Обзор абхазской прессы

В недавнем интервью Абхазскому телевидению президент Аслан Бжания сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о продолжении программы льготного кредитования бизнеса на большую сумму (до 3 млрд рублей), пишет агентство «Апсныпресс». Но российские партнеры ставят условие – завершить все ранее профинансированные проекты. Всего в свое время было профинансировано семь проектов на сумму 1,1 млрд рублей и ни один из этих проектов на данный момент не функционирует.

Научный сотрудник Института экономики Академии наук Абхазии Ахра Аристава считает, что не стоит называть программу кредитования малого и среднего бизнеса Абхазии российскими банками неудачной. И не стоит давать оценку, не учитывая всех факторов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Первый раз в новейшей истории Республики Абхазия наши граждане, получив кредиты в российских банках, доказали свой высокий профессиональный уровень, представленные в банки документы соответствовали всем международным банковским стандартам. Ресурсы освоены по назначению. Затягивание запуска ряда проектов в первую очередь связанно с их укрупнением», – подчеркнул Ахра Аристава.

Экономист отметил, что если Абхазия хочет и впредь получать кредитные ресурсы из России, тем более не стоит представлять абхазских предпринимателей в негативном свете. Он уточнил, что кому и в каком объеме предоставить кредит, решали сами руководители российских банков.

Аристава пояснил: «В связи с тем, что руководители банков решили сами определять заемщиков, вполне естественно, что основные риски они взяли на себя. На предложение абхазской стороны всю сумму кредитных ресурсов в один миллиард двести миллионов рублей оформить межбанковским кредитом, тем самым и риски за выдачу кредитов взять на абхазскую сторону, руководители именно банков ответили отказом. Прошлый кредит наш Нацбанк вернул в сроки и в полном объеме. То, что в стране есть граждане, способные работать по международным финансовым стандартам, уже является успехом. Мое мнение всегда было за предоставление льготных кредитных инструментов именно нашим гражданам, так как любая власть, если хочет, чтобы в первую очередь ее граждане, а не иностранные инвесторы, вставали на ноги, создает все условия для доступного кредитования».

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Теме НДС посвящен пост экономиста Лили Дбар в социальной сети Facebook: «…НДС чтобы привести к логическому концу, нужны здравые экономисты, бизнесмены и депутаты. А как найти здравых, если все проблемы они превращают в политику (назло власти, назло оппозиции)?! Но почему-то никто не отмечает, что благодаря Президенту РА Аслану Бжания на таможне платили не 13%, а 8%!». Это цитата из поста Сарии Чамагуа. Когда пишет блогер, то понимаешь, что это частное мнение одного человека, но когда это пишет представитель Администрации президента, то отношение к полученной информации совершенно другое».

Данная публикация у Лили Дбар вызвала несколько вопросов. Какие грузы оформлялись на таможне по ставке 8%? Откуда взялась эта ставка, поскольку в существующем законе о НДС такой ставки нет? Каким нормативным документом и когда была установлена такая ставка, почему о ней не было информации в СМИ? Какие группы товаров или отдельные предприниматели попадают под такое налогообложение?

Что касается ввозного НДС, то для того, чтобы привести его в норму, нужна лишь здравая воля руководителя, подчеркнула экономист. Лили Дбар написала: «Есть и здравые экономисты, и здравые бизнесмены. Мы давно об этом пишем, говорим и называем конкретно по фамилиям. Сотрудники ЦСЭИ, Институт экономики, Ассоциации предпринимателей уже пять лет пишут об этом. Все предложения и пожелания переданы в правительство, в Парламент. Но и те, и другие искусственно затягивают решение вопроса. Может оказаться, что вопрос решит их».

Телеграм-канал RESPUBLICA выяснил, кого из абхазских политиков можно читать в социальных сетях.

Наиболее активный аккаунт у вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Это ее официальная страница в Инстаграм. У оппозиционного лидера Адгура Ардзинба есть личная и официальные страницы в Facebook, где политик отвечает на вопросы пользователей соцсети. Также есть официальный канал в Telegram.



Один из самых активных пользователей социальных сетей среди министров – это Даур Кове: «Ведет он свой аккаунт в Facebook, не забывая, что он – министр иностранных дел Абхазии. Позиция по острым внешнеполитическим вопросам, комментарии заявлений в отношении Абхазии».



Из депутатов наиболее активен и периодически проводит прямые эфиры в Facebook Астамур Логуа.

Телеграм-канал RESPUBLICA считает, что всем политикам надо быть более открытыми.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия