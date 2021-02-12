Президент Туркменистана назначил сына своим заместителем

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности страны.

Отметим, что председателем Кабинета Министров в Туркменистане является сам президент – Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее, с 7 февраля 2020 года, Бердымухамедов-младший был министром промышленности и строительного производства. До того возглавлял администрацию Ахалского велаята.

Политическая карьера сына президента Туркменистана началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента по итогам дополнительных выборов. С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла.

Как пишет «Радио Азатлык», быстрое продвижение сына президента по карьерной лестнице вызывает предположения наблюдателей о том, что 63-летний авторитарный президент готовит его в качестве своего преемника.

В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли «сыном народа», а его публичные появления вместе с отцом «символом преемственности поколений».

Он много раз представлял Туркменистан на различных международных встречах, куда обычно президент Бердымухамедов ездил сам.

В 2018 году Сердар Бердымухамедов принял участие во встрече глав государств Центральной Азии, а также в совещании совета министров стран СНГ.