«У нас очень много зависших дел и в экономической, и в уголовной сфере»

Судя по всему, мало кто в Абхазии видит какие-то положительные сдвиги в работе правоохранительных органов. Наш традиционный опрос.

– Президент Аслан Бжания провел заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Как вы оцениваете работу правоохранительных органов?

Игорь: Они вообще ничего не делают, просто ничего не делают, какой бы президент ни пришел. Дай Бог, чтобы я ошибся. Скорее всего, как при советской власти, напишут отчет, и на этом закончится. Это такая система, какие-то отчеты будут делать, нам будут что-то обещать, а на самом деле никто ничего делать не будет. Если что-то будут делать, то выборочно будут делать.

Сария: В последнее время ситуация с криптовалютой в Абхазии очень сложная. Меня беспокоит тот факт, который свидетельствует о том, что правоохранительные органы фактически призывают население сотрудничать в этом вопросе с ними. Фактически называть конкретно адреса, имена, фамилии тех людей, которые занимаются этой деятельностью (майнингом). Когда я это услышала, честно говоря, вспомнила доносы в советское время, когда каждый доносил на своего соседа. Второй момент: если сотрудник не справляется со своей работой, если они призывают весь народ им в этом помогать, то я считаю, что этим сотрудникам нужно освобождать места для тех, кто способен и может решать этот вопрос в правильном направлении. И очень жестко и структурировано. Конечно, трудно сказать, что вообще ничего не делается, потому что да, действительно, люди стараются, но есть фундаментальные темы, призывать народ в решении этих проблем, я считаю, что это не совсем профессионально.

Анзор: Работу правоохранительных органов оценить положительно пока сложно. Но движения в эту сторону видны. Мы на дорогах видим, и видим случаи, что касается вчерашних и позавчерашних событий («дело врачей»). Прокуратура, силовики идут именно туда, куда надо. Но пока сказать, что у них есть большие успехи, сложно. Начало вроде есть.

Ричард Чкадуа: Скорее всего, удовлетворительно. Другое дело, хотелось бы, конечно, эффективнее и продуктивнее это все наблюдать. Единственным вектором, который должен быть для фактологической оценки, на мой взгляд, это конституционные права граждан. Если они защищаются государством, значит, правоохранительная структура работает. У нас очень много крупных зависших дел и в экономической сфере, и в уголовной сфере. И это надо как-то решать. Мне кажется, что мы живем в таких условиях, что надо нам всем смириться с тем, что у нас массового подхода к любому делу быть не может, он всегда будет индивидуальный, это ментальность нашего общества. Другое дело, что очень много вопросов у меня, например, возникает в плане обеспечения безопасности на дорогах. Именно в городской среде, в Сухуме, потому что ситуация из ряда вон выходящая. Дороги разбиты, коммуникации нарушены, мне кажется, что там комплекс мер, которые надо решать. И просто принимать к сведению, что сегодня ситуация меняется каждый день, увеличивается количество автотранспорта, увеличивается количество, к сожалению, непрофессиональных водителей.

Девушка: Нужна реформа, реформа не только в системе МВД, но и в целом в других ведомствах. Нам нужно поменять систему управления в государстве. Результатов положительных я пока не вижу, потому что у нас очень много людей, употребляющих наркотики, свободно ходят с огнестрельным оружием, они могут днем стрелять. У нас есть факты похищения людей. Работа ГАИ вызывает нарекания, люди у нас нарушают правила, ездят на красный свет. Громкие преступления не раскрыты.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия