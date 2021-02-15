С амвона в политику

Если грузинские политики не перестанут себя плохо вести, церковь покажет, кто на самом деле является главной силой в стране – один из самых влиятельных иерархов Грузинской православной церкви, епископ Бодбийский Иакоб пригрозил как оппозиции, так и правящей партии, что ГПЦ, в случае политического кризиса, может поддержать любую из существующих или еще не созданных партий, и тогда расклад полностью поменяется.

Грузинская православная церковь может начать вершить политические судьбы – член Священного Синода, один из самых влиятельных иерархов ГПЦ, епископ Бодбийский преподобный Иакоб довольно четко дал понять: в патриархии крайне недовольны нарастающим в стране политическим кризисом и не исключают вмешательства в ситуацию. По словам владыки Иакоба, если дело дойдет до перевыборов, то духовенство может встать за спиной у некой третьей силы, которая полностью изменит внутриполитический расклад:

«Если перевыборы состоятся, думаете мы оставим эти силы (власти и оппозицию) в одиночестве? Правительство всегда получает определенное количество голосов, может быть, где-то до 30%. А теперь подумайте, сколько людей поддержат нас, если мы встанем за определенную силу. То, что сейчас является оппозицией, больше не будет второй силой. В случае необходимости, мы не дадим столкнуть Грузию в пропасть. Каждый несет ответственность за происходящее. То, как оппозиция говорит с «Мечтой», осмелятся ли они так же говорить с нами? Мы каждому укажем на его место».

То, что Грузинская православная церковь уже задействует политические рычаги для решения собственных задач, косвенно подтверждает опубликованное телекомпанией «Формула» письмо главы грузинского прихода Великобритании и Северной Ирландии Зенона (Иараджули), направленное Католикосу-Патриарху Илие Второму еще летом 2020-го. В послании, в частности, отмечается: по просьбе представителей ГПЦ, внешнеполитическое ведомство призывает проживающих в Турции грузин не посещать церковные службы, проводимые Вселенским патриархатом:

«То, что произошло в эти дни и о чем мне сообщили из Турции, должно быть в поле вашего зрения. Связь представителя Патриархии Грузии с Министерством иностранных дел и призыв консульства и посольства Грузии воздерживаться от посещения служб Вселенского патриарха, воспринято как объявление скрытой войны Вселенскому патриархату. Какое церковное или политическое оправдание может быть у того, что официально приглашенные Вселенским патриархом представители консульства и посольства были поставлены в неудобное положение. Более того, имела место попытка противопоставить грузинскую общину Вселенскому патриархату. Разве у этого есть оправдание? Разве это разумно?»

В Ассоциации экспертов в области религии, той самой, которая недавно заявляла о заговоре против предстоятеля ГПЦ, уверены: это очередные происки Русской православной церкви. По мнению теологов, до Илии Второго доходит далеко не вся информация, а лоббированием интересов Москвы в ГПЦ занимаются два высокопоставленных священнослужителя: местоблюститель патриарха, митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио (Муджири) и митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе). В заявлении ассоциации, в частности, говорится:

«Патриархия – это государство в государстве, которое дает указания нашим посольствам и консульствам за рубежом, в данном случае, в Турции, Стамбуле – Константинополе. Это прямое задание России, это устраивает Россию, чья церковь не поддерживает отношений с Вселенским патриархатом из-за вопроса Украины».

В 2018 году Русская православная церковь разорвала каноническое общение с Константинополем из-за украинского вопроса. Тогда в Москве отметили, что РПЦ объединяет большую часть православных христиан мира, а эксперты высказали опасения по поводу того, что в православном мире скоро может начаться «большой передел сфер влияния». Если предположения грузинских теологов верны, то Грузинская церковь, очевидно, в этом противостоянии сделала свой выбор в пользу Москвы. Впрочем, епископ Бодбийский Иакоб считает такие предположения кощунственными:

«Кого они подозревают?! На скольких уже собраниях Священного Синода мы выражаем единство?! О ком они говорят?! Это они (теологи) не то, что пророссийские, они русские. И если у нас и есть враг, то это они сами».

Первенство Вселенского патриархата в православном мире, объединяющем, по разным оценкам, от 200 до 260 млн верующих, признают подавляющее большинство поместных церквей. И теперь грузинские теологи опасаются, что Тбилисский патриархат под влиянием части отцов Церкви может оказаться в одном лагере с Патриархатом Московским. А в свете откровенных намеков епископа Бодбийского о возможном вмешательстве ГПЦ во внутриполитическое противостояние в стране, угрозы могут оказаться не только духовными, но и вполне ощутимыми.