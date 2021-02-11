Асида Шакрыл: «Надо провести тестирование на коронавирус в СИЗО «Дранда» и ИВС»

Вчера внимание абхазской общественности привлекло заявление Уполномоченной по правам человека Асиды Шакрыл, которая выразила обеспокоенность по поводу эпидемиологической ситуации в пенитенциарных учреждениях Абхазии. В Аппарат Уполномоченного поступила информация, что среди заключенных Драндского СИЗО МВД (этот изолятор уже очень давно выполняет функции тюрьмы) зафиксирован случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Заключенные сообщают, что несмотря на наличие у них симптомов, характерных при заражении коронавирусом, медработники и администрация СИЗО не предпринимают никаких действенных мер.

Асида Шакрыл обратила внимание на то, что в соответствии со статьями 48 и 49 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «главный государственный санитарный врач при выполнении своих служебных обязанностей вправе беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения санитарного законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Министерство внутренних дел Абхазии отреагировало очень оперативно, в тот же день опубликовав на своем сайте текстовой материал под заголовком «МВД Абхазии: санитарно-эпидемиологические нормы в местах содержания под стражей исполняются», а также соответствующий видеоролик. В тексте говорится:

«Заявление омбудсмена РА о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в спецучреждениях МВД Абхазии не обосновано, также запросов о регламенте исполнения введенных карантинных мер в МВД РА не поступало. По распоряжению министра ВД Дмитрия Дбар ведомство обеспечено необходимыми средствами дезинфекции и индивидуальной защиты. Системно проводится профилактика заболеваемости и первичная диагностика. Для первичной диагностики тестирование на коронавирусную инфекцию проводится на месте, а заболевшие лица находятся под тщательным наблюдением медперсонала санитарной части СИЗО. В случае выявления отягчающей динамики течения заболевания предусмотрена госпитализация в инфекционную больницу, где выделены соответствующие палаты».

Сотрудница пресс-службы МВД в видеоролике сообщила:

«Поликлиника медико-санитарной части Министерства внутренних дел работает в штатном режиме. На сегодняшний день диагностировано 5 положительных фактов коронавирусной инфекции в СИЗО МВД. Лица, содержащиеся под стражей, пребывают в отдельно оборудованном помещении санитарной части при следственном изоляторе, самочувствие заключенных не тяжелое, с положительной динамикой на выздоровление. Рекомендаций на пребывание в стационаре специализированного медучреждения нет. Среди лиц, содержащихся в ИВС МВД и горрайорганах, положительных результатов на ковид-инфекцию не выявлено».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Асидой Шакрыл, чтобы в беседе с ней более обстоятельно остановиться на ситуации. Прежде всего, та уточнила, что не делала заявления для СМИ, это было опубликованное на сайте Аппарата омбудсмена письмо главному санитарному врачу республики Людмиле Скорик, в котором она обращала внимание на существующую проблему. И далее Асида Георгиевна отметила:

«К нам уже более месяца назад стала поступать информация, что среди заключенных СИЗО МВД «Дранда» есть больные с симптомами коронавирусной инфекции, они принимают какие-то лекарства, но все-таки боятся. Когда мы получили такую информацию, я обратилась к министру внутренних дел, это было где-то в первой половине января, с просьбой провести среди заключенных тотальное тестирование на коронавирус. Потому что, учитывая тяжелые условия в СИЗО «Дранда», понимая, что само здание такое устаревшее и нет соответствующей вентиляции, это большой риск. Риск многократно увеличивается, что там моментально распространится инфекция. Поэтому мы считали очень важным провести тотальное тестирование, чтобы вовремя выявить больных. Но не знаю, в силу чего, до сих пор это тестирование не проведено. В связи с этим мы обратились к главному санитарному врачу – чтобы были предприняты все меры в соответствии с его полномочиями, и ликвидирован уже появившийся очаг. Правда, администрация СИЗО «Дранда» уже отреагировала, и хорошо, что проведены определенные мероприятия. Но нужно все-таки, на мой взгляд, обязательно провести это тестирование. Более того, нужно провести все необходимые мероприятия не только в СИЗО «Дранда», но и в местах заключения предварительного содержания – ИВС МВД и так далее».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия