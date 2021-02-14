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Ночью в Армении произошло еще одно землетрясение магнитудой 3 балла
14 февраля в 01:47 по местному времени в 13 км к юго-западу от Еревана было зафиксировано еще одно землетрясение. Как сообщает Служба сейсмической защиты, магнитуда землетрясения составила 2,7, его очаг залегал на глубине 10 км.
В эпицентре сила толчков составила 3 балла. Землетрясение ощущалось также в Ереване и ряде населенных пунктов Араратской области силой 2-3 балла.
Как сообщает Радио Азатутюн, землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении в субботу днем. Сильные толчки ощущались и в столице Ереване. Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-востоку от армянской столицы, очаг залегал на глубине 10 километров. Мощность землетрясения в эпицентре составила 6-7 баллов, в Ереване – 5-6 баллов. После землетрясения в субботу многие жители Еревана выбежали из своих домов в ожидании новых толчков, проведя на улице несколько часов.
Другие новости дня
СМИ: Бывший подчиненный жестоко избил начальника из Службы доходов Минфина Грузии
Бывший подчиненный жестоко избил начальника отдела споров Службы доходов Минфина Грузии Ираклия Хурцидзе. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».
Согласно распространившейся информации, на чиновника напали 12 февраля у главного офиса Службы доходов в Тбилиси. Фото, на котором был запечатлен избитый и окровавленный Хурцидзе, на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Торнике Вачаидзе. Под снимком автор написал, что «сделал крысу».
«Пирвели» выяснил, что в прошлом Вачаидзе был сотрудником Службы доходов. Телеканал предполагает, что его уволили по распоряжению Хурцидзе и теперь мужчина решил отомстить.
Вечером 13 февраля пресс-служба МВД Грузии сообщила о задержании нападавшего – Т.В. 1988 года рождения. По данным ведомства, из-за спора, связанного с местом работы, задержанный напал на свою бывшую сотрудницу – 26-летнюю Н.Е. и угрожал ей убийством. Кроме того, обвиняемый нанес множественные телесные повреждения двум другим бывшим коллегам – 36-летнего И.Х. и 30-летнего Г.К..
Вачаидзе был задержан по обвинению в насилии, угрозах и умышленном причинении легкого вреда здоровью спустя несколько часов после совершения преступления. Расследование продолжается по статьям 118, 126 и 151 Уголовного кодекса Грузии. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Карабахский лидер впервые встретился с представителем Азербайджана
Лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 12 февраля вместе с директором Службы национальной безопасности Армении Арменом Абазяном и командующим российским миротворческим контингентом Рустамом Мурадовым встретился с официальным представителем Азербайджана.
Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь Араика Арутюняна Лусине Аванесян.
По ее словам, в ходе первой подобной встречи, которая состоялась на территории, находящейся под контролем российских войск, были обсуждены вопросы, связанные с возвращением пленных и поиском пропавших без вести, а также другие гуманитарные вопросы. Аванесян также отметила, что была обсуждена судьба пропавших без вести во время войны 1990-х годов.
Пресс-секретарь Араика Арутюняна не назвала имя и должность представителя азербайджанской стороны, отметив, что это находится в компетенции Азербайджана.
Это первая встреча лидера Карабаха и представителя официального Баку за десятилетия.
В Армении за сутки от коронавируса скончался один пациент
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 145, в общем составив 169 167. По состоянию на 11:00 14 февраля число выздоровевших пациентов увеличилось на 73 и сейчас составляет 161 015.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 1 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3141.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 791 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 4220, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 681 838 (2703 за сутки).
Церцвадзе: Переговоры по поставкам вакцины ведутся по нескольким направлениям
Руководитель Тбилисской инфекционной больницей Тенгиз Церцвадзе рассказал, что переговоры по поставкам вакцины от коронавируса ведутся по нескольким направлениям, в частности, с компаниями-производителями.
По словам Церцвадзе, до конца февраля Грузия получит до 30 тысяч доз препарата Pfizer, которым будут вакцинированы медицинские работники. «Кроме того, ожидаем еще около 200 000 доз вакцины AstraZeneca с платформы «Ковакс», предназначенных для групп риска и медработников», - пояснил Церцвадзе.
«У меня есть неофициальная или полуофициальная информация - кроме этого, наше правительство и соответствующие органы, Центр по контролю над заболеваниями и Министерство здравоохранения, по итогам личных переговоров договорились о том, что еще 150 000 доз прибудут в Грузию сейчас, в феврале-марте. Это уже серьезно, очень хорошо для первого шага.
Мы сможем вакцинировать группы самого высокого риска. С учетом того, что нам и без вакцины удалось улучшить эпидемиологическую ситуацию, это вакцинация поможет данному процессу. Мы считаем, что худший период для Грузии позади. Я назвал гарантированные вакцины, однако вероятное количество поставок вакцины гораздо больше, переговоры ведутся по нескольким направлениям», - сказал Тенгиз Церцвадзе Общественному вещателю Грузии.
В Грузии выявлено 357 новых случаев инфицирования коронавирусом
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 19 345 тестов, отсюда 12 173 на антигены и 7 172 - PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 357 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 265 557.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 февраля, дневной показатель положительности составляет 1.85%, за последние 14 дней - 3.06%, а за 7 дней - 2.6%.
За последние сутки выздоровели 652 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 258 093.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 352 человека.
Из выявленных за сутки 357 новых случаев коронавируса 150 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 19, в Имеретии – 49, в Квемо Картли – 20, в Шида Картли – 27, в Гурии – 35, в Самегрело и Земо Сванетии – 27, в Кахетии – 19, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 9, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.
На данном этапе в Грузии 4 086 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 948 человек, в том числе в Тбилиси – 875, в Аджарии - 170, в Имерети – 446. Тяжелых пациентов – 435, в том числе в Тбилиси – 174, в Аджарии – 39, в Имеретии – 130. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 105 лиц, в том числе в Тбилиси – 70, в Аджарии – 5, в Имеретии – 12.
В клинических гостиницах находятся 238 человек, в том числе в Тбилиси – 126, в Аджарии – 98, в Имеретии – 14. На дому лечатся 1 900 человек. В карантинном пространстве 212 человек, в том числе в Тбилиси – 103, в Аджарии – 43. На данном этапе на самоизоляции находятся 11 979 человек, из них в Тбилиси – 6 675, в Аджарии – 629, в Имеретии – 1 394.
«Мтавари» сообщил о тюремной драке и трех погибших в Рустави – в Минюсте все опровергают
Трое заключенных были найдены мертвыми в тюрьме города Рустави, сообщает телеканал «Мтавари».
Утверждается, что все трое получили смертельные ранения во время драки. В подтверждение этой информации телеканал распространил телефонный комментарий мужчины, представившегося отцом одного из осужденных. Респондент говорит, что, скорее всего, его сын – мужчина по фамилии Мамаладзе – мертв, и его вызвали на опознание сотрудники «службы безопасности».
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии назвала сообщения о смерти заключенных «полной ложью», добавив, что такая информация распространяется с целью дискредитации системы.
«Распространенная информация, якобы в пенитенциарном учреждении №17 между заключенными произошла драка, является ложью», - сказано в заявлении.
Ведомство призвало семьи заключенных не паниковать и не доверять непроверенной информации. Одновременно в службе предупредили, что начатая против пенитенциарной системы кампания «неизбежно приведет к юридической реакции со стороны соответствующих ведомств», сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги
В Италии приведено к присяге новое правительство во главе с Марио Драги. Торжественная церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы прошла 13 февраля в Риме, в Квиринальском дворце, официальной резиденции главы государства.
Международное французское радио отметило, что Марио Драги, возглавлявший Европейский Центральный банк, ЕЦБ, в 2011-2019 годах, объявил о намерении восстановить экономику Италии после пандемии. 73-летний премьер-экономист. До назначения на пост главы ЕЦБ он руководил Банком Италии.
«Дойче велле» считает, что формирование правительства стало возможным после устранения последнего препятствия: популистское «Движение пяти звезд», согласилось войти в правительственную коалицию.
Представитель «Движения пяти звезд» Луиджи ди Майо сохраняет за собой пост министра иностранных дел, на котором он работал и в предыдущем правительстве.
Правительственный кризис в Италии начался 13 января. Тогда подали в отставку два министра из центристской партии «Живая Италия (Italia Viva), которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Среди причин отставки двух министров назывались разногласия между главой правительства Джузеппе Конте относительно финансирования мер по преодолению последствий пандемии.
Палата депутатов и Сенат парламента Италии в конце января вынесли вотум доверия правительству. Однако глава кабинета не добрал пяти голосов до требуемого абсолютного большинства и 26 января подал заявление об отставке.
Сенат США проголосовал против импичмента Дональда Трампа
Сенаторы отклонили обвинения Трампа в подстрекательстве к мятежу - штурму Капитолия 6 января - и проголосовали за оправдание бывшего президента. «Виновным» посчитали Трампа 57 сенаторов, «невиновным» - 43. Это соотношение голосов не позволило осудить Трампа по статье о подстрекательстве к мятежу. Среди тех сенаторов, которые высказались за осуждение Трампа, семеро республиканцев. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов.
Впервые в истории США в отношении одного президента проведены два процесса об импичменте. Первый состоялся в сентябре 2019 года, тогда Трамп также был оправдан.
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем выступлении в субботу после объявления результатов голосовании заявил, что «впервые в истории США участниками слушаний на процессе стали свидетели происходивших нарушений нарушений конституции США».
Лидер республиканцев в Сенате Мич Макконел обратил внимание участников слушаний на то, что предложенная демократами формулировка «ответственность за подстрекательство» не может быть применена к выступлениям Трампа во время и после нападения на Капитолий.
Днем в субботу сенаторы неожиданно отказались от вызова свидетелей на судебный процесс по импичменту Дональда Трампа и начали заслушивать заключительные аргументы обвинителей и защитников бывшего президента. Неожиданный поворот событий был вызван заявлением Митча Макконнелла, руководителя республиканского меньшинства в Сенате, который заявил, что он проголосует за то, чтобы Дональд Трамп был оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Перед этим судебное разбирательство было прервано на несколько часов, так как менеджеры по импичменту неожиданно заявили о своем желании вызвать свидетелей для дачи показаний по делу о беспорядках на Капитолийском холме 6 января.
Джейми Раскин, демократ, входящий в состав команды менеджеров по импичменту, заявил, что он хочет вызвать в качестве свидетеля конгрессвумен от Республиканской партии Эрреру Бейтлер, с целью включения ее показаний в доказательства вины Трампа.
Адвокаты Трампа в ответ заявили об ответном желании вызвать свидетелей для дачи показаний, в том числе вице-президента Камалу Харрис, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и других высокопоставленных демократов.
В субботу утром сенаторы с перевесом в 10 голосов поддержали предложение о вызове свидетелей, однако в перерыве между заседаниями менеджеры по импичменту и адвокаты Трампа заключили соглашение, позволяющее отказаться от этой идеи и перейти к изложению заключительных аргументов обеих сторон.
В Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 75 пациент, 61 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 25 человек, состояние здоровья 28 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской больнице скончалась пациентка 1971 года рождения. У женщины была подтверждена новая коронавирусная инфекция, а также выявлены осложнения основного заболевания - двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 6, в Гагрской ЦРБ - 21, в сухумском российском военном госпитале - 23 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12059 человек. 192 летальных случая. Выздоровели 11765 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
На процесс по импичменту Трампа будут вызваны свидетели
В субботу, 13 февраля, в Сенате продолжились слушания по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Ранее ни адвокаты Трампа, ни менеджеры по импичменту не заявляли о намерении вызывать свидетелей, сообщает «Голос Америки». Это, как ожидалось, могло уже в субботу привести к выступлениям сторон с «окончательными аргументами», что означало бы и скорое окончательное голосование по вопросу о виновности Трампа.
Но утром в субботу, в начале заседания было проведено голосование по вопросу о вызове свидетелей. Ходатайство о вызове свидетелей поддержали все демократы и пятеро республиканцев.
В пятницу адвокаты Трампа завершили представление аргументов защиты. Это заняло три часа из выделенных регламентом 16. Защита Трампа настаивает на том, что бывший президент не должен нести ответственность за нападение на Капитолий 6 января.
«Голос Америки» отмечает, что демократам будет трудно добиться вынесения обвинительного приговора. Для этого понадобились бы две трети голосов сенаторов то есть все 50 от демократов и не менее 17 от республиканцев.
Два человека задержаны на протестной акции у офиса «Грузинской мечты»
Два человека были задержаны сегодня, 13 февраля, на протестной акции у центрального офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
Около трех десятков оппозиционно настроенных гражданских активистов собрались на митинг, который проходил параллельно заседанию членов парламентского большинства. Демонстранты заявили, что протестуют из-за фальсификации результатов последних парламентских выборов, а также возможного задержания лидера крупнейшей оппозиционной партии страны – ЕНД, Ники Мелия.
Участники акции держали большой плакат с изображением лидеров «Грузинской мечты» и надписью: «Вас не спасут украденные выборы».
Когда заседание завершилось и члены «Грузинской мечты» стали покидать офис, активисты начали скандировать «рабы» и свистеть. Они пытались приблизиться к зданию, однако полицейские не допустили этого. Во время начавшейся стычки двое демонстрантов были задержаны в административном порядке по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновению требованиям полиции.
От офиса «Грузинской мечты» демонстранты отправились к парламенту Грузии. Активисты сознательно нарушают «комендантский час», протестуя против ограничений, действующих в стране из-за пандемии.
Парламентское большинство лишит Мелия депутатского иммунитета в случае невыплаты залога
Парламентское большинство даст согласие на задержание председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, если он не внесет назначенный судом залог и не принесет публичные извинения. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
12 февраля Генпрокуратура Грузии обратилась к парламенту с просьбой дать согласие на задержание лидера крупнейшей оппозиционной партии страны, депутата Ники Мелия. Данный вопрос оказался в числе тем, которые обсуждались сегодня на заседании членов парламентского большинства в центральном офисе «Грузинской мечты».
«Откладывать вопрос о лишении Ники Мелия депутатского иммунитета мы не будем… Общая позиция команды заключается в том, что большинство поддержит снятие с него иммунитета. Пока что у него еще есть время для того, чтобы сделать шаг в соответствии с требованиями юридически правильного закона, проявить уважение к законодательству и не принимать политическое решение, продиктованное провокационной повесткой», - заявил Мдинарадзе после заседания. Он добавил, что только от Мелия зависит, будет ли избрана в его отношении более строгая мера пресечения.
По имеющейся информации, бюро парламента рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Ники Мелия в понедельник, 15 февраля, и проголосует по вопросу на пленарном заседании 16 февраля.
Оппоненты властей указывают, что действия «Грузинской мечты» лишены логики. Как известно, Мелия бойкотирует работу парламента и в начале декабря написал заявление об отказе от мандата. Члены правящей команды отказали в прекращении полномочий лидеру ЕНД и еще нескольким десяткам оппозиционеров, которые считают выборы сфальсифицированными.
Следственное ведомство обратилось к парламенту после того, как истек срок выплаты залога в 70 тысяч лари, установленный для Мелия в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «ночь Гаврилова». Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем.
Решение Мелия о невыплате залога было принципиальным. Он считает начатое против него дело сфабрикованным. Политик неоднократно заявлял, что правящая «Грузинская мечта» использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.
1 ноября 2020 года на масштабной протестной акции у здания парламента Грузии Мелия демонстративно сорвал и выбросил электронный браслет, с помощью которого отслеживали его передвижения. Тогда он заявил, что не собирается носить браслет, поскольку он является символом несправедливости.
После этого прокуратура обратилась к суду, потребовав ужесточить меру пресечения в отношении Мелия. Ходатайство было удовлетворено частично. Сумму залога увеличили на 40 тысяч лари - до 70 тысяч лари. Мелия также запретили пересекать государственную границу без предварительного уведомления и согласия прокуратуры. Оппозиционер должен был выплатить сумму в течение установленного срока в 50 дней, то есть до 24 декабря 2020 года.
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства
В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание парламентского большинства.
Как заявил перед встречей консультант «Грузинской мечты» по связям с общественностью Лаша Нацвлишвили, на заседании обсудят все актуальные вопросы повестки дня.
«Будут обсуждены все текущие вопросы. Правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и ее парламентское большинство обсудят все актуальные вопросы, касающиеся страны, ее развития, безопасности, процветания. По вопросу Ники Мелия у меня такая же позиция, как и в отношении любого гражданина Грузии - перед законом все равны», - сказал Лаша Нацвлишвили.
Лидер «Гирчи» открыл в Тбилиси бар в знак протеста против ковид-ограничений
Лидер оппозиционной партии «Гирчи – больше свободы» и депутат парламента Грузии Зураб Джапаридзе открыл в Тбилиси бар, чтобы опротестовать ограничения, действующие в Грузии из-за пандемии коронавируса. Заведение так и называется: BAR JAPARASTAN, что в переводе с грузинского звучит, как «Бар у Джапаридзе». Расположено оно в пешеходной зоне проспекта Давида Агмашенебели в центре столицы, где до недавнего времени работали десятки похожих объектов.
Джапаридзе анонсировал открытие бара в социальной сети Facebook. Он отметил, что его инициатива – это «акт политического неповиновения, который направлен на отмену ограничений, связанных с пандемией». Политик обещает, что бар будет работать и в ночные часы, то есть во время действия «комендантского часа».
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября 2020 года в Грузии были введены масштабные ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.
Поскольку количество новых случаев заражения COVID-19 значительно сократилось, с 1 февраля ограничения начали поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.
С 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, также как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.
Пока что в стране останется в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 тысяч (600 долларов) для физических лиц и 10 тысяч лари (3 тысячи долларов) для юридических лиц, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло близ Еревана
Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло на территории Армении, в 122 километрах от границы с Грузией. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 15:29 по тбилисскому времени недалеко от Еревана. Глубина очага не уточняется.
По сообщениям СМИ, после землетрясения в столице Армении наблюдаются перебои с сотовой связью и интернетом. Очевидцы говорят, что подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали товары.
Совет Европы принял жалобу Навального на игнорирование Москвой решений ЕСПЧ
Комитет министров Совета Европы принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на неисполнение Москвой решений Европейского суда по правам человека. Оппозиционный политик просит остановить преследование себя российскими властями и провести судебное разбирательство по этому вопросу.
На публикацию уведомления комитета от 8 февраля обратила внимание Русская служба Би-Би-Си. Представители Навального от его имени сообщили комитету министров об «абсолютном неуважении» России к обязательству исполнять решения суда. В заявлении говорится, что осуждение политика за мошенничество в 2014 году стало для власти инструментом для его незаконного преследования.
Навальный просит комитет министров, в который входят представители всех 47 государств-членов Совета Европы, выпустить предварительную резолюцию о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делу о мошенничестве и из-за задержаний политика на митингах. Еще одно заявление в комитет от имени Навального было подано 22 января после его задержания в московском аэропорту Шереметьево. Его представители сообщают о его задержании и о покушении на его убийство.
Навальный был приговорен в 2014 году по обвинению в мошенничестве к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на пять лет (затем его продлили еще на год). Само дело и приговор политик считает политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что так называемое дело «Ив Роше» о мошенничестве нарушило право оппозиционера на справедливое разбирательство. Навальному выплатили компенсацию. При этом Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.
За всю историю членства России в Совете Европы комитет министров признал исполненными 1180 из 3002 решений ЕСПЧ по российским делам, отмечает Би-би-си. Всего на контроле комитета находятся семь вынесенных, но не исполненных Москвой решений ЕСПЧ по жалобам Навального. Еще 23 обращения политика, в том числе на отказ в расследовании покушения, ожидают рассмотрения.
В случае если комитет признает жалобу Навального обоснованной, он может как инициировать разбирательство в ЕСПЧ по этому поводу, так и, в качестве крайней меры, поставить вопрос о приостановке прав России в Совете Европы.
В Чечне к задержанным геям не пускают адвокатов. Юристы обратились в суд
Два адвоката модераторов телеграм-чата, вывезенных из Нижнего Новгорода в Чечню, покинули республику, так и не добившись встречи с ними. В то же время они обжаловали в суде недопуск с подзащитным, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на «Российскую ЛГБТ-сеть».
«Адвокаты Марк Алексеев и Александр Немов уехали из Чечни. Накануне вступил третий адвокат Ваха Хасанович Бадаев. Вчера он попытался попасть в ИВС, но его не пустили. И дали понять, что если пройдёт, то и от него откажутся. Хотя не могут сделать этого, так как ни одного законного представителя Исмаила нет в Чечне. Решили не рисковать», – рассказывает координатор программ экстренной помощи «Российской ЛГБТ-сети» Давид Истеев.
Истеев также сообщил, что задержанные не писали признательных показаний. «Отец, как уже говорили, выехал из Чечни в связи с тем, что на него оказывали давление. Он присутствовал на допросе в Урус-Мартане. На допросе ребята не произнесли ни слова, отца угрозами заставили подписать», – заявил он.
- Представители власти в Чечне утверждают, что задержанные несовершеннолетние Салех Магамадов и Исмаил Исаев подозреваются в пособничестве террористам и даже дали признательные показания.
- Адвокаты «Российской ЛГБТ-сети» уверены, что братьев, похищенных из Нижнего Новгорода 4 февраля, преследуют из-за их ориентации.
Суд оштрафовал ингушского муфтия за поддержку участников протестов в Магасе
Магасский районный суд в Ингушетии оштрафовал муфтия республики Ису Хамхоева после заседания совета алимов, участники которого обратились к федеральным властям с просьбой освободить лидеров протестов в 2019 году против изменения регионального закона «О референдуме», сообщает «Интерфакс».
По словам его адвоката Магомеда-Басира Оздоева, заседание духовенства, прошедшее ещё в ноябре, суд расценил как незаконное собрание, и привлёк муфтия к ответственности, назначив штраф в размере 10 тысяч руб.
Защитник подчеркнул, что закон предусматривает проведение собраний в необщественных местах без уведомления при участии не более ста человек, и решение о штрафе было обжаловано в Верховный суд Ингушетии.
- Сейчас идёт суд над участниками протестов против соглашения об изменении границы с Чечней. 27 марта 2019 года прошел силовой разгон митинга, после чего на его участников стали заводить уголовные дела. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и организации насилия в отношении силовиков. Сами подсудимые вину отрицают.
23-летнего мужчину, обвиняемого в изнасиловании 14-летнего подростка, заключили под стражу
В качестве меры пресечения для 23-летнего мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении 14-летнего подростка, Батумский городской суд избрал заключение под стражу. Решение принял судья Давид Мамисеишвили. Следующее заседание пройдет 6 апреля.
Следует отметить, что близкие задержанного, наоборот, обвиняют в насилии чрена семьи девочки, и заявляют, что будут бороться, чтобы доказать правду, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Мы не согласны с принятым судом решением и обязательно его обжалуем. И не только в Апелляционном суда, а и в Европейском суде по правам человека. Никаких фактических и формальных оснований для применения меры в виде заключения под стражу не существовало. Что касается опасности того, что он может скрыться, то с самого начала мой подзащитный сотрудничал со следственными органами. После смерти ребенка, он находился дома и нигде не скрывался. Мой подзащитный не мог уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей. Считаем решение суда необоснованным, и мы его обжалуем», - заявил адвокат Ираклий Шавадзе.
Активисты и представители «Силы в единстве» собрались на месте задержания Зазы Гахеладзе
Акция с требованием освобождения граждан, незаконно удерживаемых властями самопровозглашенной республики Южная Осетия, проходит в селе Квемо Чала, недалеко от крепости Схвило.
Гражданские активисты и представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» собрались на месте задержания Зазы Гахеладзе российскими военными.
На акции также присутствуют представители оппозиции и доктор Важа Гаприндашвили.
Протестующие призвали правительство принять эффективные меры, и возложили ответственность за ситуацию вдоль разделительной линии на Российскую Федерацию.
Примечательно, что члены семьи Зазы Гахеладзе отказались присоединиться к акции протеста. Как сказала Общественному вещателю Грузии жена Зазы Гахеладзе Ирма Бутхузи, семья на данном этапе воздерживается от участия в акциях, но не исключает этого в случае необходимости. Кроме того, как отметила Ирма Бутхузи, завтра она ожидает информацию от адвоката о планах по обжалованию приговора в отношении ее мужа.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
США подали апелляцию на отказ выдать им Джулиана Ассанжа
Министерство юстиции США подало апелляцию на решение британского суда не выдавать Вашингтону обвиняемого в шпионаже австралийца Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря ведомства.
Ассанж подозревается американскими властями в незаконной публикации тысяч секретных документов. 4 января британский суд заблокировал его экстрадицию. Судья не стала оспаривать запрос по существу, но постановила, что хрупкое состояние психики Ассанжа может привести его к суициду после выдачи.
Защитники Ассанжа рассчитывали, что власти США прекратят его преследования после того, как в стране сменится президент, – отмечает The Washington Post. Партнер австралийца и негосударственная организация «Общество свободы прессы» обратились к администрации Джо Байдена с просьбой отказаться от обвинений.
Сторонники австралийца уверены, что его деятельность можно рассматривать как журналистику, а его преследование – как давление на прессу. Этот тезис отвергался американскими властями во время президентства Дональда Трампа. Обвинение считало, что Ассанж мог сознательно работать на иностранные спецслужбы против Соединенных Штатов.
Глава Минэкономики Грузии анонсировала очередное послабление ограничений по COVID-19
Власти Грузии продолжат процесс снятия ограничений, действующих в стране из-за пандемии коронавируса, если эпидситуация не ухудшится. Об этом глава Минэкономики Грузии Натия Турнава заявила сегодня, 13 февраляЮ на брифинге, передает агентство «Новости-Грузия».
Средний показатель выявляемости новых случаев заражения коронавирусом за последние 14 дней составил 3,2%. С 1 февраля в Грузии начали отменять некоторые ковид-ограничений. Власти Грузии опасались, что рост мобильности негативно повлияет на эпидемиологическую ситуацию, однако до сих пор увеличения заболеваемости по стране не наблюдается.
По словам Турнава, межведомственный координационный совет решит, какое из ограничений отменят следующим.
Как известно, с 15 февраля в масштабах Грузии полностью возобновится очная учеба в школах, откроются объекты питания. Ресторанам и кафе пока что можно будет рассаживать гостей только за столиками на улице. Кроме того, по выходным все заведения, так же как магазины и муниципальный транспорт, работать не будут.
Министр сообщила, что на следующей неделе встретится с представителями ресторанной сферы, чтобы обсудить их претензии и предложения. Одновременно Турнава считает, что объекты питания прежде всего должны думать о здоровье посетителей. Она указала, что сейчас наиболее привлекательны для граждан именно те объекты, где строго соблюдают меры безопасности.
- С 28 ноября 2020 года в Грузии действуют ограничения, направленные на превенцию распространения коронавируса, в том числе запрет на передвижение пешком и на автомобиле с 21:00 до 05:00.
- 22 января было объявлено, что с 1 февраля ограничения начнут поэтапно отменять. Правительство уже отменило запрет на регулярное авиасообщение, действующий с марта прошлого года. Также заработали крупные торговые центры и магазины, непродовольственные рынки. Восстановил работу общественный транспорт.
- С 8 февраля работа муниципального транспорта, а также непродовольственных рынков возобновилась в Тбилиси, Кутаиси и Рустави. С 15 февраля все школы страны вернутся к очному обучению, а объекты питания смогут рассаживать и обслуживать посетителей за столиками на улицах.
- Пока что в стране останется в силе «комендантский час». Также закрыты горнолыжные курорты, казино, фитнес-центры, музеи и театры, развлекательные центры, не осуществляются междугородные пассажирские перевозки, запрещены массовые мероприятия.
- Как ожидается, детские сады, вузы и профессиональные училища вернутся к обычному режиму работы с 1 марта.
Азербайджану переданы тела пропавших без вести во время первой карабахской войны
Согласно трехсторонней декларации от 10 ноября 2020 года, продолжаются меры по поиску лиц, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выяснению их судеб, мерам по эксгумации на территориях, с возможными захоронениями в регионах, где проводились военные операции, сообщает сегодня, 13 февраля, агентство Trend со ссылкой на Госкомиссию по пленным и пропавшим без вести, взятым в заложники гражданам Азербайджана.
Азербайджанская сторона эффективно сотрудничает в этом направлении с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и миротворческими силами России.
В результате мер, проведенных комиссией 12 февраля при участии представителей Военной прокуратуры Азербайджана, Объединения патологической анатомии и судебно-медицинской экспертизы Минздрава и при посредничестве МККК, армянская сторона передала вблизи города Шуша останки 7 тел предполагаемых граждан Азербайджана, пропавших без вести во время первой карабахской войны.
После процедур по идентификации останков тела будут переданы членам семей.
Семья Зазы Гахеладзе не присоединится к акции у крепости Схвило
Семья Зазы Гахеладзе, незаконно задержанного представителями властей самопровозглашенной республики Южная Осетия, заявляет, что не присоединится к акции протеста активистов антиоккупационного движения у крепости Схвило.
Как сказала Общественному вещателю Грузии жена Зазы Гахеладзе Ирма Бутхузи, семья на данном этапе воздерживается от участия в акциях, но не исключает этого в случае необходимости.
Кроме того, как отметила Ирма Бутхузи, завтра она ожидает информацию от адвоката о планах по обжалованию приговора в отношении ее мужа.
«Ждем звонка от адвоката. Я ожидаю, что он позвонит мне завтра и скажет, что собирается делать Заза, собирается ли он обжаловать приговор и что может быть результатом всего этого - это будет наш главный вопрос», - сказала жена Зазы Гахеладзе.
Антиоккупационное движение «Сила в единстве» сегодня проводит акцию протеста с требованием освобождения всех незаконно удерживаемых югоосетинскими властями граждан Грузии. По словам активистов, они собираются провести акцию на территории около крепости Схвило, где был задержан Заза Гахеладзе.
- Российские военные задержали жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они нанесли гражданину Грузии огнестрельное ранение в ногу. По версии Москвы и Цхинвали, Гахеладзе пытался скрыться и произвел около 10 выстрелов в сторону российских военнослужащих.
- Верховный суд самопровозглашенной республики Южная Осетия приговорил Гахеладзе к 12 годам 6 месяцам лишения свободы. Его признали виновным по обеим статьям обвинения – статья 317 уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статья 322 (незаконное пересечение государственной границы).
- Тбилиси просит международное сообщество «должным образом оценить очередную провокацию российского оккупационного режима» и принять эффективные меры по немедленному освобождению гражданина Грузии. США, ЕС и международные партнёры Грузии поддержали Тбилиси.
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