Образование без культуры

Одно из самых многопрофильных министерств Грузии вновь решено поделить. Культура и спорт «уходят» из Министерства образования, науки, культуры и спорта. Кто возглавит новый Минкульт, пока официально объявлено не было, впрочем, все идет к тому, что пост может занять экс-глава Минюста Тея Целукиани.

Законопроект о разделении министерства уже представлен парламенту. Сейчас, спустя два года после слияния ведомств, власти решили вновь вернуть все на свои места: культуру и спорт, предположительно, как это было ранее, отдать одному ведомству, образование с наукой – оставить другому.

«Опыт показал, что объединение таких больших направлений в одном министерстве способствовало тому, что такой важной сфере для Грузии как культура, стало уделяться меньше внимания. Мы должны пойти против того решения, которое было принято два года назад, и вернуть культуре ее роль в правительстве», – сказал депутат «Мечты» Бека Давитулиани.

В самом, пока еще не разделенном, ведомстве говорят, что детали будут известны позже.

«По поводу разделения комитет, как и министерство, вас введет в курс дела позже», – сказала замминистра Екатерина Дгебуадзе журналистам.

По поводу того, кто именно займет пост главы Минкульта, официальных сведений пока нет. Тея Цулукиани, экс-глава Минюста, которой пророчат это кресло, на вопрос – правда ли это, ограничилась лишь двумя предложениями: «Не знаю. До свидания».

Впрочем, последние несколько дней Цулукиани, в настоящее время возглавляющая парламентский комитет образования, науки и культуры, стала активно проводить встречи с представителями сферы искусства. Так, накануне она встретилась с худруком Оперного театра Бадри Майсурадзе и Ниной Ананиашвили – руководителем балетной труппы, а сегодня – с худруком Театра им. Руставели Робертом Стуруа.

В «Мечте» хоть однозначно и не подтверждают возможность назначения Теи Цулукиани на пост министра культуры, но в том, что она справится с этой задачей – не сомневаются.

«На любой позиции, я вам уже сказала, на любой позиции госпожа Тея будет замечательным министром», – сказала депутат от «Грузинской мечты», пианистка Элисо Болквадзе.

Политолог Гия Хухашвили сомневается в том, что решение о создании нового ведомства продиктовано заботой о сфере культуры. По его словам, практика показывает, что в ходе преобразовательных процессов зачастую решают все субъективные факторы: эти преобразования происходят не по логике управления, а в первую очередь, исходя из субъективных запросов:

«Этот пост создается под конкретное лицо, под ее амбиции и за ее «заслуги» в прошлой жизни. Так что все просто и банально. Если бы и правда заботились о культуре, кандидат был бы другой, давайте начнем с этого. Цулукиани – можно очень много дискутировать о ее квалификации по специальности, но к культуре она, конечно же, никакого отношения не имеет. Даже больше могу вам сказать, она является одним из самых некультурных представителей сегодняшней власти».

Ряд представителей сферы искусства также высказались против назначения Цулукиани на этот пост. Была даже создана петиция под названием #CancelThea – т.е. #ОтмениТею. В тексте этой петиции приводится несколько причин, указывающих, по мнению подписавших ее, на то, что Цулукиани не должна возглавить Минкульт.

«Министерству нужен компетентный человек, который удерживает власть не жесткими, полными цензурой, гомофобскими и ксенофобскими заявлениями, непреодолимой страстью к унижению других, а профессионализмом, открытостью и заинтересованностью реформами, исходящими из реальных нужд сектора (…) После назначения Теи Цулукиани на пост председателя парламентского комитета образования, науки и культуры, мы не услышали от нее никаких планов относительно того, как поддержать представителей сферы искусства и спорта, которые месяцами закрыты в результате пандемии. Не ясна ее компетентность в этих сферах. Все это вызывает недоверие со стороны представителей культуры и спорта», – сказано в тексте петиции.

Предположительно, новое министерство приступит к работе уже этой весной.