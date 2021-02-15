«Сейчас, когда открылись бары, у нас будет хороший повод повидаться с друзьями»

С сегодняшнего в Грузии возобновили работу уличные кафе, бары и рестораны. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у пользователей социальных сетей, планируют ли они посетить эти заведения.

– Планируете ли вы в ближайшее время посетить бары или рестораны?

Марта: Да, я планирую сходить в какое-нибудь заведение с друзьями. Так давно никуда не ходила, что очень соскучилась по подобному времяпрепровождению. В рестораны я не особо часто ходила и до пандемии, мне нравятся бары, где можно посидеть с друзьями за бокалом вина и пообщаться. Из-за пандемии мы редко видимся, а сейчас, когда открылись бары, у нас будет хороший повод повидаться. Погода в Тбилиси сейчас отличная, поэтому я не против посидеть и на улице. Что касается опасности быть инфицированной – я уже переболела коронавирусом, как и большинство моих друзей, потому инфекции я не боюсь.

Георгий: Я переболел COVID-19 и теперь не боюсь бывать в местах массового скопления людей. Впрочем, несмотря на это, у меня нет особого желания сходить в бар или ресторан. Открылись только веранды, а я не люблю заведения под открытым небом, так что подожду, пока они откроются полностью. Почему-то внутри помещения я себя чувствую более комфортно.

Анастасия: Я работаю с утра до вечера и в свободное время хочется развлечься, выйти куда-нибудь, посидеть, отдохнуть. Все это время не хватало этого, многие праздники мы пропустили, потому что все было закрыто. Ну а заразиться можно всегда и везде – в магазине, в аптеке, так что соблюдаем нормы безопасности и приветствуем открытие ресторанов.

Давид: Это хорошо, что рестораны открылись, хоть и не полностью. Больше всего я, конечно, рад за людей, которые работают в этом секторе. У меня много друзей, которые остались без заработка, когда заведения закрыли, поэтому, повторюсь, это очень хорошо. Но я сам не особенно часто ходил в рестораны и бары и до пандемии, так что для меня это событие ничего не значит. Кроме того, я не настолько богат, чтобы ходить в заведения. Из-за ограничений, связанных с пандемией, я потерял работу, так что мне сейчас не до баров. Но, конечно, хорошо, что постепенно снимают запреты, чтобы народ вновь встал на ноги.

Мари: Я не понимаю, какой логикой руководствовались власти, смягчая это ограничение. Открылись уличные заведения, но у людей, которые не работают, не будет денег ходить в кафе и бары, а те, кто работают, не смогут пойти в эти заведения, поскольку рабочий день у большинства людей заканчивается в 8 часов вечера. В 9 вечера начинается «комендантский час», в такие заведения ведь не ходят на несколько минут. А по субботам и воскресеньям они не работают. Я, конечно, не планирую посещать бары или рестораны. Не только потому, что нет на это времени, но еще и потому, что, как утверждают эпидемиологи, в местах большого скопления людей риск заболеть коронавирусом высок.

Лаша: В общем, я приветствую открытие ресторанов, мне очень приятно, что власти постепенно снимают ограничения. Многим людям это нужно психологически, чтобы не сойти с ума. Я, конечно, понимаю, что это небезопасно, но люди так устали от ограничений, что им уже все равно. Думаю, и я схожу в какой-нибудь ресторан, когда будет свободное время. Надеюсь, в таких заведениях будут следить за чистотой и нормами безопасности.