Совбез ООН призвали ввести санкции против властей Мьянмы 

Совет безопасности ООН должен ввести санкции в связи с военным переворотом в Мьянме. Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс, сообщает Reuters в пятницу, 12 февраля.

Он рекомендовал принять карательные меры против лиц, захвативших власть, эмбарго на поставки оружия и запреты на поездки в страну, а также подумать над организацией международного уголовного трибунала. По его словам, члены Совбеза должны сделать так, чтобы гуманитарная помощь дошла до нуждающихся, а не оказалась под контролем хунты.

Эндрюс обратил внимание, что поступающие фотографии и видеозаписи свидетельствуют о том, что армия применяет боевые патроны против протестующих.

Сегодня стало известно, что полиция Мьянмы разогнала студенческий протест против государственного переворота. Инцидент произошел в городе Моламьяйн. Очевидны сообщили о выстрелах. Были задержаны 14 человек. В четверг стражи порядка провели обыск в помещении студенческого союза.

Накануне США ввели санкции против восьми человек, причастных к захвату власти в Мьянме. В черные списки попали представители военного руководства и три ювелирных компании. Американский президент Джо Байден потребовал от военных Мьянмы немедленно сложить полномочия.

1 февраля в стране произошел военный переворот. Захватчики ссылаются на фальсификации в ходе парламентских выборов. Они взяли под стражу руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию", в том числе государственного советника и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. По всей стране проходят массовые протесты с требованиями к вернуть власть демократически избранному правительству.