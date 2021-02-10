В Абхазии разворачивается «дело врачей»

Абхазские правоохранители сегодня попытались взять под стражу главного врача Республиканской больницы Минздрава Абхазии Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба. В отношении медиков следователи возбудили уголовное дело – за проведение платных лабораторных исследований. Но Гургулия и Воуба на месте не оказалось.

О визите ОМОНа в Республиканскую больницу с целью взять под стражу главного врача больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба сообщил телеграмм канал RESPUBLICA. Он же проинформировал о том, что миссия оказалась невыполнимой, так как фигурантов уголовного дела на рабочем месте не было.

На наш вопрос, почему для ареста врачей понадобилось привлекать ОМОН, пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Рада Сангулия ответила следующее:

«Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия совместно с оперативными поздравлениями Министерства внутренних дел в рамках возбужденного уголовного дела 09 февраля 2021 года в отношении руководства ГУ МЗ РА "Республиканская больница" проводится комплекс следственных действий, не терпящих отлагательства, в здании "Республиканской больницы". В интересах предварительного расследования сообщить более подробную информацию на данном этапе не представляется возможным».

Если о рейде силовиков в больницу в Генпрокуратуре говорить не хотят, то о самом уголовном деле, которое было возбуждено Следственным управлением по фактам превышения должностных полномочий, подстрекательства и хищения имущества, информацию от общественности скрывать не стали. На сайте ведомства вчера было опубликовано сообщение, в котором излагалась версия следствия.

По данным Генпрокуратуры, заместитель главного врача Республиканской больницы Георгий Воуба уговорил главного врача Аполлона Гургулия с целью обогащения привлечь сотрудников лаборатории больницы к проведению платных лабораторных исследований. Реализуя этот замысел, еще один фигурант дела – Аслан Цкуа, бухгалтер больницы, для придания данной деятельности законного характера, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и получил в Минздраве Абхазии лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Затем Аполлон Гургулия заключил договор с Асланом Цкуа о проведении на безвозмездной основе лабораторных исследований, которые доверили производить врачам-лаборантам Аргун, Барциц, Полугодкиной, Ахуба, Ажиба, Амаба и Трапш.

В итоге, с июля 2019 года по январь 2020 года с использованием оборудования и материалов больницы было проведено 788 исследований. Это нанесло ущерб репутации больницы и ее сотрудников. В материальном измерении ущерб составил около 2,9 млн рублей, которые включают амортизацию оборудования, заработную плату врачей-лаборантов, реактивы и расходные материалы.

Связаться с фигурантами дела и получить комментарий в Минздраве сегодня не удалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия