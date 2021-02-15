Второй браслет для Ники Мелия

Оппозиционеры предостерегают грузинскую власть от ареста лидера «Нацдвижения» Ники Мелия, и предупреждают, что вместе с ним готовы сесть в тюрьму. Кроме этого, оппозиция готовится к широкомасштабным акциям против политически мотивированных уголовных дел и с требованием внеочередных парламентских выборов.

– Это исключено – вы меня не поймаете, – обратился председатель «Нацдвижения» Ника Мелия к лидерам «Грузинской мечты» после встречи оппозиции в офисе Лейбористской партии. Он советует властям вообще закрыть дело, по которому его обвиняют – в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20-21 июня в 2019-го, которые запомнились как «Гавриловская ночь». По этому делу в июле 2019-го суд избрал Нике Мелия меру пресечения – залог в 30 тысяч лари и ношение электронного браслета. (Этому предшествовало решение парламента предыдущего созыва о приостановлении депутатского иммунитета Мелия. В декабре того же года парламент вовсе лишил Мелия мандата, впрочем, в связи с совсем другим делом).

Но спустя год, 1 ноября 2020-го, оппозиционер в знак протеста демонстративно снял электронный браслет. Таким образом Мелия выражал свой протест в связи с итогами парламентских выборов 31 октября. Вместе с еще 35 членами «Нацдвижения» он прошел в парламент, однако присоединился к его бойкоту и написал заявление об отказе от депутатского мандата.

Еще одним доказательством того, что уголовное преследование носит политический характер, Мелия считает то, что Генпрокуратура вспомнила о его электронном браслете спустя три месяца, после того, как Мелия избрали новым председателем «Нацдвижения» и все убедились, что он не намерен прерывать бойкот парламента.

После обращения Генпрокуратуры, суд еще раз избрал для Мелия меру пресечения в виде залога, но уже в размере 40 тысяч лари. Мелия должен был внести деньги до 12 февраля. После его отказа Генпрокуратура направила в парламент запрос о приостановлении депутатских полномочий Мелия для его ареста. Сегодня парламент приступил к соответствующим процедурам, в связи с чем Ника Мелия обратился к власти с предостережением:

«Я исключаю, что они смогут меня арестовать. По элементарной причине – у них на это нет оснований. Это моя четкая позиция, а кто в это не верит, пусть вспомнит, как я говорил, что не заплачу залог, а «Грузинская мечта» утверждала, что заплачу. Я ведь не заплатил? Поэтому говорю «Грузинской мечте»: «Не ставьте себя в неловкое положение».

А они окажутся в нем, убежден Ника Мелия, из-за того, что западные партнеры не оставят без внимания арест лидера главной оппозиционной партии. Примечательным будет и то, что парламентское большинство около двух месяцев не принимало его заявления об отказе от депутатского мандата ради спасения политических переговоров, а теперь решит от этого отказаться.

О том, что в случае ареста Мелия можно будет ставить точку в переговорах по выходу из кризиса, предупредили и другие оппозиционеры, они даже не исключили физического сопротивления полиции и акции протеста в случае ареста Ники Мелия. Эмоциональнее всех была одна из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Если они решат задержать Нику, хотя я думаю, что на это они не решатся, я буду противостоять полиции физически, и тогда им придется и меня задержать».

Кроме этого, в поддержку Ники Мелия, а также против российской оккупации, оппозиционные силы намерены 25 февраля устроить широкомасштабную акцию протеста, говорит генсек «Европейской Грузии» Гиги Угулава:

«Главными требованиями этой акции будут внеочередные выборы, освобождение политзаключенных, полная реформа ЦИК и избирательной администрации. В то же время 25 февраля – это трагический день, столетие советизации Грузии. Из-за политики Бидзины Иванишвили и его «Грузинской мечты» опасность вновь нависла над нашей страной как дамоклов меч, и мы все должны выйти на акцию».

«Протестный весенний корабль трогается!», – со свойственным ему пафосом начал главный лейборист Шалва Нателашвили рассказ о дальнейших планах оппозиции, – после 25 февраля акции пройдут и в регионах, а потом, 31 марта, вновь вернутся в Тбилиси.

Но на этом весеннем корабле оппозиции не оказалось места трем оппозиционным депутатам из «Гирчи». Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Раквиашвили пришли в лейбористский офис с намерениями убедить Нику Мелия заплатить залог, а оппозицию – войти в парламент, чтобы добиться пропорциональных выборов без проходного барьера. Но их попросили уйти. Александр Раквиашвили предрек протестному кораблю оппозиции судьбу «Титаника»:

«То, что я увидел сегодня – это желание запустить на «Титанике» для забавы фейерверки. «Титаник» – это оппозиция, которая делает все, чтобы страна осталась без нее. Думаю, они сами не осознают этого. А фейерверками будут анонсируемые ими акции».

Один из участников встречи, лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава, отвечая «Гирчи», акцентировал внимание и на другой идее «Гирчи» – легализации марихуаны:

«Молодежь, посмотрите на Мегрелишвили и Хвичия, и еще раз убедитесь в том, что курение марихуаны вредно и для здоровья, и для мышления. Их никто не приглашал. К тому же они сегодня пришли обкуренные, и как всегда хотели привлечь внимание».

Несерьезными сочли планы оппозиции и в правящей силе. Понаблюдавший за заявлениями оппонентов, лидер фракции Мамука Мдинарадзе заключил:

«Судьба Ники Мелия зависит от него самого. От его подчинения закону зависит вопрос об ужесточении меры пресечения. Все их заявления за эти дни направлены на разрушение государства. И они это делают осознанно. Мы это видели и сегодня, когда в беседку Нателашвили они вошли как представители радикальной оппозиции, а вышли оттуда как анархисты».

Мамука Мдинарадзе сообщил, что «Грузинская мечта» докажет, что перед законом все равны, соответственно, завтра, 16 февраля, на пленарном заседании большинство проголосует за снятие депутатского иммунитета с лидера «Нацдвижения» Ники Мелия.