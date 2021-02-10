Абхазский транзит с тремя неизвестными

Абхазские депутаты заявили о заинтересованности в открытии железнодорожного сообщения через территорию самопровозглашенной республики. Есть ли для Тбилиси смысл возвращаться к этой теме и преодолевать технические, экономические и, конечно, политические трудности?

Согласно сообщениям российских СМИ, «парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию».

Автор данной инициативы, абхазских политик Астамур Логуа в интервью «Эхо Кавказа» аргументировал идею реанимации абхазского транзита:

«Думаю, что благодаря усилиям всех стран региона, которые вовлечены сейчас в налаживание отношений, в открытие всех этих транспортных коммуникаций, надеюсь, что и Абхазия попадет в этот проект. Потому как если мы собираемся развивать свое независимое государство, мы должны быть вовлечены во все процессы, все проекты, тем более такого уровня, как минимум, региональные. Мы не должны оставаться страной-депо или страной-тупиком на долгие годы. И потому считаю, что мы все должны сделать на своем уровне».

Перспективы реализации проекта зависят от решения политических вопросов, и если даже этот вопрос удастся согласовать, даже чисто с технической точки зрения перспективы выглядят не лучшим образом. Абхазский участок от взорванного Ингурского моста до станции Ачигвара полностью демонтирован. Восстановленная российскими войсками в 2008 году дорога от станции Очамчире до Сухуми требует капитального ремонта и электрификации, напоминает директор Центра исследований транспортного коридора Паата Цагареишвили:

«По предварительным оценкам экспертов из России, Грузии и Армении в начале нулевых годов, одно только восстановление пути обошлось бы минимум в 250 миллионов долларов, без восстановления подвижного состава, вокзалов и депо. Кто будет оплачивать банкет? Думаю, Грузия должна настаивать на своем участии в восстановительных работах. К тому же совсем неясна тарифная политика данного участка, кому достанутся доходы от транзита? Думаю, в первую очередь тем, кто его восстановит».

Что касается гипотетических выгод от восстановления транзита, то, по словам Цагареишвили, Грузии он выгоден в последнюю очередь. И поясняет, почему:

«Больше всех в транзите заинтересована Абхазия, для которой это шанс выбраться из геополитического тупика. Далее следует РФ, которая стремится к диверсификации поставок на рынки Центральной Азии и далее. Затем Армения, которая категорически не желает зависеть от Турции и Азербайджана. Грузия является наименее заинтересованной стороной: армянский транзит на Запад и порты России и без Абхазии будет происходить через Грузию. Во-вторых, пропускная способность абхазского участка даже в случае реабилитации настолько мала, что немногим превысит трафик на Армению. Поэтому думаю, в этой теме Тбилиси должен до конца искать максимальную выгоду в политических торгах с Москвой и Сухуми, будь то соблюдение прав беженцев, или другие вопросы».

По словам политолога Георгия Гобронидзе, до прекращения российской оккупации, при обилии неурегулированных политических проблем, Грузия должна максимально дистанцироваться от геостратегических сценариев Москвы:

«В реальности это нам ничего не дает, так как для реализации такого проекта необходимы как минимум нейтральные отношения между государствами. А мы, по сути, находимся в состоянии неурегулированного конфликта с Россией, которая продолжает оказывать всяческое давление на Грузию. Продолжаются похищения и убийства грузинских граждан, появляются все новые захваты территорий. Поэтому до урегулирования взаимоотношений с Россией никакие проекты с сомнительными экономическими перспективами не должны становиться предметом переговоров».

Последний раз вопрос железнодорожного сообщения через Абхазию обсуждался ровно два года назад, тогда замглавы МИД РФ Григорий Карасин говорил о заинтересованности России. Тогда Грузия сочла принципиально неприемлемыми попытки России придать разделительным линиям с Абхазией и Южной Осетией признаки таможенной границы.

Официальный Тбилиси не раз заявлял, что для возобновления транзита российская и грузинские стороны должны четко придерживаться обязательств, взятых на себя сторонами в рамках соглашения 9 ноября 2011 года. Главная ценность соглашения, по мнению грузинских экспертов, заключена в его нейтральности, в том, что там нет упоминания мятежных регионов Грузии, которые признаются в качестве «транзитных коридоров», а участниками соглашения выступают подписанты.

Также соглашение предусматривает осуществление мониторинга швейцарской фирмой SGS, представители которой будут пломбировать проходящий через транзитные территории (Абхазии или Южной Осетии) транспорт, далее на грузинской или российской территории пломбы будут сниматься.