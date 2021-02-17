Тбилиси переходит на зимнюю резину

Тбилиси сегодня откапывали из-под снега. Из-за обильных осадков на дорогах по всему городу наблюдались заторы, на некоторое время даже прекратил работу общественный транспорт. В столичной мэрии заявили, что произошло это из-за неприспособленности частных автомобилей к езде по заснеженным дорогам.

Утро тбилисцев началось с любования заснеженными пейзажами, столь обильных осадков в столице не наблюдалось несколько последних лет. Впрочем, уже днем стало ясно, что со снегом в город пришли и проблемы в виде поваленных под тяжестью снега деревьев. Пользователи соцсетей распространили десятки фотографий, на которых запечатлены попавшие под них автомобили. А в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили, что только в первой половине дня получили до 140 тревожных звонков и большинство из них касались именно упомянутых случаев.

«Пострадали 26 автомобилей, в этих случаях люди не пострадали. Зафиксированы случаи, когда при падении деревья повреждали линии электропередач. В Цхнети под тяжестью снега повалилась автобусная остановка. В ходе инцидента пострадал один несовершеннолетний, впрочем, он находился в сознании и был перевезен в медицинское учреждение», – говорится в письменном заявлении ведомства.

Отвыкший от снегопадов город столкнулся и с трудностями на дорогах. Днем из-за скользких дорог в нескольких районах Тбилиси возникли километровые пробки, на определенных участках трасс было перекрыто движение и приостановлена работа муниципального транспорта. Один из водителей автобуса в интервью телекомпании «Мтавари» сказал:

«Уже полтора часа стою. Если начнут посыпать дороги солью и будет возможность передвигаться, я, конечно, возобновлю работу. Но сейчас я просто не могу завести автобус, он сразу начинает скользить и «уходит» в сторону».

В мэрии тем временем обвинения в бездействии опровергают. На сегодняшней пресс-конференции градоначальник Каха Каладзе сказал:

«В столице начался снег. Вчера всю ночь работала техника компании «Тбилсервис», и сейчас продолжает работу. Сейчас дороги очищают и посыпают технической солью. Параллельно к процессу очистки дорог присоединятся и районные управления города, есть конкретные локации, где образовались пробки. Произошло это из-за автомобилей, на которых не были установлены зимние покрышки».

Впрочем, старания мэрии многие жители столицы называют запоздалыми. Проблема налицо – большую часть дня они не могли нормально передвигаться по городу, говорит одна из местных жительниц:

«Я ждала транспорт час и 15 минут, ничего не «ходит», говорят, где-то трейлер перекрыл дорогу, но я не понимаю, почему до сих пор не справились с этой проблемой. Как мне теперь идти по делам?»

Тем временем в Национальном агентстве окружающей среды Грузии утверждают, что столь обильных осадков в стране больше не ожидается. Говорит начальник управления гидрометеорологических прогнозов этого ведомства Светлана Ниорадзе:

«Что касается снега, которого в Тбилиси уже несколько лет не было зимой, то сегодня такая снежная погода сохранится. Постепенно снегопад уменьшится, небольшие осадки возможны ночью, а завтра – уже без осадков. 19-20-го тоже возможен небольшой снег, но в ночные и утренние часы. Также в ночные часы ожидается усиление морозов по всей Грузии: в низинах, в высокогорных районах, в Западной Грузии, в Восточной, в том числе и в Тбилиси. Здесь уже завтра в ночные часы температура понизится до -5, -6 градусов. Днем до конца недели тоже будет холодно, в пределах +1, +3 градусов».

Из-за обильного снегопада сегодня были заблокированы и дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе и Гоми-Сачхере-Чиатура, но ко второй половине дня трассы были очищены, и движение на них восстановилось. Из-за высокой опасности схода лавин запрещено передвижение всех видов транспорта на автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. Что касается Тбилиси, в городской мэрии настоятельно просят автовладельцев либо установить на машинах зимние покрышки, либо совсем отказаться от передвижения на личном транспорте.