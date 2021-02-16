«Слава королеве». Премьера документального фильма о легендарной четверке грузинских шахматисток

В 60-е годы поднялась грузинская волна в шахматном мире, длившаяся 30 лет. Четыре женщины из Грузинской ССР смогли вознести страну на вершину самого интеллектуального спорта. «Настоящее время» рассказывает о картине «Слава королеве» документалиста Татии Схиртладзе.

Нана Иоселиани в 1979 году превзошла рекорд самого Бобби Фишера, выиграв 13 игр подряд в Рио-де-Жанейро. В 1980 году она стала гроссмейстером среди женщин и дважды претенденткой на звание чемпионки мира.

Нона Гаприндашвили первая выиграла в мужском турнире, выдвинув женские шахматы на новый уровень. Спортсменка – пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-1978), первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. Она также первая пятикратная обладательница приза "Шахматный Оскар" (1982) и пятикратная чемпионка СССР.

Победить Нону в шахматы удалось Майе Чибурданидзе, юному гению, ей тогда было всего 17. С тех пор на протяжении 13 лет Чибурданидзе носила корону чемпионки мира. В трехлетнем возрасте Майя освоила чтение, а в пять лет – арифметические действия с числами.

Нана Александрия тоже рано проявила талант к шахматам. В 1963 году в возрасте 14 лет она дебютировала в чемпионате СССР, став самой юной в истории чемпионкой-шахматисткой. Позже она трижды побеждала в чемпионате СССР и многократно – на Всемирных олимпиадах в составе сборной. В 1967-1990 годах спортсменка участвовала в соревнованиях на первенство мира.

Эта четверка произвела революцию в шахматах по всему миру, спортсменки стали советскими иконами женской эмансипации. Когда они играли одной командой, их называли дружиной, а потом им приходилось выступать против друг друга.

После премьеры на фестивале CinéDOC-Tbilisi фильм "Слава королеве" Татии Схиртладзе был показан на кинофестивалях в Австрии, Сербии и Мексике.

Фильм будет доступен для просмотра на нашем сайте с 15 февраля 23:00 мск до 22 февраля 23:00 мск.

О женщинах, памяти, мотивации и настоящем положении дел с правами женщин в Грузии с Татией Схиртладзе, художницей и кинорежиссером, на данный момент живущей в Вене, поговорила Ольга Грабовская.

– Как у вас появилась идея снимать о женщинах и шахматах?

– Я родилась и выросла в советской Грузии в 1980-е, в период серьезных потрясений и исторических преобразований. Четыре шахматистки, главные героини моего фильма, были тогда иконами интеллектуальной и личной эмансипации и оказали влияние на молодых девушек и женщин как в Советском Союзе, так и за рубежом. Поэтому шахматы стали символом расширения прав и возможностей женщин.

В 1999 году я переехала в Вену и изучала искусство. Все, кого я встречала, идентифицируя меня как грузинку, сразу говорили о Сталине, России и Советском Союзе. Исключением была лишь одна встреча – с теоретиком культуры Эрнстом Штроухалом: когда он услышал, что я родом из Грузии, сказал он: "А, шахматистки!" Он знал всех моих героинь по имени.

Такая идентификация была чем-то выходящим за рамки, она зацепила меня и надолго осталась в памяти. Позже, в 2012 году, я случайно сняла на мобильный телефон в Вене венгерскую шахматистку Юдит Полгар, игравшую одновременно на 24 досках против мужчин. Было интересно, как она была одета, как она себя вела. И это тогда дало толчок для моих размышлений на эту тему – женщины и шахматы. После этого я начала свое собственное исследование.

– Когда я увидела ваш фильм, я, конечно же, подумала о популярном сериале "Ход королевы". Он как-то связан с вашим фильмом, как вы находите?

– Да, конечно, оба фильма – о женщинах, играющих в шахматы. В обоих фильмах женщина играет против мужчин. В обоих фильмах шахматистки едят хлеб с икрой, а публика смотрит в бинокль, наблюдая за шахматной игрой издалека. Если сказать вкратце, оба фильма проделали большую исследовательскую работу, но один из них стал художественным, а второй – документальным.

(Фильм "Слава королеве" вышел на широкий экран осенью 2020 года, немного раньше "Хода королевы" от Netflix. В последней серии рассказывают о Ноне Гаприндашвили. В сериале говорят, что она никогда не играла против мужчин, что неправда. В 1978 году Нона была признана международным гроссмейстером среди мужчин – НВ).

–​ Как вы в целом можете определить цель вашего фильма? Как можно ее обозначить: как мотивацию женщин или, возможно, как пробуждение национальной гордости?

– Я думаю, что моей целью было и то и другое. Во-первых, я хотела рассказать историю Ноны Гаприндашвили, Наны Александрии, Майи Чибурданидзе и Наны Иоселиани. Я хотела рассказать о них как о едином биографическом целом, осветить их жизнь после пика славы, рассказать об их исключительной карьере в течение 30 лет эпохи холодной войны, при этом я не хотела делать отдельные портреты.

Дело в том, что память о них угасает. Я восхищаюсь их профессионализмом, их спокойствием, солидарностью друг с другом, несмотря на то, что они совершенно разные и им часто приходилось соревноваться друг с другом, и иногда они даже находились в конфликте. Я рада, что для меня грузинская национальная гордость связана с женщинами и шахматами.

–​ Каким вы видите место женщины в грузинском обществе сегодня?

– Несмотря на то, что женщины сегодня в своем тяжелом труде играют решающую роль в жизни страны, они находятся далеко от принятия государственно важных решений.

–​ В своем фильме вы показали преемственность поколений, вы показали, что сквозь память людей великим женщинам отдается должное — люди называют своих детей в честь великих женщин-шахматисток, но что же насчет места женщины в обществе и ее влияния? Насколько я знаю, в Грузии, как и в России, на сегодняшний день действительно очень высокий уровень домашнего насилия. Что, по вашему мнению, является главной проблемой места женщины в Грузии сегодня?

– Прожив последние два десятилетия за рубежом, в Западной Европе, я стала свидетельницей регрессивных и реакционных тенденций, которые развиваются в Грузии, особенно это касается отношения к женщинам. С помощью православной церкви пропагандируется образ женщины как матери, сестры и домохозяйки. К женщине относятся как к объекту, принадлежащему мужскому полу.

Воля к изменению таких условий отсутствует из-за достаточно низкого уровня демократии. Лишь немногие ресурсы поддерживают инициативы, которые дают женщинам возможность защищать свои права. Я думаю, что "Слава королеве" сможет внести свой вклад в этом направлении, дав импульс для размышлений, обсуждений и споров.

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