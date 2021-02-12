Местные выборы в Абхазии: с митингами или без?

В Абхазии через два месяца должны пройти уже дважды откладывавшиеся на полгода выборы в органы местного самоуправления. Перед их проведением в оппозиции наблюдается некоторая активность, хотя до единства в ее рядах еще далеко. Абхазский общественно-политический деятель Нугзар Агрба выражает надежду, что эти выборы обойдутся без митингов, переходящих в штурмы административных зданий.

Президент Абхазии Аслан Бжания вчера подписал указ «О назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия», согласно которому они пройдут 11 апреля 2021 года, то есть через два месяца. Примечательно, что накануне президентом было подписано распоряжение о продлении ограничительных мер в связи с коронавирусной пандемией, предусматривающее с 15 февраля их значительное смягчение.

Именно пандемия, эпидемиологическая обстановка в стране обусловили принятие парламентом Абхазии в сентябре прошлого года постановления о переносе выборов в органы местного самоуправления, которые ранее собирались провести 1 ноября, на 11 апреля 2021-го, то есть дата эта была обозначена еще минувшей осенью. Причем переносились данные «многострадальные» выборы уже во второй раз: в связи с тем, что 22 марта прошлого года были выборы президента РА, в случае проведения второго тура он совпадал бы по времени с выборами в органы местного самоуправления, поэтому в феврале 2020 года парламент перенес эти выборы на полгода, на 1 ноября. Кстати, и помимо данного совпадения, как вскоре выяснилось, в конце прошлого марта в республике началось введение жестких карантинных мер в связи с быстро распространявшейся по миру пандемией…

Таким образом, полномочия действующих депутатов городских и районных Собраний, которые в Абхазии избираются сроком на четыре года, на этот раз были продлены до пяти лет.

В абхазской политической системе выборы в органы местного самоуправления, конечно, занимают по значимости лишь третье место после президентских, самых главных, и парламентских. Обычно в них участвует немало молодежи, которая пробует свои силы в политике и, обретя определенный опыт в работе гор(рай) собраний, нередко баллотируется потом в парламентарии. А еще с учетом того, что многие кандидаты в депутаты этих собраний являются членами той или иной политической партии или общественной организации, результаты данных выборов в определенной мере также свидетельствуют о рейтингах власти или оппозиции и предопределяют дальнейшее развитие внутриполитической борьбы.

Действующая команда исполнительной власти получила, как известно, рычаги управления в апреле прошлого года, после инаугурации Аслана Бжания, победившего на повторных президентских выборах 22 марта. И на фоне охватывающей планету коронавирусной пандемии, закрытых границ Абхазии и замирающей экономики, про эту команду можно было сказать лермонтовскими строчками: «Лихая им досталась доля». Эта ситуация, с одной стороны, уже заранее помогала новой оппозиции в борьбе за власть использовать неизбежные протестные настроения недовольного народа, но с другой – помогала сторонникам власти аргументировать, почему та не имела возможности выполнить свои предвыборные обещания.

А в конце прошлого года к пандемии добавился и острый энергетический кризис, во многом обусловленный добычей криптовалют.

Примерно в середине января, когда был один из пиков народного недовольства, довелось услышать такой разговор двух наблюдателей. Один из них поделился «секретной информацией» о том, что оппозиционеры (персоналии не назывались) собираются пойти на штурм «властных бастионов», как это было в мае 2014 и январе 2020 годов. Другой в ответ рассмеялся: «Только сумасшедшие будут пытаться прийти к власти, даже если бы вдруг им это удалось, при такой ситуации в стране! Они же прекрасно понимают, что ни коронавирус на следующий день после их «победы» никуда не испарится, ни майнинг-фермы, владельцы которых, несмотря на все запреты, будут пытаться подключаться к энергосистеме. И какой им резон взваливать на себя поиск выхода из этого сложнейшего положения?». «А что, мало у нас безбашенных?» – продолжал настаивать первый. «Их урезонят соратники, – ответил второй, – которые прекрасно понимают, что приходить к власти лучше в более благополучной ситуации».

А несколько дней назад в абхазском сегменте Фейсбука пользователь под ником выложил сообщение со ссылкой на один из телеграмм-каналов: «Оппозиция под руководством Адгура Ардзинба готовится вывести 15 февраля своих сторонников на улицы с требованием отставки президента Бжания». Характерно, что практически все многочисленные интернет-комментаторы отреагировали на этот пост негативно, а многие восприняли его как провокационный. Вот несколько типичных комментариев:

«Как вы достали!!!»;

«Лучше Георгиевича никого не будет!»;

«Опять двадцать пять. Можно подумать, что когда вы были у власти, горы свернули. Для себя – может быть, но никак не для нас, простых смертных»;

«Бред! Адгур Ардзинба – не враг своему народу. И если вам нечего делать, не вводите смуту в людей, бездарь-писака!»;

«Сам Адгур знает о том, что митинг назревает? Надо ему сообщить!»;

«Дайте народу спокойно жить. Совсем совесть потеряли».

Подключился к обсуждению и один из лидеров оппозиционной ветеранской общественной организации «Аруаа» Темур Надарая: ​«Зачем провокации писать? Даже если оппозиция митинг собирается провести, что здесь такого? Что это, нарушение закона или Конституции? Каждый имеет право на протест или требование, а народ все видит, он разберется, кого поддержать. Раньше были одни штурмы, сейчас митинг – уже лучше».

Напомним, что некоторое время назад ОО «Аруаа» сообщила, что в связи с эпидемситуацией в стране она долго воздерживалась от проведения массовых мероприятий, но теперь все же планирует провести съезд. А другая оппозиционная «колонна» во главе с Каном Кварчия, которая не примкнула, в отличие от «Аруаа», к блоку организаций во главе с Адгуром Ардзинба, 14 января нынешнего года обратилась в парламент с «требованием экстренного созыва внеочередной сессии для дачи объективной оценки дееспособности и компетентности руководства страны, в частности, Президента Республики Абхазия Бжания Аслана Георгиевича и премьер-министра Анкваб Александра Золотинсковича».

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому общественно-политическому деятелю, эксперту Нугзару Агрба с просьбой высказать свое мнение об этой ситуации:

«Ничего экстраординарного не вижу в том, что нынешняя оппозиция проводит собрания или другие мероприятия. Я тоже слышал о том, что оппозиция готовится провести собрание с приглашением огромного количества своих сторонников. Полагаю, что на этом собрании будет выработана новая стратегия, проведено переструктурирование оппозиционных сил, сформулировано, наверное, направление приоритетных направлений деятельности. Ну, оппозиция сегодня немножечко такая, сами знаете, – несобранная. Единства нет. Но, видимо, она к нему будет идти. Повестка дня данного собрания мне неизвестна, но, скорее всего, она будет посвящена социально-экономической ситуации в стране. А она, как известно, непростая. Но это собрание, как мне кажется, преждевременно. Особенно если учесть эпидемиологическую ситуацию в стране».

Нугзар Агрба заговорил о предстоящих выборах, как в органы местного самоуправления, так и через год парламентских, и выразил надежду, что именно в результате выборов разного уровня, а не митингов и штурмов административных зданий будет решаться вопрос прихода к власти тех или иных команд:

​«На выборах политическая борьба, конечно, будет. Вот таким путем идти – я согласен. Не митинговщиной, а идти законным путем. Абхазия маленькая, мы почти все друг друга знаем, и на противоположной стороне могут оказаться братья, другие родственники. Мы все варимся в одном котле, который называется «Абхазия», вы понимаете… Мне стыдно за многие события 2004-2005, 2014, 2019-2020 годов. Вот это противостояние… Мы уже поседели, полысели, постарели, одним словом. Мы что молодому поколению передадим? Каждый раз триста человек соберемся и будем ломать двери Администрации президента? Неправильно это все. Нужно, чтобы каждый отработал свое, а потом делал отчет перед народом, и народ пусть изберет следующего руководителя страны».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия