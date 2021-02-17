Рустам Латипов: «Закрытие пункта пропуска зачастую их подталкивало на нарушение»

В грузинских СМИ появилась информация о восстановлении свободного передвижения через КПП Ингур. Заместитель председателя Службы государственной безопасности Абхазии и начальник Пограничного отряда СГБ Республики Абхазия Рустам Латипов рассказал о режиме работы грузино-абхазской границы и условиях ее пересечения.

– Рустам, какая ситуация с пересечением границы через КПП «Ингур»? Есть ли какие-то изменения в режиме пропуска граждан?

Массовость нарушений границы в основном связана с решением социально-бытовых проблем, и поэтому были сделаны предложения жителям пенсионного возраста дать возможность пересечения границы

– Ситуация на абхазо-грузинской границе в пункте пропуска КПП «Ингур» остается прежней, режим работы обусловлен введением ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой еще в начале 2020 года. Единственное изменение в том, что на данный момент есть определенная категория граждан, жителей Гальского района, имеющих вид на жительство и состоящих по пенсионным и социальным моментам на учете в Грузии, которые получают там пенсионное обеспечение. Были неоднократные обращения, в том числе закрытие пункта пропуска зачастую их подталкивало на нарушение государственной границы по всей протяженности, в так называемой зеленой зоне. И соответственно наши взаимодействия с военнослужащими Пограничного управления Российской Федерации в Республики Абхазия подтверждают, что массовость нарушений границы в основном связана с решением социально-бытовых проблем, и поэтому были сделаны выводы и предложения жителям пенсионного возраста дать возможность пересечения границы с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

– Сколько было таких пересечений границы?

– Если вы имеете в виду нарушения установленных правил, то с начала года речь уже идет о цифре до 1000 таких правонарушений.

– К людям, которые эти правонарушения совершают, я так понимаю, что в основном это пенсионеры, какие меры реагирования применяются?

– В таких случаях применяются правила в соответствии с соглашением между Абхазией и Российской Федерацией о совместных мерах по охране государственной границы. По мере задержания они тут же доставляются в органы государственной безопасности Гальского района, где проводятся соответствующие разбирательства в рамках административных дел. Уплатой административного штрафа, как правило, такие дела завершаются.

– Большие штрафы им приходится платить?

– Штрафы – в каждом случае могут быть разные, но не более 3 тысяч рублей.

– Какой сейчас санитарно-эпидемиологический режим при пересечении границы? Что требуется от людей?

– При входе – наличие справки об отсутствии COVID сроком не более 48 часов.

– А какой-то карантин они должны пройти?

– Речь идет о том, что они в условиях домашнего проживания будут соблюдать ограничительные меры.

– А какие условия при выходе с территории Абхазии?

С нашей стороны определенных ограничительных мер не существует. У нас есть списки этих лиц, и по мере сверки мы их выпускаем

– На выход с нашей территории речь может идти о том, что они заранее уведомляют, что после решения своих социальных вопросов будут возвращаться в тот или иной срок, и соответственно с нашей стороны определенных ограничительных мер не существует. У нас есть списки этих лиц, и по мере сверки мы их выпускаем. Режим работы границы с 7 утра и до 19.00. В рамках этого времени наряды несут службу по проверке лиц этой категории и принимают решения о том, чтобы они имели возможность пересекать государственную границу.

– Сколько человек пересекают границу по факту?

– Бывает, в среднем около 15 человек в день.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия