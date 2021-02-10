Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» комментирует решение ЕСПЧ по иску «Грузия против России». «Решения ЕСПЧ во многом противоречивы, хотя позволили определить главное – войну начала Грузия, и действия российских войск по отражению грузинского вторжения не нарушили международного права», – пишет автор. Он также отмечает, что в решении Европейского суда по правам человека нет даже намека на преступления грузинской стороны в ходе войны августа 2008 года. «Парадокс, но справедливости ради необходимо отметить, что обвинять судей ЕСПЧ в этой кажущейся предвзятости нельзя. Дело в том, что в Страсбурге рассматривали иск Грузии против России и разбирались действия российской стороны. Вот если бы иск подали против Грузии из-за гибели и ранения миротворцев и граждан России, а преступления грузинской стороны при этом были проигнорированы, то это другое дело. А в этом случае действия тбилисского руководства и грузинской армии не стали предметом судебного разбирательства ЕСПЧ», – пишет автор, и добавляет, что сейчас дело за дальнейшими действиями Южной Осетии и России. Еще в августе 2008 года на юг Осетии прибыли следователи Следственного комитета России (СКР), которые в течение двух месяцев опрашивали жителей РЮО и документировали данные о последствиях войны. Тогда же представители российской Генпрокуратуры обратились к владикавказским адвокатам с просьбой подготовить жалобы в Страсбург. Несмотря на то, что этот процесс содержал нарушения, первые семь дел из Южной Осетии были приняты ЕСПЧ к коммуницированию (предварительной процедуре рассмотрения) уже в начале 2009 года. На этой стадии суд разослал свои письма-запросы как истцам, так и ответчикам. Если эта процедура пройдена успешно, суд может принять дело к рассмотрению – и это уже 50% успеха. Оперативность суда в этом случае стала почти беспрецедентным событием. Эти семь пилотных дел могли стать прецедентом, после которого остальные иски жителей юга Осетии против Грузии рассматривались бы в сжатые сроки. Но в делах из РЮО стадия коммуницирования была провалена: владикавказские адвокаты, как заявили представители ЕСПЧ, не ответили ни на одно письмо из Евросуда. Именно поэтому еще в марте 2011 года суд исключил из списка рассмотрения пять из первых семи дел. Автор пишет, что все же надеется на то, что Южная Осетия продолжит работу в этом направлении и найдет ответственных адвокатов, которые окажутся способны вести дела в ЕСПЧ.

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ИА «Рес» публикует комментарий полномочного представителя президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева о реакции Тбилиси на приговор, вынесенный Верховным судом Южной Осетии гражданину Грузии Зазе Гахеладзе. «Совершенно очевидно, что дело Гахеладзе используется как очередной повод для повтора неоднократно высказанных пропагандистских и заведомо ложных выпадов», – цитирует Джиоева агентство. Он считает, что сопоставление этого дела с аналогичными фактами умышленного нарушения границы жителями Грузии Гиунашвили, Гаприндашвили, ранее осужденных судом и затем помилованных Президентом Республики Южная Осетия, каждый раз из гуманных соображений, явно наводит на мысль о спланированных провокациях со стороны Грузии. «Представители международных организаций каждый раз призывают власти Южной Осетии «проявить гуманность», подойти к делу из гуманитарных позиций, но почему-то такую гуманность и принципиальность не проявляют в отношении молодых людей из Южной Осетии, которые с 2008 года считаются без вести пропавшими, хотя международные эксперты однозначно подтвердили, что они были в руках силовых структур Грузии, и в их дебрях затерялись их следы», – сказал Джиоев.

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Блогер Алан Парастаев комментирует новость о том, что милиционерам и служащим МВД не в полном объеме выдается денежное довольствие. Блогер выяснил, что ситуация сложилась из-за неподписанного вовремя соглашения Межправкомисии. Блогер отмечает, что новый сопредседатель МПК, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, который был назначен на эту должность в прошлом году, мог и не успеть войти в курс дел, но его удивляет инертность югоосетинских членов. «Но там же и наших заседает почти пол всего правительства. Что же они не побудили российских коллег быстрее подписать необходимые бумаги, чтобы в очередной раз не нагнетать ситуацию, тем более в сфере, где она и так накалена добела?» – спрашивает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия