МИД Грузии считает «самозванцем» нового представителя Цхинвали в Сан-Марино

МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне сообщил о назначении своим официальным представителем в Сан–Марино гражданина этой республики Франческо Чиарелли. В Цхинвали заявили, что Чиарелли уже провел в Сан-Марино пресс-конференцию и ознакомил журналистов со своими функциями.

«В сферу деятельности официального представителя будет входить налаживание контактов между Южной Осетией и республикой Сан–Марино, поиск возможностей по реализации совместных гуманитарных и экономических проектов. Особое внимание будет уделяться сотрудничеству в области туризма, вопросам культурного обмена», – заявили в пресс-службе югоосетинского ведомства.

«Эхо Кавказа» попросило МИД Грузии прокомментировать назначение. В ведомстве говорят, что правительства Италии и Сан-Марино не признают незаконную деятельность подобных представительств. По информации МИД, международное сообщество поддерживает территориальную целостность Грузии и политику непризнания, а Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил оккупацию грузинских территорий Российской Федерацией.

«В этих условиях оккупационные режимы лишь стараются доказать обратное – назначая в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей», – заявили в МИД Грузии.

В Тбилиси утверждают, что одиозные фигуры – Мауро Марджа (глава югоосетинского представительства в Италии), Вито Гриттани (посол по особым поручениям абхазского МИД) и Франческо Чиарелли (новый представитель Цхинвали в Сан-Марино) – служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб.

«Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими партнерами – правительствами Италии и Сан-Марино, чтобы вместе с ними противостоять инструментам гибридной войны и кампании дезинформации для того, чтобы консолидировать политику непризнания на международной арене», – заявили в МИД Грузии.