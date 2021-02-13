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В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства.
Как заявил перед встречей консультант «Грузинской мечты» по связям с общественностью Лаша Нацвлишвили, на заседании обсудят все актуальные вопросы повестки дня.
«Будут обсуждены все текущие вопросы. Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и ее парламентское большинство обсудят все актуальные вопросы, касающиеся страны, ее развития, безопасности, процветания. По вопросу Ники Мелия у меня такая же позиция, как и в отношении любого гражданина Грузии - перед законом все равны», - сказал Лаша Нацвлишвили.
Другие новости дня
Парламентское большинство лишит Мелия депутатского иммунитета в случае невыплаты залога
Парламентское большинство даст согласие на задержание председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, если он не внесет назначенный судом залог и не принесет публичные извинения. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
12 февраля Генпрокуратура Грузии обратилась к парламенту с просьбой дать согласие на задержание лидера крупнейшей оппозиционной партии страны, депутата Ники Мелия. Данный вопрос оказался в числе тем, которые обсуждались сегодня на заседании членов парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».
«Откладывать вопрос о лишении Ники Мелия депутатского иммунитета мы не будем… Общая позиция команды заключается в том, что большинство поддержит снятие с него иммунитета. Пока что у него еще есть время для того, чтобы сделать шаг в соответствии с требованиями юридически правильного закона, проявить уважение к законодательству и не принимать политическое решение, продиктованное провокационной повесткой», - заявил Мдинарадзе после заседания. Он добавил, что только от Мелия зависит, будет ли избрана в его отношении более строгая мера пресечения.
По имеющейся информации, бюро парламента рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Ники Мелия в понедельник, 15 февраля, и проголосует по вопросу на пленарном заседании 16 февраля.
Оппоненты властей указывают, что действия «Грузинской мечты» лишены логики. Как известно, Мелия бойкотирует работу парламента и в начале декабря написал заявление об отказе от мандата. Члены правящей команды отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными.
Следственное ведомство обратилось к парламенту после того, как истек срок выплаты залога в 70 тысяч лари, установленный для Мелия в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем.
Решение Мелия о невыплате залога было принципиальным. Он считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.
1 ноября 2020 года на масштабной протестной акции у здания парламента Грузии Мелия демонстративно сорвал и выбросил электронный браслет, с помощью которого отслеживали его передвижения. Тогда он заявил, что не собирается носить браслет, поскольку он является символом несправедливости.
После этого прокуратура обратилась к суду, потребовав ужесточить меру пресечения в отношении Мелия. Ходатайство было удовлетворено частично. Сумму залога увеличили на 40 тысяч лари - до 70 тысяч лари. Мелия также запретили пересекать государственную границу без предварительного уведомления и согласия прокуратуры. Оппозиционер должен был выплатить сумму в течение установленного срока в 50 дней, то есть до 24 декабря 2020 года.
Лидер «Гирчи» открыл в Тбилиси бар в знак протеста против ковид-ограничений
Лидер оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» и депутат парламента Грузии Зураб Джапаридзе открыл в Тбилиси бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Заведение так и называется: BAR JAPARASTAN, что в переводе с грузинского звучит, как «Бар у Джапаридзе». Расположено оно в пешеходной зоне проспекта Давида Агмашенебели в центре столицы, где до недавнего времени работали десятки похожих объектов.
Джапаридзе анонсировал открытие бара в социальной сети Facebook. Он отметил, что его инициатива – это «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Политик обещает, что бар будет работать и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.
Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.
С 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, также как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.
Пока что в стране останется в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 тысяч (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических лиц, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло близ Еревана
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на территории Армении, в 122 километрах от границы с Грузией. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:29 по тбилисскому времени недалеко от Еревана. Глубина очага не уточняется.
По сообщениям СМИ, после землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Очевидцы говорят, что подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали товары.
Совет Европы принял жалобу Навального на игнорирование Москвой решений ЕСПЧ
Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда по правам человека. Оппозиционный политик просит остановить преследование себя российскими властями и провести судебное разбирательство по этому вопросу.
На публикацию уведомления комитета от 8 февраля обратила внимание Русская служба Би-Би-Си. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров об «абсолютном неуважении» России к обязательству исполнять решения суда. В заявлении говорится, что осуждение политика за мошенничество в 2014 году стало для власти инструментом для его незаконного преследования.
Навальный просит комитет министров, в который входят представители всех 47 государств-членов Совета Европы, выпустить предварительную резолюцию о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делу о мошенничестве и из-за задержаний политика на митингах. Еще одно заявление в комитет от имени Навального было подано 22 января после его задержания в московском аэропорту Шереметьево. Его представители сообщают о его задержании и о покушении на его убийство.
Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). Само дело и приговор политик считает политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше» о мошенничестве нарушило право оппозиционера на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
За всю историю членства России в Совете Европы комитет министров признал исполненными 1180 из 3002 решений ЕСПЧ по российским делам, отмечает Би-би-си. Всего на контроле комитета находятся семь вынесенных, но не исполненных Москвой решений ЕСПЧ по жалобам Навального. Еще 23 обращения политика, в том числе на отказ в расследовании покушения, ожидают рассмотрения.
В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, он может как инициировать разбирательство в ЕСПЧ по этому поводу, так и, в качестве крайней меры, поставить вопрос о приостановке прав России в Совете Европы.
В Чечне к задержанным геям не пускают адвокатов. Юристы обратились в суд
Два адвоката модераторов телеграм-чата, вывезенных из Нижнего Новгорода в Чечню, покинули республику, так и не добившись встречи с ними. В то же время они обжаловали в суде недопуск с подзащитным, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».
«Адвокаты Марк Алексеев и Александр Немов уехали из Чечни. Накануне вступил третий адвокат Ваха Хасанович Бадаев. Вчера он попытался попасть в ИВС, но его не пустили. И дали понять, что если пройдёт, то и от него откажутся. Хотя не могут сделать этого, так как ни одного законного представителя Исмаила нет в Чечне. Решили не рисковать», – рассказывает координатор программ экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев.
Истеев также сообщил, что задержанные не писали признательных показаний. «Отец, как уже говорили, выехал из Чечни в связи с тем, что на него оказывали давление. Он присутствовал на допросе в Урус-Мартане. На допросе ребята не произнесли ни слова, отца угрозами заставили подписать», – заявил он.
- Представители власти в Чечне утверждают, что задержанные несовершеннолетние Салех Магамадов и Исмаил Исаев подозреваются в пособничестве террористам и даже дали признательные показания.
- Адвокаты «Российской ЛГБТ-сети» уверены, что братьев, похищенных из Нижнего Новгорода 4 февраля, преследуют из-за их ориентации.
Суд оштрафовал ингушского муфтия за поддержку участников протестов в Магасе
Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал муфтия республики Ису Хамхоева после заседания совета алимов, участники которого обратились к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов в 2019 году против изменения регионального закона «О референдуме», сообщает «Интерфакс».
По словам его адвоката Магомеда-Басира Оздоева, заседание духовенства, прошедшее ещё в ноябре, суд расценил как незаконное собрание, и привлёк муфтия к ответственности, назначив штраф в размере 10 тысяч руб.
Защитник подчеркнул, что закон предусматривает проведение собраний в необщественных местах без уведомления при участии не более ста человек, и решение о штрафе было обжаловано в Верховный суд Ингушетии.
- Сейчас идёт суд над участниками протестов против соглашения об изменении границы с Чечней. 27 марта 2019 года прошел силовой разгон митинга, после чего на его участников стали заводить уголовные дела. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и организации насилия в отношении силовиков. Сами подсудимые вину отрицают.
23-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 14-летнего подростка, заключили под стражу
В качестве меры пресечения для 23-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении 14-летнего подростка, Батумский городской суд избрал заключение под стражу. Решение принял судья Давид Мамисеишвили. Следующее заседание пройдет 6 апреля.
Следует отметить, что близкие задержанного, наоборот, обвиняют в насилии чрена семьи девочки, и заявляют, что будут бороться, чтобы доказать правду, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Мы не согласны с принятым судом решением и обязательно его обжалуем. И не только в Апелляционном суда, а и в Европейском суде по правам человека. Никаких фактических и формальных оснований для применения меры в виде заключения под стражу не существовало. Что касается опасности того, что он может скрыться, то с самого начала мой подзащитный сотрудничал со следственными органами. После смерти ребенка, он находился дома и нигде не скрывался. Мой подзащитный не мог уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Считаем решение суда необоснованным, и мы его обжалуем», - заявил адвокат Ираклий Шавадзе.
Активисты и представители «Силы в единстве» собрались на месте задержания Зазы Гахеладзе
Акция с требованием освобождения граждан, незаконно удерживаемых властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, проходит в селе Квемо Чала, недалеко от крепости Схвило.
Гражданские активисты и представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» собрались на месте задержания Зазы Гахеладзе российскими военными.
На акции также присутствуют представители оппозиции и доктор Важа Гаприндашвили.
Протестующие призвали правительство принять эффективные меры, и возложили ответственность за ситуацию вдоль разделительной линии на Российскую Федерацию.
Примечательно, что члены семьи Зазы Гахеладзе отказались присоединиться к акции протеста. Как сказала Общественному вещателю Грузии жена Зазы Гахеладзе Ирма Бутхузи, семья на данном этапе воздерживается от участия в акциях, но не исключает этого в случае необходимости. Кроме того, как отметила Ирма Бутхузи, завтра она ожидает информацию от адвоката о планах по обжалованию приговора в отношении ее мужа.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
США подали апелляцию на отказ выдать им Джулиана Ассанжа
Министерство юстиции США подало апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону обвиняемого в шпионаже австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.
Ассанж подозревается американскими властями в незаконной публикации тысяч секретных документов. 4 января британский суд заблокировал его экстрадицию. Судья не стала оспаривать запрос по существу, но постановила, что хрупкое состояние психики Ассанжа может привести его к суициду после выдачи.
Защитники Ассанжа рассчитывали, что власти США прекратят его преследования после того, как в стране сменится президент, – отмечает The Washington Post. Партнер австралийца и негосударственная организация «Общество свободы прессы» обратились к администрации Джо Байдена с просьбой отказаться от обвинений.
Сторонники австралийца уверены, что его деятельность можно рассматривать как журналистику, а его преследование – как давление на прессу. Этот тезис отвергался американскими властями во время президентства Дональда Трампа. Обвинение считало, что Ассанж мог сознательно работать на иностранные спецслужбы против Соединенных Штатов.
Глава Минэкономики Грузии анонсировала очередное послабление ограничений по COVID-19
Власти Грузии продолжат процесс снятия ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, если эпидситуация не ухудшится. Об этом глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила сегодня, 13 февраляЮ на брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».
Средний показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней составил 3,2%. С 1 февраля в Грузии начали отменять некоторые ковид-ограничений. Власти Грузии опасались, что рост мобильности негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, однако до сих пор увеличения заболеваемости по стране не наблюдается.
По словам Турнава, межведомственный координационный совет решит, какое из ограничений отменят следующим.
Как известно, с 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, так же как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.
Министр сообщила, что на следующей неделе встретится с представителями ресторанной сферы, чтобы обсудить их претензии и предложения. Одновременно Турнава считает, что объекты питания прежде всего должны думать о здоровье посетителей. Она указала, что сейчас наиболее привлекательны для граждан именно те объекты, где строго соблюдают меры безопасности.
- С 28 ноября 2020 года в Грузии действуют ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.
- 22 января было объявлено, что с 1 февраля ограничения начнут поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.
- С 8 февраля работа муниципального транспорта, а также непродовольственных рынков возобновилась в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. С 15 февраля все школы страны вернутся к очному обучению, а объекты питания смогут рассаживать и обслуживать посетителей за столиками на улицах.
- Пока что в стране останется в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
- Как ожидается, детские сады, вузы и профессиональные училища вернутся к обычному режиму работы с 1 марта.
Азербайджану переданы тела пропавших без вести во время первой карабахской войны
Согласно трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, продолжаются меры по поиску лиц, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выяснению их судеб, мерам по эксгумации на территориях, с возможными захоронениями в регионах, где проводились военные операции, сообщает сегодня, 13 февраля, агентство Trend со ссылкой на Госкомиссию по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники гражданам Азербайджана.
Азербайджанская сторона эффективно сотрудничает в этом направлении с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и миротворческими силами России.
В результате мер, проведенных комиссией 12 февраля при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы Минздрава и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуша останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны.
После процедур по идентификации останков тела будут переданы членам семей.
Семья Зазы Гахеладзе не присоединится к акции у крепости Схвило
Семья Зазы Гахеладзе, незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, заявляет, что не присоединится к акции протеста активистов антиоккупационного движения у крепости Схвило.
Как сказала Общественному вещателю Грузии жена Зазы Гахеладзе Ирма Бутхузи, семья на данном этапе воздерживается от участия в акциях, но не исключает этого в случае необходимости.
Кроме того, как отметила Ирма Бутхузи, завтра она ожидает информацию от адвоката о планах по обжалованию приговора в отношении ее мужа.
«Ждем звонка от адвоката. Я ожидаю, что он позвонит мне завтра и скажет, что собирается делать Заза, собирается ли он обжаловать приговор и что может быть результатом всего этого - это будет наш главный вопрос», - сказала жена Зазы Гахеладзе.
Антиоккупационное движение «Сила в единстве» сегодня проводит акцию протеста с требованием освобождения всех незаконно удерживаемых югоосетинскими властями граждан Грузии. По словам активистов, они собираются провести акцию на территории около крепости Схвило, где был задержан Заза Гахеладзе.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
Китай отказался передать ВОЗ данные о первых случаях COVID-19
Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения исходные персонализированные данные о первых случаях заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов ВОЗ, проводивших расследование обстоятельств возникновения пандемии.
Эксперты просили у Китая необработанные данные 174 случаев в городе Ухане. Это могло бы помочь им сделать выводы о том, когда и с какой скоростью вирус начал распространяться на территории страны. Вместо этого власти передали им выжимку из информации, уже обработанной китайскими учеными.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что согласно предварительным результатам расследования ВОЗ, эпидемия коронавирусной инфекции нового типа могла начаться на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено. Китайские власти не комментируют отказ в предоставлении данных.
- Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа началась в китайском Ухане в конце 2019 года. Власти Китая обвиняются многими странами мира и экспертами в замалчивании распространения болезни на первом этапе и в занижении статистики заболеваемости и смертности. Пекин это отрицает.
- По официальной версии, вспышка болезни началась в Ухане на местном рынке, где торговали летучими мышами, переносящими коронавирусы. Однако существует гипотеза о лабораторном происхождении болезни. В городе расположен один из крупнейших в мире центров по исследованию вирусов такого типа. Китайские власти заявляют, что эта версия не имеет под собой никаких оснований.
- По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших COVID-19 в мире за время пандемии достигло 108 миллионов, а число умерших – превысило два миллиона триста тысяч. Эти данные опираются на национальную статистику разных стран и могут в разы отличаться в меньшую сторону от реальной статистики.
За сутки на Северном Кавказе умерли 32 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 32 пациента с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 756.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 17 человек, больных COVID-19, в Дагестане - шесть, в Ставропольском крае - пять, в Адыгее и Калмыкии по два пациента с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 7 420 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 198 человек.
- Ставропольский край + 198 (45 349 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 170 (36 014)
- Кабардино-Балкария + 80 (19 865)
- Дагестан + 73 (28 955)
- Калмыкия + 60 (18 302)
- Карачаево-Черкесия + 56 (18 358)
- Северная Осетия + 47 (15 148)
- Ингушетия + 31 (14 397)
- Адыгея + 27 (13 502)
- Чечня + 14 (11 114)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 221 004 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 13 февраля, выявлено 4 057 698 человек с коронавирусом.
Fitch прогнозирует быстрое восстановление экономики Грузии после пандемии
Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило оценку суверенного кредитного рейтинга Грузии на уровне BB с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства. Fitch прогнозирует, что после пандемии экономика Грузии будет восстанавливаться очень быстрыми темпами, гораздо быстрее, чем другие страны и компании категории «BB». Эксперты ожидают, что в 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии вырастет на 4,3%, а в 2022 году – на 5,8%.
«Негативный» прогноз отражает значительное продолжающееся воздействие пандемии коронавируса на экономику Грузии», - говорится в сообщении. Как отмечается, основные риски ухудшения показателей Fitch связаны с неопределенностями по поводу развития пандемии и эффективности вакцинации. Кроме того, процесс восстановления экономики Грузии по-прежнему будет сдерживаться туристическим сектором. Ожидается, что в 2021 году прибыль Грузии от туризма составит только 30% от уровня 2019 года в 2021 году, а в 2022 году – 80%.
Рост ВВП страны в основном будет определяться внутренним спросом – частное потребление стимулирует послабление ковид-ограничений. Несмотря на слабое восстановление частного сектора, рекордные расходы на государственную инфраструктуру будут стимулировать инвестиции. Чистый экспорт товаров должен выиграть за счет увеличения спроса со стороны основных торговых партнеров.
«Переизбрание «Грузинской мечты» (после парламентских выборов в октябре 2020 года) укрепляет наши ожидания по поводу преемственности экономической политики, и мы не видим оснований для изменения этого, несмотря на высокую политическую напряженность и нынешний бойкот парламента ключевыми оппозиционными партиями», - отмечено в отчете.
Согласно прогнозу Fitch, в 2021 году среднегодовой темп инфляции в Грузии составит 3,5%. Общий государственный долг Грузии, увеличившийся в 2020 году до 60,4% ВВП, останется на этом уровне и в 2021 году, а затем снизится до 56,5% в 2022 году.
Решение агентства прокомментировала глава Минэкономики Грузии Натия Турнава. Она отметила, что Fitch оставил без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии, «несмотря на глобальную неопределенность и глобальный пандемический кризис». Одновременно Турнава указала, что агентство понизило кредитные рейтинги разных стран постсоветского пространства, Кавказского региона и Восточной Европы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Соединенные Штаты планируют закрыть тюрьму в Гуантанамо
Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму в Гуантанамо. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Условия заключения в ней неоднократно критиковались правозащитниками.
Закрытие объекта - «безусловно, цель и намерение» новой президентской администрации, – приводит слова Псаки Голос Америки. Центр содержания подозреваемых в терроризме был открыт на американской военной базе на Кубе в 2002 году, вскоре посла терактов 11 сентября. Закрыть его обещал еще 44 президент Барак Обама в ходе предвыборной кампании к первому сроку, Байден был в его администрации вице-президентом.
Правозащитники утверждали, что к заключенным на территории Кубы применялись пытки, а их правовой статус не был равнозначен статусу арестованных, которые содержались на территории США. В 2019 году газета The New York Times назвала тюрьму «самой дорогой в мире». Каждый из 40 содержавшихся в ней подозреваемых стоил бюджету около 13 миллионов долларов в год. Президент Трамп заявлял, что расходы являются «безумными», однако его администрация так же не стала закрывать объект.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 2 человека
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 192, в общем составив 169 022. По состоянию на 11:00 13 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 104 и сейчас составляет 160 942.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3140.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 789 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4151, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 679 135 (2704 за сутки), передает Радио Азатутюн.
«Сила в единстве» проводит сегодня акцию протеста у крепости Схвило
Антиоккупационное движение «Сила в единстве» проводит сегодня, 13 февраля, акцию протеста у крепости Схвило.
По словам одного из организаторов акции и лидера антиоккупационного движения Давида Кацарава, «для освобождения незаконно задержанных оккупационными силами граждан Грузии необходима активизация усилий общественности и властей страны».
«Мы требуем активизации общества, чтобы заставить наше правительство активно бороться и использовать имеющиеся в его распоряжении рычаги для освобождения наших граждан. Мы проведем символическую акцию на территории, прилегающей к крепости Схвило, и призовем к большей активности общественность, правительство и международное сообщество. У нас есть положительный опыт освобождения Важи Гаприндашвили. Мы сделаем свое обращение с места, где был похищен Заза Гахеладзе», - сказал Давид Кацарава.
К акции присоединились представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили и «Европейской Грузии» Леван Тархнишвили, а также врач Важа Гаприндашвили.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
Коронавирус в Грузии: суточная выявляемость опустилась ниже 2%
В Грузии за минувшие сутки выявлено 535 новых случаев коронавируса. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения 27 187 тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,97%, средний за последние 14 дней - 3,2%, а за 7 дней - 2,75%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 265 200.
Более 37% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 201. В Имеретии выявили 101 факт, в Самегрело и Земо Сванети – 42, в Шида Картли – 40, в Кахетии – 36, в Квемо Картли – 36, в Гурии – 32, в Аджарии – 28. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксировано три случая заражения. В Мцхета-Мтианети – 10, а Самцхе-Джавахети – 6.
От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 343.
Выздоровели 757 человек, их общее число выросло до 257 441.
В настоящее время в стране 4 390 активных случаев COVID-19. Из них 2 004 пациента (более 45%) проходят лечение в больницах, 2 109 (почти 49%) – на дому, а 277 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 429. К аппаратам ИВЛ подключены 110 человек. В карантинных пространствах размещены 226 граждан. Более 11,7 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии, где проживают более 3,7 миллиона человек, был зафиксирован 26 февраля.
В Италии объявлен новый состав правительства Марио Драги
В Италии объявлен новый состав правительства, которое президент Серджо Маттарелла поручил сформировать Марио Драги.
В новом правительстве сохранили посты главы МИД, МВД, министерства здравоохранения, культуры и оборонного ведомства из предыдущего кабинета подавшего в отставку Джузеппе Конте. Всего в новый кабинет вошли 23 человека.
Ранее в пятницу бывший глава Европейского центрального банка Драги дал согласие возглавить новое правительство Италии.
До этого в течение недели Марио Драги работал над тем, чтобы заручиться поддержкой со стороны различных политических сил для формирования «правительства национального единства». Главной задачей для него ставится разрешение ситуации с пандемией коронавируса, которая привела к тяжелым экономическим последствиям. Драги поддержала, в частности, популистская партия «Движения пяти звезд». Ее представителям досталось наибольшее число кресел.
На следующей неделе, как ожидается, в парламенте Италии состоится голосование по вынесению доверия новому правительству.
Джузеппе Конте подал в отставку 26 января. Это стало следствием ухода из его кабинета представителей партии бывшего премьера Маттео Ренци из-за споров о стратегии борьбы с коронавирусом и рецессией в экономике.
Защита Трампа выступила в Сенате на слушаниях по импичменту
В Сенате США в пятницу продолжилось судебное разбирательство по импичменту бывшего президента страны Дональда Трампа.
С аргументами 12 февраля выступили юристы экс-главы государства. На доводы в защиту своего клиента у них ушло около трех часов. По закону на это отводиться до 16 часов.
Дональда Трампа обвиняют в призывах к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов прошлого года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.
В пятницу, в начале заседания в Сенате, адвокат Трампа Майкл Ван дер Вин заявил, что нынешний импичмент является «неконституционной» и «возмутительной» попыткой политической мести бывшему президенту со стороны Демократической партии. По словам ван дер Вина, Трамп призывал своих сторонников к «мирному патриотическому» протесту 6 января, а также требовал прекращения насильственных действий в Капитолии.
Юрист Дэвид Шоен, отвечая на обвинения в том, что именно воинственные заявления Трампа спровоцировали насилие и мятеж в Капитолии, привел многочисленные цитаты, когда, на его взгляд, подобную жесткую лексику против экс-президента использовали ведущие политики-демократы, пишет «Голос Америки».
Выступление защитников последовало за представлением аргументов обвинителей – менеджеров по импичменту из Палаты представителей. Они излагали доводы в пользу обвинения в течение двух дней. Обвинители заявили о наличии «четких и неопровержимых» доказательств того, что Трамп спровоцировал мятеж, направив толпу своих сторонников к Капитолию для противостояния законодателям.
Дональд Трамп проходит процедуру импичмента уже второй раз. В феврале прошлого года Сенат, в отличие от Палаты представителей, не стал признавать Трампа виновным в злоупотреблении власть и препятствованию расследованию Конгрессу. Нынешний процесс необычен тем, что обвинительный вердикт не приведет к отстранению Трампа от должности, которую он покинул 20 января. Демократы добиваются того, чтобы Дональду Трампу было запрещено баллотироваться на государственные посты в будущем.
США исключают повстанцев-хуситов из списка террористических групп
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовящемся исключении повстанческого движения хуситов в Йемене из списка зарубежных террористических организаций.
Решение, вступающее в силу 16 февраля, отменяет меру, принятую администраций предыдущего американского президента Дональда Трампа. Ее пересмотр Блинкен назвал «признанием страшной гуманитарной ситуации в Йемене». Как сказал госсекретарь, решение нацелено на ослабление этого острейшего в мире гуманитарного кризиса и наращивание дипломатических усилий для завершения гражданской войны в Йемене.
Вооруженный конфликт там продолжается с 2015-го года. За это время были убиты свыше ста тысяч человек, разрушена значительная часть инфраструктуры страны. Проиранские повстанцы-хуситы, контролирующие столицу Сану, а также большие территории на севере и западе Йемена, противостоят поддерживаемому Саудовской Аравией правительству и сепаратистам на юге страны. Противники хуситов, в свою очередь, борются между собой за сферы влияния.
COVID-19 в Абхазии: 37 новых случаев инфицирования, 2 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 431 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 81 пациент, 67 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутской больнице скончались две пациентки: женщина 75 лет умерла 11 февраля; женщина 74 лет умерла утром 12 февраля. Основной диагноз обеих пациенток - новая коронавирусная инфекция, также у них была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12025 человек. 191 летальный случай. Выздоровели 11628 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Пожар на тбилисском рынке стройматериалов «Элиава» локализован
Пожар на территории рынка строительных материалов «Элиава» в Тбилиси локализован. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Пожар начался сегодня вечером на складе стройматериалов на улице Агладзе. До прибытия на место пожарные огонь успел перекинуться на соседние складские помещения.
Пожар удалось локализовать, ведутся активные работы по ликвидации. К этому времени на месте работают 12 пожарно-спасательных бригад.
Информации о пострадавших в ведомство не поступало.
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