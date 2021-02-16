Судьба «России» у сухумского причала

Рубеж XIX и XX веков был важным этапом для Сухума. На этот период приходится градостроительное, промышленное и культурное развитие города, которое вкупе с прекрасной природой привлекало путешественников. В результате в разных уголках Сухума начали открываться гостиницы и пансионы. Среди них можно выделить здание гостиницы «Россия». Одной из первых гостиниц, появившихся на городской набережной, которая раньше называлась Михайловской, была «Россия». Здание возвел в 1898 году по заказу купца Соломона Вильфензона инженер-архитектор Иван Бегич. Автор вложил в этот проект все свое мастерство. Двухэтажное здание выполнено из красного и бежевого кирпича. Оно богато украшено окнами арочного типа, полуколоннами и разнообразным геометрическим орнаментом. Венчали гостиницу возвышающиеся над боковыми ризалитами (части постройки, выступающие вперед за основную линию фасада) купола с короткими шпилями. Как отмечает Анзор Агумаа в своей книге «Старый Сухум», «Россия» была небольшой, всего лишь с 30 номерами гостиницей, но она была задумана как первоклассная. За расположение в центре Сухума и за окна с видом на черноморскую бухту гостям приходилось платить внушительную для конца ХIХ века сумму: в зависимости от размеров, номера стоили от 1 до 6 рублей за ночь. Такую высокую цену оправдывал сервис. «Здание… с роскошной обстановкой, собственным водопроводом, канализацией, электрическими звонками, морскими и пресными ваннами и прочими усовершенствованиями», – гласит рекламный проспект «России». Путешественники того времени вряд ли могли устоять перед сверкающим техническими новшествами описанием.

При гостинице работал большой ресторан. А для удобства гостей в 1899 году к «России» Соломон Вильфензон сделал пристройку в идентичном архитектурном стиле. Здесь расположился магазин и летний ресторан, особо полюбившийся постояльцам гостиницы. К тому же, купец нанял людей, которые подплывали на шлюпках к приходившим в Сухум пароходам, и предлагали пассажирам остановиться в завлекающей с берега своим видом гостинице. Специально для этого Соломон Вильфензон даже построил рядом с «Россией» причал. Однако купцу гостиница принадлежала недолго. В 1908 году произошел сильный пожар, в результате которого сгорело все внутреннее убранство и купола. Здание спешно восстановили (за исключением куполов, воссоздать которые не взялся никто до сих пор) и сразу же продали. Новым владельцем стало агентство Российского транспортного и страхового общества, которое занималось пассажирским и товарным пароходством на Черном море. Потерявшая весь свой лоск после пожара гостиница больше не могла носить титул «первоклассной», и цены за номера уменьшились в разы. А на первом этаже здания новые владельцы разместили складские помещения. В таком состоянии «Россия» проработала еще пару десятков лет. Считается даже, что во время своего путешествия по Кавказу зимой 1925 года русский поэт Сергей Есенин останавливался именно в этой гостинице. Позже, советская власть национализировала здание «России» и его разделили между несколькими семьями.

Анатолий Саркисян прожил в этом доме на сухумской набережной всю жизнь. Он рассказал о том, как случилось так, что его семья стала здесь жить: «Дом этот был ведомственный, принадлежал Сухумскому морскому порту. Это 1941 год… а может быть и раньше, но я в 1941 году родился. Мой отец был из тех детей, которые остались сиротами после резни в Турции. И его из детского дома взяли сюда в семью на воспитание. Потом он вырос и женился на такой же, как он, тоже беженке. И вот результат: я перед вами».

Пожилой житель здания бывшей гостиницы «Россия» отметил, что в доме всегда была особая атмосфера, которая проявлялась в пестром этническом составе обитающих тут семей и в той поддержке, которую они оказывали друг другу: «Вы знаете, когда люди говорят о Советском Союзе и прочих исторических временах... Ну не передашь в письмах дух, который соответствовал тому времени. Тогда мы были влиты все, словно одна семья. Никто не искал, кто выше, кто ниже. Все были одинаково несчастны. Здесь жили кубанцы. Когда в 1933 года голод наступил на Украине, люди бежали сюда, здесь жили. Таких процентов 10 было. Жили люди и других национальностей. Но в основном люди пролетарского духа. Не сильно было заметно социальное неравенство. Люди были солидарны друг другу и поддерживали друг друга, как могли. И таким образом те, кто потерял свою родину, не сильно замечали этого. Так вот жили вместе, потому что судьба была у всех приблизительно одинаковая».