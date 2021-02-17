В аннексированном Крыму ФСБ проводит обыски в домах у мусульман

В аннексированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в домах у мусульман. Активисты движения "Крымская солидарность" сообщают, в частности, об обысках у Абдулбори Махамадаминова в Советском районе, Азамата Эюпова в Белогорске, Тимура Ялкабова и Ленура Сейдаметова в Симферополе, Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова в Бахчисарае, а также у Яшара Шихаметова в Севастополе.

По словам активистов "Крымской солидарности", на горячей линии ФСБ сообщают, что обыски проходят в рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что речь идёт о статье об участии в террористической организации.

Пятерых человек после обысков увезли на допрос в здание управления ФСБ по Крыму в Симферополе.

Эрнест Ибрагимов более 10 лет проработал поваром в кафе "Салачик", владелец которого Марлен Асанов был осуждён на 19 лет колонии строго режима по делу "Хизб ут-Тахрир. Ибрагимов также является активистом проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". В 2017 году в отношении него было возбуждено административное дело.

Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года и постоянный слушатель на открытых судебных заседаниях по делам против крымских мусульман.

Накануне в ФСБ России сообщали, что в Крыму и Татарстане сотрудники спецслужбы задержали группу лиц, которые якобы причастны к финансированию запрещенной в России террористической организации. Вместе с этим, стало известно, что по аналогичным подозрениям была задержана семья, которую подконтрольный России суд в Симферополе отправил под арест.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году больше ста крымских татар подверглись уголовному преследованию за участие в религиозном движении "Хизб ут-Тахрир". Верховный суд России в 2003 году признал "Хизб ут-Тахрир" террористической организацией и запретил её. На территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна.