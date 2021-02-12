Бибилов пригрозил обойти регламент и оппонентов

У здания югоосетинского парламента сегодня собралось несколько сотен человек. Власти привезли их в основном из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания. Впрочем, парламентарии не явились в законодательный орган и сегодня, по-прежнему требуя отставки генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. Зато к собравшимся обратился президент Анатолий Бибилов. Главным образом он говорил и спорил с отсутствующими в зале оппонентами и пригрозил им принять бюджет без их участия.

Заседание парламента Южной Осетии сегодня вновь не состоялось из-за неявки 14 оппозиционных депутатов. Главным вопросом в повестке дня значилось принятие бюджета на 2021 год.

Официальные СМИ оперативно сообщили, что заседание опять сорвано, и что в парламенте собрались «оставшиеся без зарплат жители Южной Осетии, чтобы потребовать от депутатов необходимых решений».

Люди стали подходить к парламенту около 11 часов утра, затем они заняли места в зале заседаний. Через некоторое время стало известно, что перед собравшимися выступит президент. Пока ждали Анатолия Бибилова, «Эхо Кавказа» пообщалось с некоторыми из присутствующих. Женщина, не пожелавшая представиться, сказала, что приехала из поселка Дзау. По ее словам, сама она пенсию получает в России, но переживает за других:

«Мы зарплату получили, а пенсию я не здесь получаю, но за других болею. Конечно, мы должны получать пенсию. Они столько лет проработали, а сейчас не получают пенсию. Как это? Они разве виноваты? Они один месяц не получили пенсию», – сказала жительница поселка Дзау.

Салима и Людмила приехали из села Цорбис. У них тоже нет проблем с выплатой зарплат и пенсий. По словам женщин, они тоже – российские пенсионеры. Салима рассказала, что их собрал и привез в Цхинвал глава сельсовета:

«Глава нашего района и глава сельсовета нам поручили, чтобы мы приехали, и мы приехали. Некрасиво было отказать. Зарплату мы получаем, и все время получаем вовремя, спасибо руководству. А из-за того, что некоторые мутят воду, мы же не будем давать очернять нашего президента. Нам построили клуб, раньше мы работали в очень плохих условиях. А сейчас у нас новый клуб, и за это я очень благодарна», – сказала она.

Член ветеранской организации Валерий Тедеев говорит и за своих коллег по организации, с которыми пришел в парламент. Все они получают пенсии в России, но сюда пришли из-за того, что переживают за людей, говорит Тедеев:

«Мы пришли из-за бедных людей, кому не дают пенсии, кому не хватает. Вот вчера я был в селе на похоронах, и познакомился там с мужчиной, который два месяца не получал пенсию. У него 4600 рублей в месяц. Я дал ему 1000 рублей, и ему показалось, что большего блага ему на земле никто не сделал. У него даже на еду средств нет», – рассказал он.

Президента в зале встретили овациями и с большим облегчением: за несколько часов в помещении стало невыносимо душно и находиться там для многих было настоящим испытанием. Анатолий Бибилов начал свое обращение с критики оппозиционной части депутатов, и продолжал это все 40 минут своего выступления. Непринятие бюджета, по словам президента, грозит республике чуть ли не наступлением апокалипсиса:

«У нас не будет мира, если у наших пенсионеров не будет пенсии, если не будет электричества, если пекарня не будет печь хлеб, если у детей в детских садах и школах не будет питания, если все работающие люди не будут вовремя получать зарплату. Я еще раз обращаюсь перед вами к тем депутатам. Оставьте эти бесполезные дела! Оставьте плохое отношение к народу! Выйдите и сделайте дело людей», – сказал президент.

Впрочем, он не стал вспоминать собственных заявлений в бытность председателем парламента, когда так же не принимал бюджет из-за противостояния с тогдашним президентом. Сейчас в осетинском сегменте соцсетей популярны видео, на которых тогдашний спикер парламента Анатолий Бибилов объясняет, почему непринятие бюджета – совсем не проблема.

Хоть и выступал президент пред людьми, но казалось, все время спорил с 14 отсутствующими в зале депутатами, которые продолжают бойкотировать заседания парламента с требованием отставки генпрокурора и справедливого расследования дела Инала Джабиева. Особое возмущение Бибилова вызвало то, что парламентарии, по его словам, не прислушались к словам председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, во время его недавнего визита в Цхинвал. Здесь он решил напомнить, чем Южная Осетия обязана России:

«Мы живем благодаря России. Благодаря России мы получаем зарплату. Благодаря России мы получаем пенсии. Благодаря России у нас есть свобода. Россия охраняет сегодня наши границы. Россия дает нам работу. Россия строит нам школы, детские сады. Представьте хоть на мгновение, что Россия больше нам не помогает. Что с нами будет? А у этих людей нет такого отношения, когда к ним приехали, обратились к ним и объяснили, для чего существует парламент. С какой совестью можно было не согласиться с этим?» – возмущался президент.

Кульминацией выступления Анатолия Бибилова стало предложение принять бюджет без оппозиционных депутатов:

«Не ждите больше тех, кто не думает о народе. Сделайте то, что вы должны сделать для своего народа. Никто вам ничего не скажет, пусть даже вы и сделаете это не по регламенту, вы сделаете это для своего народа. Не ждите их больше. Мы не трогаем закон. Регламент – это не закон. Даже если мы немного пойдем против регламента, но сделаем это ради тысяч людей, то эти люди скажут нам спасибо».

Следующее заседание парламента назначено на вторник. Президент призвал людей прийти в законодательный орган и на следующей неделе. По его словам, если оппозиционные депутаты вновь не явятся на заседание, закон о бюджете примут в присутствии граждан.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия