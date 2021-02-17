Грузия устала быть и бедной, и нездоровой

Население Грузии стремительно беднеет. Об этом свидетельствуют данные статистики. Всего за год количество граждан, получавших ежемесячное пособие 60 лари, увеличилось на 100 тысяч. Свои банковские долги не могут выплатить более полумиллиона человек.

Длительный локдаун и прочие пандемические ограничения ухудшили и без того тяжелую социальную ситуацию.

Если в ноябре 2019 года в базе данных Агентства социальных услуг граждан, получающих помощь от государства, были зарегистрированы 929 тысяч граждан, то сегодня их миллион 11 тысяч человек. Уровень крайней бедности в Грузии также принял угрожающий масштаб. Количество граждан, получающих пособие в 20 долларов, за последний год увеличилось на 100 тысяч, достигнув в январе 2021 года 532 тысяч человек, т.е. 14,3% от общей численности населения Грузии.

В связи с этим ежемесячный бюджет Агентства увеличился с 6 миллионов лари до 29,8 миллиона лари.

По словам аналитика «Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов» Пааты Баирахтари, обнищание населения напрямую связано с непродуманными действиями властей в весенний период:

«Говорить о последовательности не приходится. Поначалу власти объявили о введении полного локдауна, стоившего экономике более миллиарда лари, и повлекшего за собой беспрецедентный рост безработицы. А потом все было пущено на самотек, что обернулось новыми ограничениями».

«Легализованное ограбление» – так оценивают политику государства граждане, которые не смогли вовремя погасить банковские долги из-за потери дохода. Несмотря на непогоду, они собрались перед канцелярией правительства.

Лали Закареишвили – руководитель группы, которая занимается защитой прав жертв ипотеки, говорит, что несмотря на чрезвычайное положение, власти ничего не сделали для заемщиков:

«Многие разорены из-за ипотечных кредитов. Власти фактически заняли сторону банков. Напомню, первая отсрочка по процентам была на три месяца, затем еще на три месяца. Но какой в этом смысл, если теперь людей заставляют выплачивать и основной долг, и набежавшие проценты. Ничего же не работает! В Европе, например, выплаты и основной суммы, и по процентам были приостановлены, и кредитные договора обновлялись через 6 месяцев после прекращения выплат. У нас с возобновленными договорами график такой, что заемщик платит гигантскую доплату за один год, а сумма кредита не снижается ни на тетри. Это узаконенный грабеж», – подытожила она.

На сегодня более полумиллиона граждан Грузии не могут своевременно выплатить долги – 545 тысяч человек имеют просроченные ссуды в банках, микрофинансовых или других кредитных организациях. Общий объем просроченных кредитов превышает 2,4 миллиарда лари, что на 16% превосходит аналогичные показатели прошлого года.