Суд оштрафовал ингушского муфтия за поддержку участников протестов в Магасе

Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал муфтия республики Ису Хамхоева после заседания совета алимов, участники которого обратились к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов в 2019 году против изменения регионального закона «О референдуме», сообщает «Интерфакс».

По словам его адвоката Магомеда-Басира Оздоева, заседание духовенства, прошедшее ещё в ноябре, суд расценил как незаконное собрание, и привлёк муфтия к ответственности, назначив штраф в размере 10 тысяч руб.

Защитник подчеркнул, что закон предусматривает проведение собраний в необщественных местах без уведомления при участии не более ста человек, и решение о штрафе было обжаловано в Верховный суд Ингушетии.