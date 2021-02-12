Робинзон Маргвелани: «Нас готовы сжечь на костре, чтобы Звиада объявить святым»

ПРАГА---Робинзон Маргвелани, бывший начальник охраны первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, написал мемуары и готовит их к публикации. В них он вспоминает время объявления Грузией независимости, нелегкие дни правления первого президента и обстоятельства его смерти. Та версия кончины, на которой настаивал и продолжает настаивать Робинзон Маргвелани, не устроила семью Звиада Гамсахурдия и власти Грузии времен Михаила Саакашвили. Опасаясь ареста и давления, Маргвелани бежал в Австрию, где получил политическое убежище и проживает по сей день.

– Батоно Робинзон, расскажите подробнее, пожалуйста, когда и почему вы уехали из Грузии, и почему именно в Австрию?

– Из Грузии я уехал в 2011 году. В парламенте Грузии создали комиссию по расследованию гибели первого президента Звиада Гамсахурдия, председателем которой был его сын – Константин Гамсахурдия, и они вели расследование так, как сами хотели. Так как мы были последними свидетелями и находились до конца жизни нашего президента (рядом с ним), на нас начали давить, хотели, чтобы мы дали им информацию, что как будто его убили. Ну, мы с этим не согласились, нас хотели арестовать, и пришлось уехать из страны. Здесь был один мой товарищ, поэтому я приехал в Австрию.

– Лет двадцать с лишним прошло, можно уже вспоминать, и хорошо информация переваривается, и мы получаем дополнительную информацию о тех событиях, даже свидетелями которых мы были, и внутри находились…

– 28 лет уже…

– Да. Вы сказали «они». Кто «они», и какую цель преследовали представители этой комиссии?

– Есть много сторонников и фанатиков Звиада, которые сейчас находятся вокруг его супруги Мананы Арчвадзе, и его сыновья, и сын его первой жены Константин Гамсахурдия хотят, чтобы никакого самоубийства там не упоминалось, а было, что убили президента, и это мы знаем и скрываем убийц. Но то, что президент за свою родину жизнь отдал – этой версии не хотят, хотят, что кто-то убил. И поэтому, раз мы были последними свидетелями, на нас сделали акцент, что мы должны сказать то, что их бы устраивало.

– Где вы были в момент его смерти?

– Я был в соседней комнате. Мы были в одном доме, на втором этаже, мы спрятались.

– Вы услышали выстрел… А в каком населенном пункте вы были? Вспомните, пожалуйста, этот день.

– Есть такое село Хибула. Как только мы услышали выстрел, то сразу поднялись и увидели, какая беда случилась.

– А в какой позиции он находился? Есть сомнения, что выстрел был произведен сверху, он был сквозной, вышел через челюсть, и вроде бы так человек сам в себя физически не может выстрелить. Это был кабинет, спальня – что это было?

– Это была спальня – там спал президент, и рядом с ним премьер-министр (Виссарион) Гугушвили. Сейчас по телефону никак невозможно ни объяснить, ни показать, как был произведен этот выстрел. Они сами сочиняют версии, что: вот так был произведен выстрел, вот так выскочила пуля… Но здесь самое главное то, что по свежим следам они не проводили экспертизу. Против была жена – Манана Арчвадзе. Но там, насколько я знаю, Джохар Дудаев сделал по-своему экспертизу, он вызвал из Москвы одного профессора – специалиста в этом деле.

– Судмедэксперта…

– И он все сделал. Но это не было опубликовано, никто не объявил, и на похоронах, когда выступал чеченский президент Джохар Дудаев, он отметил, что «из жизни ушел Звиад Гамсахурдия самовольно».

– Да, я помню это выступление.

– Но, если бы он не был уверен, и мы тоже объяснили, как это все случилось, поэтому он так выступил, как на самом деле произошла гибель президента.

– А были предпосылки, что вот, у него депрессия была, что он себе места не находил, у него не было решения проблемы, которая настигла? Вы видели эти предпосылки?

– Ну, он последние десять дней голодал, вообще ничего не кушал, только воду пил. Мы два месяца были в лесу, была зима, холод, нехватка продуктов, и он каждый месяц говорил, что «мы живыми не сдадимся, и если что, последнюю пулю берегите, мы застрелим себя и живыми не попадем в их руки».

– Но его выслеживали... Понятно, что люди (Эдуарда) Шеварднадзе…

– Да, нас преследовали, и мы еле успевали сменить место, чтобы не попасть в их руки.

– Почему его супруга Манана была против проведения судмедэкспертизы?

Нас они готовы даже живыми сжечь на костре, если мы не будем говорить так, как они сами хотят

– Манана тогда говорила: «Я уверена, что Звиад это смог сделать». Но потом она передумала, когда были похороны, начала уже говорить на нас, что вот, убийцы и т.д. Потому что она торгуется с властями и со всеми. У меня есть информация, что хотят, чтобы его сделали святым. Самое главное, чтобы они добились своего. Нас они готовы даже живыми сжечь на костре, если мы не будем говорить так, как они сами хотят.

– То есть, вам угрожала грузинская власть, которая была в то время?

– Тогда был Михаил Саакашвили президентом. И они хотели меня арестовать, потому что я единственный был там, премьер-министр в Финляндии находился, и поэтому акцент сделали на мне. Хотели арестовать, но я успел уехать из страны.

– Почему власть Саакашвили была заинтересована в версии, что вот, его убили, а это не было самоубийством?

Саакашвили хотел показать, что вот, «я расследовал и нашел убийцу». Он хотел повысить свой авторитет в глазах грузинского народа

– Потому что семья запутала весь народ – кто верит, кто не верит в убийство. Даже сегодня есть такие фанатики, которые верят, что Гамсахурдия живой. У него авторитет очень большой был тогда, и сегодня тоже, и поэтому Саакашвили хотел показать, что вот, «я расследовал и нашел убийцу». Он хотел повысить свой авторитет в глазах грузинского народа. Грузинский народ очень сильно любил и уважал Звиада Гамсахурдия, поэтому это использовал Саакашвили, якобы убийцу нашел – пиар, рекламу делал для себя.

– Вот вы говорите, что у вас нет абсолютно никаких сомнений, что он покончил жизнь самоубийством. Еще раз вспомните, пожалуйста, каким это вечер был?

– Да, где-то полпервого, приблизительно. Он отдал жизнь за свою родину, потому что он живым бы не попал в руки Шеварднадзе, Иоселиани, Китовани и Сигуа. Своим врагам живым он никогда бы не сдался. И потом эта хунта наняла черноморский флот, они заплатили деньги адмиралу (не могу вспомнить фамилию), и русский морской флот зашел в Грузию. Поти, Сенаки – все занимали. Местные власти вместе с бандитами, «Мхедриони», гвардией и русскими армейцами контролировали Грузию и искали везде президента, чтобы захватить, арестовать. Они хотели, чтобы как-нибудь Звиад Гамсахурдия добровольно сдал власть. Но он на это никогда не пошел бы.

– Почему именно Шеварднадзе? Ведь он был очень высокопоставленным чиновником в Советском Союзе, и прекрасно там жил. Почему вы думаете, на каком этапе, и с какой целью он прибыл в Грузию, чтобы вмешаться в политику?

– В это время он без работы сидел. Грузия объявила независимость. Тогда очень большие деньги заплатил, наняли Иоселиани, Китовани, Сигуа – 46 миллионов перечислили, чтобы они сделали переворот. После переворота Шеварднадзе приехал в Грузию, и его назначили главой государства.

– Какую цель преследовал Шеварднадзе? Грузия была бедна?

Там расследовано, там все есть, но об этом не хотят объявить, потому что у них есть польза от имени Гамсахурдия, когда у них выборы

– Цель была такова, чтобы он сам стал президентом и возглавлял страну. Поэтому свергли законную власть, и до сих пор не восстановлена конституционная законность грузинской власти. Переворот совершили, пришла хунта, после хунты пришел Саакашвили, после Саакашвили пришел (Бидзина) Иванишвили, и они все являются юридически незаконной властью. До сих пор торгуют именем Звиада Гамсахурдия, потому что у него был, как я сказал, большой авторитет у грузинского народа, и каждые выборы, каждое 31 декабря, каждое 31 марта поднимается дело Звиада Гамсахурдия. 31 декабря – это день гибели, 31 марта – день рождения. 9 апреля он провел референдум по выходу из состава Советского Союза и 97% проголосовали за выход из состава Советского Союза. Он до сих пор пользуется большим авторитетом. Даже нынешний президент Саломе Зурабишвили, несмотря на то, что уже должно было быть закрыто дело Звиада Гамсахурдия, она продлила его на пять лет, чтобы еще пять лет продолжать расследование. Все представители власти согласились, и как-то идет следствие. Там расследовано, там все есть, но об этом не хотят объявить, потому что у них есть польза от имени Гамсахурдия, когда у них выборы.

– Батоно Робинзон, вы сопровождали в поездке в Чеченскую республику Ичкерия Звиада Гамсахурдия? Вы были в составе делегации?

– Да, как мы вышли из так называемого бункера, когда шла война в Тбилиси, я всегда был рядом с ним. Я был начальником охраны и не оставлял его ни на одну минуту. Когда мы вышли, хотели в Западную Грузию поехать, но не смогли, потом поехали в Азербайджан, из Азербайджана – в Армению, из Армении – в Чечню. Я везде был.

– Вспомните, пожалуйста, вашу поездку в Чеченскую республику Ичкерия, и как начальник охраны безопасности, вы наверняка были в курсе, может быть, деталей каких-то переговоров. Была идея Джохара Дудаева и Звиада Гамсахурдия восстановить Горское государство на Кавказе, чтобы объединить Кавказ. Вы присутствовали на обсуждении? Что вы знаете об этой поездке?

– Они хотели, все у них готово было для того, чтобы создать «Кавказский дом» – объединение кавказского народа. Чтобы этого не случилось, очень активно действовал КГБ бывшего Советского Союза, который все сделал для того, чтобы помешать этому.

– В чем выражалось то, о чем вы говорите, чему мешал КГБ? Как это было: что-то вы предотвратили, что-то вы где-то выяснили?

– В первую очередь, в Грузии заварили такую кашу, деньги перечислили, и настроили народ против законной власти. КГБ работал в войне между бандитами и законной властью. Русские военные снабжали оружием, боеприпасами, танками, наемниками.

– Из местных?

– Да, из местных. Из тюрем выпустили убийц, беспредельщиков, дали им ружья. И самое страшное в истории в 1992-93 годах – грабили друг друга, убивали друг друга. Вот это все тюремщики и уголовники были выпущены. Начали войну в Абхазии – Абхазию потеряли, начали войну в Осетии – Осетию сдали. Там происходил очень большой беспредел. Такая же рука КГБ была у Джохара. Сколько раз поднялась там оппозиция, была большая стрельба, в это время я там был, в Грозном. Джохар смог это сделать, успокоить их, но все-таки, в конце концов, вошли вооруженные силы. Звиада в то время не было в Грозном, он уже приехал в Грузию, и это использовали и ударили по Чечне, чтобы никакой организации «Кавказский дом» никто не подумал бы создать.

– Давайте вернемся к этой поездке в Грозный: вы говорили, что перед этим Звиад Гамсахурдия посетил Армению, Азербайджан – какова была цель этих поездок, там его поддерживали, как поддерживал Джохар Дудаев, его принимали как независимого, законно избранного президента?

Армянский президент даже готовился к тому, чтобы передать грузинской власти – бандитам – президента. Но в это время из Грозного приехала делегация, которую в Армению прислал Джохар, и Армения вынуждена была выпустить президента

– Они признали, даже была встреча с президентами Азербайджана и Армении, и Звиад Гамсахурдия их пригласил в Тбилиси, чтобы прийти к согласию по поводу Нагорного Карабаха. До того, как их встреча состоялась, началась война в Грузии – бандиты нападали на законные власти. А потом, когда мы приехали в Азербайджан, в Гянджу, азербайджанский президент отвернулся от нашего президента, который находился на их территории, после того, как армянское радио объявило о том, что грузинский президент дает пристанище беженцам. И потом мы поехали в Армению. Там нас даже изолировали в одном месте, из Грузии приехала делегация, которая хотела, чтобы Звиад Гамсахурдия написал, что добровольно сдает власть. Но это не получилось. Потом армянский президент даже готовился к тому, чтобы передать грузинской власти – бандитам – президента. Но в это время из Грозного приехала делегация, которую в Армению прислал Джохар, прилетел грузинский самолет из Сухуми, командиром которого был Бедия, и Армения вынуждена была выпустить президента. Таким образом мы прилетели в Грозный. Там Джохар нас встретил, как полагается, с кавказским гостеприимством и братством, и поселил нас в своей резиденции. Вот так мы и оказались в Грозном.

– Что они обсуждали между собой – была потом пресс-конференция, пресс-релиз?

– Пресс-конференции не было, они сидели и разговаривали, обсуждали все, как дальше действовать, как вернуть законную власть. После этого каждый день предпринимались попытки по возвращению власти, потому что сторонники Звиада Гамсахурдия ушли в лес и вели партизанскую войну и нападения. Их (правительство) снабжал российский Закавказский округ, и сторонники нашего Звиада Гамсахурдия не смогли вернуть законную власть. До сих пор незаконная власть возглавляет грузинскую республику.

– А как вы оцениваете деятельность правящей «Грузинской мечты»?

Власть существует для чиновников, а бедный народ от этого всего страдает. Продают земли, продают все подряд, что есть ценного у грузинского государства

– (Смеется) Хорошим именем они назвали себя. Эти власти – хоть Шеварднадзе, хоть Саакашвили, хоть эта «Мечта», мало думают о народе, а больше думают о своем кармане, и поэтому Грузия сейчас очень бедна, нет работы, нет твердой власти. Власть существует для чиновников, а бедный народ от этого всего страдает. Продают земли, продают все подряд, что есть ценного у грузинского государства. Поэтому много народа покидает свою страну, чтобы как-нибудь выжить. А Бидзина Иванишвили – олигарх, который в России заработал деньги, приехал и надеялись на него, что жизнь пойдет лучше, но после этого все хуже и хуже. Нет работы, и ничего нет – все подорожало. Бидзина объявил, что ушел, но он пока никуда ушел, он сел на бронежилет, и оттуда тихо-тихо возглавляет государство.

– Вы писали мемуары?

– Я написал, но пока не опубликовал.

– То есть вы все изложили – то, что видели собственными глазами?

– Да, все, что я видел собственными глазами, что я слышал, и что я сам делал в это время.

– Что должно измениться в Грузии, чтобы вы спокойно могли оставить Европу и вернуться на свою родную землю?

– В Грузии должно закончиться следствие. Ищут меня, премьера, (Бачуки) Гванцеладзе… Чтобы дали нам свободно ходить на своей родной земле, вот это должно измениться. А вообще, должна быть восстановлена законная власть, Конституция Грузии, чтобы все встало на свои места. Я не от бедности и экономических проблем убежал…

– Но мне все еще непонятно: Манана Арчвадзе ничего не теряла, потому что ее муж уже…

– Она торгует! Она торгует смертью своего мужа, к сожалению. Торгует его сын. Сыновья хотят, чтобы кто-то его убил.

– Хорошо, и кто этот «кто-то»?

– Власть Шеварднадзе – эта хунта, с КГБ вместе.

– Хотят назначить убийцей Шеварднадзе?

Шеварднадзе хотел живого Гамсахурдия, чтобы заставить его добровольно передать власть, и этим закончилось бы все. После этого могли его уничтожить

– Вот от Шеварднадзе идет, как они хотят, якобы он дал приказ уничтожить. Но они в этом ошибаются. Я не буду адвокатом Шеварднадзе, но Шеварднадзе хотел живого Гамсахурдия, чтобы заставить его добровольно передать власть, и этим закончилось бы все. После этого могли его уничтожить и убить, но этот документ они хотели получить. Но не смогли получить, потому что Звиад не был таким трусом, чтобы при жизни передал добровольно законную власть бандитам. Переворот потому сделали, чтобы Шеварднадзе потом приехал и сел у власти, и это все у них получилось с помощью российских военных.