару, Реку… Примерно 70-80 километров в объезд получается.

– А вот эта комиссия Кабмина, которая работает, она что-то вам уже сообщила?

– Нет пока. В течение недели они дадут заключение. На опасном участке поставлены «маяки» и идет наблюдение за тем, ползет ли еще там земля».

Исидор Шалодиевич рассказал о том, что в 2004 году примерно в тех же местах уже были оползни, но гораздо меньшего масштаба. И продолжил:

«Примерно через шесть месяцев земля тогда сама осела и дорогу восстановили. Но сейчас ситуация намного серьезней.

– Стоит ли сейчас восстанавливать дорогу на том участке, где она была разрушена, или это бессмысленно?..

– Я вам скажу. Дорогу восстанавливать на том участке невозможно и не стоит это пытаться сделать. Мне так кажется. Там речка протекает. Нужно делать мост, переходить на другую сторону речки и прокладывать там на этом участке. А эту махину земли, которая ползет (на северном берегу речки) мы не в силах остановить, невозможно это сделать. Через год, полгода она успокоится, осядет, а может, и еще больше времени пройдет».

Относительно финансовой помощи семьям, которые из-за оползней остались без крова, Исидор Дочия сказал:

«Нам хотелось бы, чтобы они нашли дома в своем селе. Но, как я слышал, одна семья присмотрела дом для приобретения в селе Маркула, другая – еще где-то. Но вопрос не стоит так, что государство может помочь или не может. В любом случае поможет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия