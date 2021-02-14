Глава МВД Грузии о самоубийстве 14-летней девочки: «Мы сделали все, что могли»

МВД сделало все возможное в рамках расследования дела о сексуальном насилии над 14-летней девочкой из Аджарии. Об этом министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил журналистам сегодня, 14 февраля.

Девятиклассница была найдена повешенной во дворе собственного дома в Кобулетском муниципалитете спустя месяц после ее обращения в полицию – семья заявила об изнасиловании несовершеннолетней. Предполагаемый насильник был установлен, однако в его отношении не было принято каких-либо ограничительных или запретительных мер до окончания расследования.

«Мы сделали все, что могли, на что закон давал нам право. Была возможность провести следственные действия, допросы и так далее, - заявил Гомелаури. - Если у кого-то есть какие-то претензии, будь то семья или другие люди, они могут подать иск и увидеть, какие следственные действия были проведены».

Спустя несколько часов после смерти девочки-подростка был задержан 23-летний Н.Т.. Ему предъявили обвинения в доведении до самоубийства и половой связи с несовершеннолетней, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Накануне Батумский городской суд отправил обвиняемого в предварительное заключение. Семья парня заявляет о его невиновности. По их версии, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством из-за давления родственников. Утверждается, что дед, воспитывавший девочку, избивал ее.

По оценке омбудсмена Грузии Нино Ломджария, произошедшее стало «результатом системного бездействия». Аппарат Народного защитника обещал изучить дело и установить ответственность каждого государственного органа за возможное несвоевременное или неэффективное реагирование.

После случая в Аджарии, неправительственная организация «Женское движение» призвала поднять вопрос об ответственности прокурора по делу школьницы на предмет служебной халатности. С этой целью правозащитники запустили 100-дневную кампанию под названием #ninisgamo - «из-за Нини».