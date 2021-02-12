Давид Бакрадзе и Гиги Угулава покидают руководящие посты в «Европейской Грузии»

Давид Бакрадзе покидает пост председателя партии «Европейская Грузия». Об этом он заявил на брифинге после встречи в офисе партии. Он отметил, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя на следующем съезде партии.

«После долгих раздумий и обсуждений я принял решение не баллотироваться на пост председателя партии на следующем съезде «Европейской Грузии», который состоится в мае, когда будет поднят вопрос о партийных должностях. Партия нуждается в обновлении», - заявил Бакрадзе.

Гиги Угулава также покидает должность генерального секретаря «Европейской Грузии». Как заявил на брифинге Угулава, он не собирается выдвигать свою кандидатуру на этот пост на следующем съезде партии. Вместе с тем, Угулава отметил, что результат «Европейской Грузии» на парламентских выборах 2020 года был очень плохим, и он берет на себя ответственность за это.

«Как и Давид Бакрадзе, я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на должность генсека партии на следующем съезде. Я больше не буду генеральным секретарем партии. Считаю это логичным, правильным и своевременным. Несмотря на драматические фальсификации, результат партии на последних выборах был очень плохим. Поэтому я беру на себя ответственность и уступаю место людям, которые сделали бы это лучше», - заявил Угулава.