Мой друг уехал в Магадан

Мой друг решил уехать в Магадан. Он выбил себе небольшой грант для написания книги про сталинские лагеря и ему обязательно захотелось побывать там, где все это происходило. Вкусить, так сказать, атмосферу и пообщаться с призраками. Мой друг имеет двойное гражданство (российское и грузинское), но постоянно живет в Грузии, так как тут тепло и тут яблоки. Мой друг – ярый противник всех авторитарных режимов и потому понятно, почему ему у нас жить вольготнее, чем там.

Вынужденный карантин надолго перекрыл ему всякий кислород. Еще год тому назад запланированная поездка на северо-восток России приказала долго жить. Все полеты и поезда были остановлены, а пешком идти до Магадана ему не хотелось. Возраст у него уже не тот, чтобы пешком куда-то далеко ходить. Вот он и засел надолго на одном месте, и книга застопорилась.

На днях, с первого февраля, по решению нашего мудрого правительства (да славится имя его во веках), полеты, наконец, стали восстанавливаться, и он сразу взял билет.

Прямого рейса Тбилиси-Магадан давно уже, лет 90 нет. Но есть окольные пути, через Турцию и т.д. Мой друг заказал билет, и начал собирать чемодан. Потом звякнул мне и попросил подбросить до аэропорта. «Бензин наш – идеи ваши», сказал мой друг, и я с радостью согласился. Дело было, как говорится, на мази, но тут у меня хватило ума спросить, а в котором часу рейс? Рейс оказался в половине пятого утра. В аэровокзале надо быть максимум в три часа утра (или ночи?). Все бы ничего, но в эти часы у нас пока что действует «комендантский час». Если я на своей машине выеду в ночь, то зная свою злую судьбу, меня обязательно поймает патруль. И выпишет штраф в размере 2000 лари. А мне мои лари дороги как память, тем паче, что такая сумма мне вообще кажется нереальной. Такие суммы бывают только в волшебных сказках, и то не во всех.

Сели мы думать-рассуждать, как нам малой кровью попасть в аэропорт. Был вариант повезти моего друга к 20 часам вечера, оставить его и быстро-быстро назад, чтобы к девяти часам быть дом как штык и приступить к обязательному просмотру программы «Моамбэ». И волки были бы целы, и овцы сыты. Но друг не очень хотел торчать в нашем аэровокзале лишних восемь часов, и мы решили искать другие пути.

И нашли. Оказывается, есть аэропортовское такси, которое заказываешь за 24 часа, говоришь номер рейса, номер билета, номер паспорта. Такси приезжает за тобой, и легко и нежно везет в аэропорт. Берет за это какие-то жалкие 65 лари.

– 65 лари? – возопил мой друг. – Да они что, совсем обалдели?

– По-моему, как раз совсем наоборот, – ответил я, – ребята получили карт-бланш и хотят настричь купоны.

– Это грабеж среди бела дня! – кричал мой друг.

– Скорее, под покровом ночи.

– Все равно, грабеж, и больше ничего!

В принципе, он прав. В благословенные доковидные времена, самое дорогое такси – такси, так сказать, премиум-класса – в ночные часы до аэропорта брало 30-35 лари. 65 лари – это слишком дорогое удовольствие. Потом, когда друг прилетит назад и это опять случится ночью, доехать до родных пенатов ему, наверное, обойдется такая же сумма. Если не больше. Хорошо устроились ребята.

– А другого пути нет? – спросил мой друг.

Мы нашли другой путь. Надо дозвониться до правительственной линии 144 и там, объяснив причины и предъявив доказательства, зарегистрировать личный автомобиль, который в ночные часы сможет перевести пассажира до самолета. Этот путь намного выгоднее и дешевле. Но есть одно «но». Дозвониться по этому номеру труднее, чем дозвониться до Билла Гейтса и покалякать с ним о чипировании. Целый день мой друг висел на телефоне, набирал номер и слушал однообразное «все операторы заняты, позвоните позже». На второй день произошло то же самое. Все операторы были недоступны. До вылета друга осталось трое суток и он надеялся дозвониться и зарегистрировать мое авто. А если нет, то придется воспользоваться дорогущим такси.

Я понимаю, что всем тяжело и все пытаются поймать рыбку в мутной воде. Приходит на ум невеселая мысль, что работники горячей правительственной линии находятся в альянсе с аэропортовским такси, но я сразу эту крамольную мысль прогоняю. Ведь я не верю в теории заговора, в теневые кабинеты и в теневых кардиналов.

Про теории заговоров за этот несчастный год я столько наслушался, что будь у меня талант и размах Умберто Эко, я бы написал «Маятник Фуко 2». Жаль, таланта нет. Я часто говорю со своими друзьями и знакомыми, которых судьба разбросала по разным точкам земного шара. Что интересно, одна и та же мысль высказывается и в Израиле, и в Италии, и в Голландии, и даже в Аргентине. Что, мол, нынешняя эпидемия – это дело искусственное, сильные мира сего хотят в разы уменьшить количество жителей Земли, что сам Уильям Генри Гейтс III выступал и сказал, что семь миллиардов – это много, с нас хватит и одного миллиарда, ну и т.д.

Не поверите – слышу один и тот же текст, даже одними и теми же словами. Иногда и интонации тоже одинаковые, возмущенно-ехидные. Как, мол, нас облапошивают и обдуривают все, кому не лень. Я робко пытаюсь объяснить, что как раз Гейтсам, Безосам и Баффетам выгодно, чтобы людей было больше, так как чем больше людей, тем больше потребителей и тем выше доходы. Но меня грубо обрывают и говорят, что я мыслю вчерашним днем. Сейчас все по-другому. И я замолкаю. Сколько наша планета сможет выдержать людей, и на каких условиях, на эту тему написано много статей и я не буду сейчас их пересказывать. Это тема отдельной беседы, а может быть даже целой книги. Но смешно думать, что Билл Гейтс, который тратит огромные баблосы на благотворительность, втайне мечтает сократить население Земли на четыре пятых. Хотя, если кто-то так думает и это его успокаивает, пусть веселится.

Возвращаясь к моему другу.

На третий день он все-таки дозвонился до заветного номера горячей правительственной линии. Его внимательно выслушали, записали данные моей машины, внесли ее в базу и я ночью повез его в аэропорт без приключений.

Так что очередная теория заговора, небольшого, локального заговора, канула в Лету.

Мы попрощались и я попросил моего друга привести мне из Магадана магнитик на холодильник. Говорят, такие магнитики являются очень хорошим амулетом на случай незапланированного визита непрошеных гостей во время отсутствия хозяев квартиры.

Но это уже из области классики.

P.S. Кстати, все то же братство таксистов недавно встретило самолет из дружественных нам США и предложило довести одного приезжего до центра города за какие-то жалкие 150 лари.

Пассажир в растерянности спросил:

– А почему так дорого?

– У меня долги, – ответил таксист и подбросил в воздух связку ключей. – Ну что, ехать будем, или как?

– Или как! – ответил пассажир, взвалил на плечо фибровый чемодан и пошел в город пешком.

Светало.

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